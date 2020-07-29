Ідеальний відпочинок: маловідоме озеро біля Києва зачаровує красою

Водойма біля села Бушеве приваблює туристів
Літо – пора відпочинку й відпусток. Але, на жаль, не у всіх виходить поїхати на море чи виділити для відпочинку кілька тижнів. У такій ситуації урізноманітнити будні все ж можна. Наприклад, поїхавши на один або два дні на природу.
Може здатися, що мешканцям столиці відпочити біля водойми можна тільки на Дніпрі або на ще кількох невеликих водоймах у околицях міста. Але це далеко не так. Адже є безліч місць, куди поїхати недалеко від Києва, щоб позасмагати біля мальовничих озер. Розповідаємо про одне з них.
Бушівське озеро або Бушевский кар'єр
Якщо у якомусь населеному пункті і є водойма, то вона не завжди може похвалитися чистотою. Бушівське озеро – із тих місць, які щорічно визнаються одними із набільш чистих в області.
Це й справді одне з найчистіших озер, яким може похвалитися Київська область. Водойма розташована у Рокитнянському районі між Білою Церквою та Миронівкою неподалік від невеликого села Бушеве.
Сюди люблять навідуватися місцеві жителі і туристи з найближчих регіонів.
Бушівське озеро називають по-різному. Деяким воно відоме як Блакитне озеро завдяки особливо красивому кольору води. Інші ж навіть не знають, як точно воно називається, і просто чули про те, що тут є можливість відпочити.
Колір водойми дійсно відрізняє це озеро від інших. У сонячну погоду вода здається яскраво-блакитною, а деякі туристи публікують в соцмережах фото, на яких видно, що вода – світло-блакитна.
За часів СРСР тут діяв гранітний кар'єр. Коли видобувати граніт тут припинили, велика яма поступово наповнилося чистою джерельною водою. Біля озера можна відпочити в тіні дерев, влаштувати пікнік на природі і чудово провести час з сім'єю і друзями.
Чому варто відвідати це місце?
Сюди їдуть, перш за все, за затишним відпочинком на природі. Навколо водойми розташовані красиві дерева та найрізноманітніші рослини, що надає цьому місцю особливої краси.
Тут можна зупинитися з наметом, влаштувати пікнік, поплавати в чистій воді. Також можете сміливо їхати сюди з дітьми – атмосфера відпочинку тут сподобається їм не менше, ніж дорослим. Тут можна на свіжому пограти з дітьми в розвиваючі ігри або разом приготувати їжу.
Як дістатися до озера?
Від Центрального залізничного вокзалу в Києві можна доїхати електричкою спочатку до Миронівки у напрямку до Білої Церкви. Потім доїхати на маршрутці до села Бушеве.
Звичайно, краще за все їхати сюди на своєму авто, адже іноді автобуси курсують нерегулярно, і деколи на очікування транспорту можна витратити не менше двох-трьох годин.
Нагадаємо, раніше ми писали про мальовничі блакитні озера у Чернігівській області. Ці місця можна відвідати на вихідних.
Також ми пояснювали, як можна скористатися цифровим паспортом в аеропорті "Бориспіль".