Показники погіршуються. Туристів застерегли про складну ситуацію з COVID у Європі
Невакцинованим знову радять утриматися від несуттєвих поїздок
Невдовзі після того, як Європейська комісія запропонувала нові правила для подорожей всередині ЄС, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) виявив, що ситуація з COVID - 19 на континенті "гірша, ніж будь-коли", повідомляє schengenvisainfo.com.
Комісія виступила з пропозицією дозволити всім особам, які мають свідоцтво про вакцинацію або будь-якого еквівалентного йому документа безперешкодно їхати в країни ЄС незалежно від того, з якої країни вони прибувають. Це означає, що звична система "зеленого" списку країн ЄС може бути скасована.
Однак, попри ці рекомендації, поки все ж неясно, чи зможуть громадяни ЄС і країн, що не входять до Євросоюзу, безперешкодно здійснювати поїздки найближчим часом. Адже ситуація з COVID в Європі залишається вкрай непростою і навіть значно погіршилася, зазначають у публікації.
"Згідно з останнім оновленням карт, опублікованих за рекомендацією Ради щодо правил пересування по Європі, всі держави-члени ЄС виявили підвищений рівень інфікування за останні сім днів. З цієї причини ECDC пропонує всім, особливо невакцинованим і тим, хто не одужав, утримуватися від несуттєвих поїздок",- пише Schengenvisainfo.
Яка ситуація з COVID у країнах ЄС сьогодні
Згідно з даними, наданими Європейським агентством охорони здоров'я, більшість країн-членів ЄС - Австрія, Бельгія, Чехія, половина Болгарії, Хорватія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Польща, Нідерланди, Латвія, Литва, Греція, Угорщина, Ліхтенштейн, Словенія і Словаччина - на цей момент віднесені до "темно-червоного" списку.
Фото: Який рівень захворюваності коронавірусом в Європі (скріншот з сайту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC)
Список був оновлений після того, як у всіх цих країнах зареєстрували понад 500 випадків зараження коронавірусом на 100 000 мешканців, а також де були отримані позитивні результати тесту понад 4% від їх загальної кількості за останні два тижні.
Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що з усіх держав-членів Польща, Нідерланди, Чехія та Бельгія повідомили про найвищі показники інфікування.
За останні сім днів у Польщі зареєстровано 154 317 нових випадків зараження. За той самий період Нідерланди повідомили про 156 921 випадок, за ними слідують Чехія з 117 409 випадками та Бельгія з 85 308 відповідно.
"Враховуючи, що кількість випадків зараження зростає з кожним днем, Агентство настійно рекомендує всім утримуватися від поїздок в цей час. А тим, у кого має бути поїздка, рекомендується дотримуватися обережності й завжди мати при собі необхідні документи", - підкреслюють в публікації.
Крім згаданих вище країн, про зростання випадків COVID також повідомили Іспанія, Португалія і Франція.
"Досі ці країни були найбезпечнішими напрямками для подорожей (у Європі - ред.). Однак через Нову хвилю COVID - 19 ці регіони теж постраждали", — повідомляють у виданні.
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