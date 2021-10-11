У Греції істотно послабили карантин. Що потрібно знати туристам, збираючись на відпочинок в країну восени

Влада зняла заборону на музику і танці в закладах

У Греції пом'якшили коронавірусні обмеження навіть у "червоних зонах" – з 9 жовтня в країні дозволили роботу барів і ресторанів, скасували комендантську годину. Повернутися до "нормального життя" зможуть вакциновані громадяни, повідомляє сайт protothema.gr.

Зняття пандемічних обмежень буде проходити найближчі два тижні в тестовому режимі. Тим, хто не пройшов повний курс вакцинації, як і раніше, не дозволяється відвідувати закриті заклади, наприклад, бари, кафе і ресторани.

Втім, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, в Греції повністю вакциновані тільки 57% населення з 10,7 мільйона.

Повернутися до "нічного життя": де потрібен сертифікат про вакцинацію

Щоб повечеряти в стінах ресторану і вирушити в бар повеселитися і потанцювати, досить мати з собою сертифікат про вакцинацію, які будуть суворо перевіряти на вході. Тепер вакциновані туристи навіть у "червоних зонах" зможуть повернутися до "нічного життя": до таких нещодавно віднесли Салоніки, Халкідікі, Кілкіс і Ларису.

Мало того, що музика більше не під забороною, так ще й знімається обмеження на кількість людей в приміщеннях. Це стосується закладів, які працюватимуть за схемою COVID-free.

Фото: Досі ресторани й кафе могли обслуговувати відвідувачів тільки на відкритому повітрі (unsplash.com/natalie-sym)

До слова, перша ж ніч після зняття обмежень в Салоніках пройшла під знаком "музики, танців і тусовки", пише видання. На цьому курорті магазини в туристичному районі Лададіка були заповнені з вечора і до світанку - вакциновані відвідувачі вишикувалися в черзі за алкоголем, попри те, що регіон залишається в "червоній зоні".

Як пояснила влада, тестове зняття обмежень для вакцинованих людей з одного боку має на меті дати більше свободи щепленим людям, з іншого – спонукати інших вакцинуватися. Навіть нещеплені працівники повинні регулярно робити тести на коронавірус своїм коштом.

"Філософія полягає не в тому, що одним людям віддають перевагу перед іншими. Заходи для нещеплених - адекватні. У вакцинованих людей більше свободи", - пояснив міністр охорони здоров'я Греції Танасіс Плевріс.

Зняття обмежень поки стосується тільки закладів харчування. Театри та кінотеатри, масові заходи в "червоних" і змішаних зонах, як і раніше, обмежені. В силі залишається масковий режим в країні.

Фото: Туристи в масках на екскурсії в Греції (unsplash.com/dimitry-b)

Які правила в'їзду в Грецію у жовтні

Влада Греції продовжила чинні правила в'їзду в країну до 15 жовтня, повідомляє schengenvisainfo.com. Це означає, що Україна залишається в списку країн, звідки можна приїжджати не тільки з сертифікатом вакцинації, але і з тестами – ПЛР за 72 години до перетину кордону, експрес-тестом на антиген – за 48 годин.

Вакцини, з якими можна їхати до Греції:

Pfizer, Moderna, AstraZeneka, Sinovac, Jonson and Jonson, Novavax, Gamaleya, Cansono, Sinopharm.

Фото: Відпочинок у Греції українцям доступний і без вакцинації (unsplash.com/andre-benz)

Кожному прибулому буде проводитися також експрес-тестування. Якщо результат виявиться позитивним, туристу доведеться провести в карантинному готелі мінімум 10 днів. Згідно з інформацією на сайті МЗС, витрати в такому випадку покриває держава Греція. Всі вимоги стосуються і дітей від 12 років.

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