"Хочу бути вдома зі своїм народом". Українці повертаються з Європи, щоб допомагати волонтерам

Киянка розповіла, чому вирішила під час війни не залишатися у Польщі

Українка Тетяна Ніколенко застала вторгнення Росії в Україну, коли була в гостях у друзів у Польщі. Вона мала повертатися додому 5 березня, але через новини про війну вирішила виїхати додому раніше.

Про це Тетяна розповіла в коментарі TRAVEL РБК-Україна.

За словами дівчини, побачивши колосальні руйнування після бомбардувань росіянами українських міст, вона відчула необхідність бути корисною на батьківщині. Після повернення до Києва відразу ж записалася волонтером до гуманітарного штабу - допомагає запружати продукти, які потім везуть тим, хто їх потребує.

"Сьогодні ми бачимо, як тисячі українців виїжджають за кордон у пошуках місця, де не стрілятимуть і де вони будуть у безпеці. Звичайно, таких людей не можна засуджувати. Це з рішення - вони рятують свої життя. Але також можна зрозуміти і таких, як я. ми хочемо бути у важку хвилину зі своїм народом. У Києві - мої батьки, чоловік і брат. Я хочу опинитися вчасно поруч", - каже вона.

"Кожному потрібно подумати, як він може бути корисний і робити те, що можливо"

За словами Тетяни, безліч її друзів-поляків мобілізувалися і дуже швидко збирають допомогу для українців, вже відправили кілька автобусів з їжею. Також її знайомим вдалося зібрати 300 тисяч гривень на допомогу українцям буквально за два дні.

Тим часом українців, які теж повертаються додому, за її оцінками досить чимало. В основному це чоловіки, які хочуть записатися в територіальну оборону.

"У критичний момент нам усім треба зібрати волю в кулак. Кожному потрібно подумати, як він може бути корисний і робити те, що можливо. Якщо не можете воювати, допомагайте возити ліки. Якщо у вас немає транспорту або ви не можете заправити машину, тому що на заправках закінчився бензин - допомагайте завантажувати продукти або ліки. Допомога потрібна скрізь", - підкреслила Тетяна.

Нагадаємо, в ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів.

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