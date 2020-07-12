ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів

Неділя 12 липня 2020 07:40
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Фото: Індустріальна екзотика Кривого Рогу (Сергій Демидюк)
Автор: Олег Васильєв

Головне про центр промислового туризму України

Літо - у самому розпалі, але через пандемію коронавірусу багато країн залишаються закритими для наших туристів. Тому українці почали розглядати різні варіанти подорожей в межах країни. Хтось хоче похлюпатися у морській воді, у когось є бажання просто махнути в захоплюючу поїздку на уїк-енд.

В останньому випадку раджу звернути увагу в Україні сегмент туристичної сфери, що розвивається – промисловий туризм. Що це таке і наскільки цікаві подібні тури? Відповідь на дане питання викладу на прикладі Кривого Рогу.

Кривий Ріг - центр індустріального туризму України

Кілька років тому криворізька мерія активізувала роботу щодо просування міста на ринку туризму. Якоюсь мірою ідею можна було назвати божевільною. Адже статус екологічно неблагополучного міста за довгий час наклав свій відбиток, і ніякими "пряниками" туриста туди не заманиш.

Однак Кривий Ріг сьогодні є центром промислового туризму України. Причому їдуть сюди навіть іноземці. Чим же так приваблює "залізне серце країни" і чи варта шкурка вичинки - спробую розповісти.

Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристівФото: Індустріальна екзотика Кривого Рогу (livejournal)

Головна локація, куди хочуть потрапити практично всі гості – це Залізорудний кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату. Один з найбільших у світі. Його довжина складає понад 3 км, ширина – 2,5 км, а глибина досягає 400 м.

Спостерігати за роботою техніки та дізнатися тонкощі технологічних процесів можна з оглядового майданчика. Також діє заводський музей, в якому розмістилася інтерактивна експозиція, що показує етапи видобутку залозою руди. Вибухові роботи, відвантаження сировини, транспортування, обладнання, техніка тощо.

Наступна локація – гірничо-металургійне підприємство "Арселорміттал Кривий Ріг". Тут вам покажуть, як виробляють кокс. Крім кар'єрів, у Кривому Розі є ще шахти. Одна з них – шахта "Родіна". Вона вважається однією з перших за запасами товарної руди.

Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристівФото: Кривий Ріг деякі називають "Марсом на Землі" (livejournal)

Поклади копалин виявлені на глибині понад 3 кілометрів. Спуск в шахту доступний тільки в індивідуальному порядку після відповідної підготовки. А піднятися на копер шахти (висота - 100 метрів), можна цілою групою.

З даху відкривається панорама на місто та промислової зони. До списку діючих об'єктів ще можна додати побачити відпрацьованих кар'єрів, знайомство зі старими кварталами міста, відвідування "Бурщицького відвалу", який є найвищою точкою міста, з якої Кривий Ріг видно, як на долоні.

Трамваї, які їздять по тунелях - теж свого роду пам'ятка. "Криворізький метротрам" налічує чотири підземних та сім наземних станцій.

Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристівФото: В Кривому Розі є "підземний трамвай" (wikipedia.org)

Проїхавши повністю по всій лінії, можна оглянути різні райони міста. Кривий Ріг ще відомий найбільшими квітковим годинником у світі. Його діаметр складає 22 метри. Годинник розміщуються на проспекті Металургів.

І ще одна особливість: Кривий Ріг - найдовше місто в Європі – понад 80 км.

Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристівФото: Промисловий туризм у Кривому Розі приваблює навіть іноземців (livejournal)

Завдяки тому, що Криворізький регіон охоплений мережею залізниць, сюди можна дістатися на поїзді. Для пасажирів доступні прямі поїзди з Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона та інших міст України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подивитися в Кам'янці-Подільському. Хороший привід для подорожі у цьому напрямку – відновлення курсування "Подільського експресу".

Читайте РБК-Україна в Google News

поездтуризмотдыхпутешествие
Точки зору
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся