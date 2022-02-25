"Шукайте житло найближчим часом самі". Що робити "застряглим" за кордоном під час вторгнення Росії

Туристам, які залишилися за кордоном в рамках пакетних турів після вторгнення Росії в Україну, дали рекомендації, як діяти далі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook спеціаліста з туризму Максима Шахалова.

Він перерахував можливі кроки для туристів, які відпочивали в інших країнах і не можуть повернутися додому через скасування рейсів.

"Через закрите небо туроператори не можуть повернути вас в Україну, а деякі туроператори вирішили тимчасово призупинити свою операційну діяльність. Воєнний стан - це форс-мажор, який обмежує відповідальність туроператора",- пояснює він ситуацію з точки зору туристичної компанії.

Фото: Туроператори не можуть повернути туристів в Україну (unsplash.com/branden-leighty)

Він рекомендує туристам вжити таких заходів в першу чергу:

1. Звертатися до готельного гіда за роз'ясненнями, чи продовжать ваше проживання платно/безкоштовно в разі скасування рейсу.

2. Шукати самостійно житло найближчим часом вже зараз.

3. Купувати самостійно квитки ближче до України (Польща, Угорщина) і повертатися по землі.

4. Перелітати туди, де дешевше жити до нормалізації ситуації (наприклад, до Туреччини).

Обов'язково зареєструватися в системі "Друг" від МЗС України.

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.