Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів

Фото: Індустріальна екзотика Кривого Рогу (Сергій Демидюк)

Головне про центр промислового туризму України

Літо - у самому розпалі, але через пандемію коронавірусу багато країн залишаються закритими для наших туристів. Тому українці почали розглядати різні варіанти подорожей в межах країни. Хтось хоче похлюпатися у морській воді, у когось є бажання просто махнути в захоплюючу поїздку на уїк-енд.

В останньому випадку раджу звернути увагу в Україні сегмент туристичної сфери, що розвивається – промисловий туризм. Що це таке і наскільки цікаві подібні тури? Відповідь на дане питання викладу на прикладі Кривого Рогу.

Кривий Ріг - центр індустріального туризму України

Кілька років тому криворізька мерія активізувала роботу щодо просування міста на ринку туризму. Якоюсь мірою ідею можна було назвати божевільною. Адже статус екологічно неблагополучного міста за довгий час наклав свій відбиток, і ніякими "пряниками" туриста туди не заманиш.

Однак Кривий Ріг сьогодні є центром промислового туризму України. Причому їдуть сюди навіть іноземці. Чим же так приваблює "залізне серце країни" і чи варта шкурка вичинки - спробую розповісти.

Фото: Індустріальна екзотика Кривого Рогу (livejournal)

Головна локація, куди хочуть потрапити практично всі гості – це Залізорудний кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату. Один з найбільших у світі. Його довжина складає понад 3 км, ширина – 2,5 км, а глибина досягає 400 м.

Спостерігати за роботою техніки та дізнатися тонкощі технологічних процесів можна з оглядового майданчика. Також діє заводський музей, в якому розмістилася інтерактивна експозиція, що показує етапи видобутку залозою руди. Вибухові роботи, відвантаження сировини, транспортування, обладнання, техніка тощо.

Наступна локація – гірничо-металургійне підприємство "Арселорміттал Кривий Ріг". Тут вам покажуть, як виробляють кокс. Крім кар'єрів, у Кривому Розі є ще шахти. Одна з них – шахта "Родіна". Вона вважається однією з перших за запасами товарної руди.

Фото: Кривий Ріг деякі називають "Марсом на Землі" (livejournal)

Поклади копалин виявлені на глибині понад 3 кілометрів. Спуск в шахту доступний тільки в індивідуальному порядку після відповідної підготовки. А піднятися на копер шахти (висота - 100 метрів), можна цілою групою.

З даху відкривається панорама на місто та промислової зони. До списку діючих об'єктів ще можна додати побачити відпрацьованих кар'єрів, знайомство зі старими кварталами міста, відвідування "Бурщицького відвалу", який є найвищою точкою міста, з якої Кривий Ріг видно, як на долоні.

Трамваї, які їздять по тунелях - теж свого роду пам'ятка. "Криворізький метротрам" налічує чотири підземних та сім наземних станцій.

Фото: В Кривому Розі є "підземний трамвай" (wikipedia.org)

Проїхавши повністю по всій лінії, можна оглянути різні райони міста. Кривий Ріг ще відомий найбільшими квітковим годинником у світі. Його діаметр складає 22 метри. Годинник розміщуються на проспекті Металургів.

І ще одна особливість: Кривий Ріг - найдовше місто в Європі – понад 80 км.

Фото: Промисловий туризм у Кривому Розі приваблює навіть іноземців (livejournal)

Завдяки тому, що Криворізький регіон охоплений мережею залізниць, сюди можна дістатися на поїзді. Для пасажирів доступні прямі поїзди з Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона та інших міст України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подивитися в Кам'янці-Подільському. Хороший привід для подорожі у цьому напрямку – відновлення курсування "Подільського експресу".