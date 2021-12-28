У Греції вводять карантинні обмеження після Нового року: названа дата

Ресторани в країні зможуть працювати лише до півночі

У Греції анонсували запровадження нових карантинних обмежень після Нового року через нові випадки COVID-19, пише Reuters.com.

Так, від 3 до 16 січня у країні знову посилять карантинні обмеження, оскільки станом на зараз у Греції щодня реєструють по 4000-6000 нових випадків коронавірусу.

Тому після Нового року бари та ресторани зможуть працювати лише до півночі. Пускатимуть компаніями лише із шести осіб. Якщо обмежень не дотримуватимуться, влада заборонить музику у закладах.

Відзначимо, у Греції вже посилювали карантин минулого тижня. Тоді скасували всі заходи на відкритому повітрі та запровадили обов'язковий масочний режим.

Які правила в’їзду до Греції діють сьогодні

Всім без виключення особам (включаючи дітей з 5 років) при в’їзді в Грецію необхідно мати:

ПЛР-тест на SARS–CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску до Греції);

або:

лабораторний тест на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 24 години до прибуття.

Обов’язковим залишається заповнення спеціальної форми PLF на офіційному порталі за посиланням не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Суттєво спростити процедуру контролю після прибуття в Грецію може надання одного з таких документів: сертифікату про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19 або надання довідки (сертифікату) про перенесену коронавірусну хворобу SARS–CoV-2, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.

Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, який відпочинок у Греції планують туристи на 2022 рік.