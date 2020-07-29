Ідеальний відпочинок: маловідоме озеро біля Києва зачаровує красою

Літо – пора відпочинку й відпусток. Але, на жаль, не у всіх виходить поїхати на море чи виділити для відпочинку кілька тижнів. У такій ситуації урізноманітнити будні все ж можна. Наприклад, поїхавши на один або два дні на природу.

Може здатися, що мешканцям столиці відпочити біля водойми можна тільки на Дніпрі або на ще кількох невеликих водоймах у околицях міста. Але це далеко не так. Адже є безліч місць, куди поїхати недалеко від Києва, щоб позасмагати біля мальовничих озер. Розповідаємо про одне з них.

Бушівське озеро або Бушевский кар'єр

Якщо у якомусь населеному пункті і є водойма, то вона не завжди може похвалитися чистотою. Бушівське озеро – із тих місць, які щорічно визнаються одними із набільш чистих в області.

Це й справді одне з найчистіших озер, яким може похвалитися Київська область. Водойма розташована у Рокитнянському районі між Білою Церквою та Миронівкою неподалік від невеликого села Бушеве.

Сюди люблять навідуватися місцеві жителі і туристи з найближчих регіонів.

Фото: Краєвиди неподалік від озера і від села Бушеве (mykyivregion.com.ua)

Бушівське озеро називають по-різному. Деяким воно відоме як Блакитне озеро завдяки особливо красивому кольору води. Інші ж навіть не знають, як точно воно називається, і просто чули про те, що тут є можливість відпочити.

Колір водойми дійсно відрізняє це озеро від інших. У сонячну погоду вода здається яскраво-блакитною, а деякі туристи публікують в соцмережах фото, на яких видно, що вода – світло-блакитна.

Фото: Це гарне місце для відпочинку з дітьми (mykyivregion.com.ua)

За часів СРСР тут діяв гранітний кар'єр. Коли видобувати граніт тут припинили, велика яма поступово наповнилося чистою джерельною водою. Біля озера можна відпочити в тіні дерев, влаштувати пікнік на природі і чудово провести час з сім'єю і друзями.

Чому варто відвідати це місце?

Сюди їдуть, перш за все, за затишним відпочинком на природі. Навколо водойми розташовані красиві дерева та найрізноманітніші рослини, що надає цьому місцю особливої краси.

Фото: Ідеально чиста вода в озері-кар'єрі (instagram.com/vika_sotnyk)

Тут можна зупинитися з наметом, влаштувати пікнік, поплавати в чистій воді. Також можете сміливо їхати сюди з дітьми – атмосфера відпочинку тут сподобається їм не менше, ніж дорослим. Тут можна на свіжому пограти з дітьми в розвиваючі ігри або разом приготувати їжу.

Як дістатися до озера?

Від Центрального залізничного вокзалу в Києві можна доїхати електричкою спочатку до Миронівки у напрямку до Білої Церкви. Потім доїхати на маршрутці до села Бушеве.

Звичайно, краще за все їхати сюди на своєму авто, адже іноді автобуси курсують нерегулярно, і деколи на очікування транспорту можна витратити не менше двох-трьох годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про мальовничі блакитні озера у Чернігівській області. Ці місця можна відвідати на вихідних.

Також ми пояснювали, як можна скористатися цифровим паспортом в аеропорті "Бориспіль".