У Хорватії все більше нових випадків COVID-19: чи безпечно їхати у відпустку до цієї країни

Фото: Місто Загреб, Хорватія (pixabay.com)

Курорти країни в цьому сезоні приймають туристів з різних держав

У курортній Хорватії, яка під час карантину активно приймає туристів з інших країн, із середини серпня фіксують зростання числа заражених коронавірусом. Про це повідомляє місцеве видання Balkaninsight.

"У першій половині серпня кількість нових заражень було стабільною і не перевищувала в середньому 100 нових випадків на день. Але минулого тижня вона почало збільшуватися, в понеділок країні було виявлено 136 випадків. В результаті Австрія, Велика Британія і Словенія внесли Хорватію до "червоного" список країн, небезпечних для поїздок", - повідомляється на сайті.

За словами міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероса, зростання числа хворих пов'язане з тим, що Хорватія активно приймає іноземних туристів.

З іншого боку, в уряді країни говорять, що зростання кількості захворюваності на COVID-19 скоріше пов'язане з тим, що у Хорватії стали робити більше тестів. Так, член Вченої ради уряду Гордан Лаук повідомив, що зростання числа випадків було викликане збільшенням кількості тестів, і наполягав на тому, що "в Хорватії за останні шість тижнів нічого особливого не змінилося".

Фото: Хорватія влітку приймала туристів з багатьох країн, попри пандемію (pixabay.com)

Попри пандемію, країні цього літа все ж вдалося залучити туристів з деяких країн, адже у липні тут було зареєстровано відносно невелику кількість нових випадків COVID-19. Багато хто їде на курорти країни саме ому, що вважає її у порівнянні з іншими країнами безпечною. Але чи так це насправді?

Чи безпечно їхати на відпочинок в Хорватії?

Наразі відомо лише про декілька випадків захворюваності COVID-19 серед українських туристів під час відпочинку за кордоном, каже РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

"Офіційно підтверджено, якщо не помиляюся, менш як п'ять таких випадків. Але це зовсім не означає, що не потрібно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки: регулярна дезінфекція рук, носіння масок у публічних місцях. Від самих туристів залежить те, чи будуть вони самі мінімізувати ризики по захворюваності", - говорить фахівець.

Водночас їхати на курорти Хорватії безпечно, запевняє вона. Але на відпочинку варто дотримуватись тих же заходів безпеки, що і вдома.

Фото: Плітвіцькі озера, Хорватія (pixabay.com)

"Місцеві готелі у цілому дотримуються основних правил, які для них висуває держава. Дотримуються дистанції, персонал перебуває у масках, там також регулярно проводять дезінфекцію приміщень. Носіння масок від туристів не вимагається, але я б рекомендувала ними користуватися", - зазначає експерт.

Всього у Хорватії коронавірусною інфекцією заразилися 8,3 тис. осіб, нагадує вона.

"У Туреччині, до речі, підтверджених випадків набагато більше - близько 260 тисяч. Але на місцевих курортах все ж теж намагаються дотримуватися заходів безпеки, за дотриманням яких стежать і міжнародні організації, і сама держава", - зазначає Любов Чернега.

За її словами, вересень – хороший місяць для поїздки до Хорватії для морського відпочинку. Осінь тут досить тепла, і цей період можна також використовувати для екскурсій та перегляду місцевих визначних пам'яток. А взимку туди їдуть на гірськолижні курорти.

Нагадаємо, наразі Хорватія вимагає від прибуваючих у країну туристів обов'язкове проходження 14-денної ізоляції. Правило стосується і громадян, які їдуть в країну з України. Але якщо туристи пред'являть результати ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття в Хорватію, то самоізоляція не буде потрібна.

Фото: Дубровник, Хорватія (pixabay.com)

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