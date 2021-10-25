"Гарна новина для осінніх і зимових канікул". Туристів обнадіяли з нових умов в'їзду в країни ЄС

Подорожі до Європи багато в чому залежать від рівня захворюваності в країнах, які включили в маршрут поїздки. Згідно з останніми цифрами, у лідери з безпеки вийшли чотири країни ЄС.

Нові дані щодо хворих опублікували на сайті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC). Минулого тижня в список найбезпечніших країн увійшли Франція, Італія, Іспанія і Польща. На цьому тижні найнижчі показники захворюваності виявилися також в декількох регіонах Швеції та Норвегії.

Що це означає для України і яких правил варто дотримуватися в цих країнах – в матеріалі РБК-Україна.

Країни Європи з низьким ризиком зараження коронавірусом

У більшості регіонів цих країн було виявлено менше 50 випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч жителів, а рівень позитивних результатів тестування склав менше 4% за останні два тижні.

Фото: Статистика захворюваності на COVID в ЄС станом на 21 жовтня (ecdc.europa.eu)

Це означає, що мандрівників більше не відмовляють від поїздок в країни або з них, особливо в згадані вище райони, оскільки ймовірність зараження - відносно низька, повідомлялося на сайті SchengenVisaInfo.com.

"Це гарна новина для всіх, хто планує подорожувати під час осінніх та зимових канікул, оскільки це означає, що від них не буде потрібно дотримуватися будь-яких правил в'їзду після повернення в свою країну. Більш того, кожен мандрівник, який доведе, що він був повністю вакцинований проти вірусу або вилікувався від нього, може подорожувати в ці країни, не дотримуючись правил тестування і самоізоляції", - наголошується в повідомленні.

COVID-сертифікати залишаються обов'язковими всередині країн

Однак туристам варто все ж вивчати поточні правила в європейських країнах під час пандемії. Може знадобитися виконання інших вимог, наприклад, заповнювати реєстраційні форми.

Фото: Туристи в Італії (pixabay.com)

"Одна з основних причин, з яких більшість регіонів Іспанії, Франції, Італії та Польщі були поміщені в зелений список, пов'язана з тим, що країни успішно проводять кампанії вакцинації. Крім того, вимога мати "паспорт COVID-19" при відвідуванні різних місць зіграла важливу роль в поліпшенні ситуації", - пояснюється в статті.

В даний час "зелена перепустка" (Green Pass) в Італії, яка є розширенням цифрового сертифіката ЄС з COVID-19, є обов'язковою для всіх, включаючи туристів для входу в бари, кафе, ресторани, театри, музеї, спортивні заходи, парки розваг і в будь-який вид транспорту.

Також і ті, хто збирається їхати до Франції, повинні мати чинний цифровий сертифікат COVID-19 або інший еквівалент, який доводить, що вони були вакциновані, одужали або мають негативний тест протягом останніх 48 годин. Країна вимагає, щоб кожен мав "перепустку здоров'я" для доступу до більшості місць і послуг.

ЄС готується скасувати "кольорові" зони для третіх країн

Тим часом, в Європі планують змінити правила для туристів з третіх країн. Правила поїздок спростять для повністю вакцинованих відвідувачів.

За деякими припущенням західних ЗМІ, країни Європейського Союзу намагаються досягти угоди, яка дозволила б мандрівникам вільно переміщатися між країнами без суворих обмежень.

Один з варіантів, який був запропонований Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) і який був винесений на обговорення державами-членами, - це скасувати "систему світлофорів", яку в даний час все ще використовує ЄС.

Фото: Туризм у Польщі (unsplash.com/lucas-albuquerque)

На підтримку вільних поїздок було запропоновано запровадити систему допуску, засновану на статусі вакцинації мандрівника.

Якщо така система буде прийнята, мандрівники, які були повністю вакциновані від COVID-19, зможуть вільно їздити в Європі, незалежно від епідеміологічної ситуації в країні, з якої вони подорожують.

"Ми закликаємо до повного скасування цієї системи з кольоровим кодуванням і зняття обмежень на поїздки для всіх власників цифрових сертифікатів COVID, незалежно від їх країни/регіону походження. Таким чином, країни ЄС повинні перейти до підходу, заснованого на оцінці ризику мандрівників, а не до підходу по окремих країнах, який застосовується в даний час", - завили в Європейській комісії з подорожей (ETC).

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань вважають, що система "світлофора" неточна, оскільки системи тестування в різних країнах відрізняються.

Крім того, суворі обмеження на поїздки в ЄС не вплинули на зниження числа смертей або госпіталізацій. З цієї причини було вирішено дозволити мандрівникам, що відповідають встановленим умовам, подорожувати вільно.

Раніше ми писали, як довго можна планувати поїздки в Європу під час пандемії восени.

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