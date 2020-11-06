"Гранд-каньйон", старі маєтки і нацпарк: кращі локації півдня України для осіннього вікенду

Коли пляжний сезон вже завершився, при плануванні подорожей Україною далеко не всі туристи розглядають Миколаївську область як регіон, де можна побачити багато цікавих місць. Але дарма. Бо насправді локацій, які були б цікаві туристу, тут немало.

Осінь - період, коли відпочинок на морі замінюється екскурсіями, спокійним відпочинком у готелях або вихідними на природі. Сьогодні розповімо вам про цікаві місця Миколаївської області, які варто відвідати під час поїздки в цей регіон.

Варто відзначити, що у такий маршрут входять перш за все місця для любителів активного відпочинку, екскурсій та походів.

Головні об'єкти

Національний парк "Бузький Гард";

Трикратський ліс;

Маєток графа Скаржинського;

Актівський каньйон.

Фото. Актівський каньйон - один з головних туристичних об'єктів регіону (wikipedia.org)

Трикратський ліс: локація для любителів прогулянок

Багато хто вважає Миколаївську область суто степовим регіоном. Проте тут багато й лісів та цікавих для туристів природних зон.

Наприклад, національний природний парк "Бузький гард" із величними гранітними каньйонами Південного Бугу та його притоків. Місцеві краєвиди часто порівнюють із пейзажами Південної Америки.

Фото. Трикратський ліс (Zruchno.Travel)

Одна із цікавих локацій - Трикратський ліс. Він розташований у Вознесенському районі Миколаївської області біля села Трикрати, в місці впадання річки Арбузинки в річку Мертвовод. Ліс створили у 70-х роках 19 сторіччя за наказом графа Скаржинського.

Будучи затятим ботаніком, граф Скаржинський поставив собі за мету на місці рівнинного сухого степу створити оазис з річками та озерцями, з зеленими насадженнями, які дихають свіжістю та прохолодою. Місцеві жителі скептично поставились до ідеї графа. Але з часом тут все ж вдалося створити локацію, яка й зараз привертає увагу туристів з різних регіонів України.

Сьогодні Трикратський ліс - хороше місце для неспішних прогулянок восени, коли листя дерев набуває яскраво-жовтого кольору.

Фото. Заповідні урочища Трикратського лісу (wikipedia.org)

Цей ліс - штучна ясенева діброва площею 247 гектарів з озером та безліччю заплутаних стежок, різноманітних мостів, перекинутих через рукави річки, а також штучно прокладені канали. Місцеві це урочище називають "Лабіринт".

Цікаві факти про локацію

- Відомий парк "Софіївка" в Умані почали створювати після того, як граф Потоцький побував у Трикратському лісі та залишився під великим враженням від цього місця;

- Немало рідкісних рослин із Трикратського лісу сьогодні є експонатами Одеського ботанічного саду;

- Трикратський ліс - лише невелика частина Національного природного парку "Бузький Гард", що займає площу близько 6138 гектарів;

- Рідко коли тут настає справжня зима: навіть у січні тут росте зелена трава і квіти.

Як добратися

До Трикратського лісу возять багато екскурсій, але сюди можна доїхати й самостійно. Наприклад, автобусом від Миколаєва до Вознесенська, а далі - маршрутним таксі до Трикрат. Якщо їхати власним авто, то треба їхати трасою "Київ-Миколаїв", після того, як проїдете місто Вознесенськ, треба не пропустити поворот на Трикрати.

500-річні дуби та рідкісні рослини

Лісонасадження на місці степу розташували по схилах ярів та між гранітними скелями. Зокрема, сьогодні в урочищі можна побачити старі могутні 120-200-літні дуби, а деякі з них мають вік і до 500 років.

Завдяки наявності дерев у цій місцевості, землі менше вивітрювалися та виснажувались, а штучні водойми виконували й зрошувальну функцію для найближчих господарських угідь.

Фото. Садиба Скаржинських (travel.tochka.net)

Загалом за наказом графа тут було створено близько 40 ставків. Також було висаджено близько 300 видів листяних та 200 сортів плодових дерев.

Скаржинський адаптував для степових, посушливих ландшафтів породи дерев з Північної та Південної Америки, і Західної Європи (кедри, ялівці, туї та інші). До речі, саджанці для Одеського ботанічного саду й парку "Софіївка" постачалися саме з цих місць.

Два урочища та старий маєток 18 сторіччя

Ліс умовно ділять на два урочища: "Василева пасіка" та "Лабіринт". Обидва вони охороняються законом, а з 1972 року отримали категорію державних заповідних урочищ.

В цьому місці є ще один цікавий об'єкт - старий маєток 18 сторіччя, на якому зберігся родовий герб Скаржинських. Зараз у цьому приміщенні діє дитяча школа мистецтв та бібліотека. Збереглася також 200-річна арка, побудована батьком Віктора Скаржинського. Саме через неї жителі села йшли до Михайлівської церкви.

Фото: Елементи родового герба Скаржинських (depo.ua)

Церква, на жаль, до наших днів не збереглася. Її було зруйновано 1986 року.

За легендою, від храму до маєтку Скаржинських ведуть підземні тунелі (зараз вони замуровані). Кажуть, що під обвалами церкви похований і сам Віктор Скаржинський.

Фото. 200-річна арка, яка збереглася до наших часів (uatv.ua)

У 1872 році у в центрі Одеси встановили пам'ятник графу. На постаменті зобразили фамільний герб і викарбували напис: "Тому, хто розвів у спекотних степах Херсонської губернії 400 десятин лісу хвойної та листяної порід від садівників-любителів".

Український "Гранд каньйон"

Миколаївщина відома серед туристів і іншою цікавою локацією. Це Актівський каньйон, який за деякою схожістю ландшафту та за віком схожий на відомий Гранд-Каньйон в Арізоні, США.

Загальна площа каньйону перевищує 250 гектарів. Це комплекс, який складається із гранітних скель, валунів, степової та водної екосистем. За даними геологів, Актівський каньйон розташований на найстаршій частині суші усієї Євразії. Тут протікає річка Мертвовод.

Фото. Актівський каньйон (wikipedia.org)

Згідно з одною з легенд про це місце, колись татарське військо вирішило забрати скіфське золото, яке було заховане на території каньйону. Щоб захистити свої скарби, жителі залили до річки сильного отруйного відвару. Коли вороги вирішили напитися води з річки, то майже всі померли.

За іншою легендою, під час битви козаків та турків, тут було так багато загиблих, що навіть води в річці не було видно. Також гіди часто розповідають історію про те, що саме в цих місцях нібито поховано найбільше скіфських царів.

Фото. Малий каньйон у долині річки Арбузинка (uatv.ua)

Неподалік є й менший, Арбузинський каньйон. Він розташований поблизу сіл Актове і Трикрати. Його часто називають Малим Актівським каньйоном. Скельна порода Арбузинського каньйону утворилася понад 4 мільярди років тому в результаті вулканічної активності.

Протягом століть річка Південний Буг і безліч прилеглих потоків пробивали собі шлях крізь каміння, поступово вимиваючи ущелини. Так і виник Арбузинський каньйон. Місцеві жителі кажуть, що вулкан, який утворив це місце, ще не охолов, адже земля тут майже ніколи не промерзає. Тому серед зими в каньйоні можна навіть побачити фіалки.

Відео: Актівський каньйон (Youtube.com/Центр туризма и приключений ХерсON)

Миколаївська область повна цікавих місць для туристів. У наступних публікаціях ми обов'язково розповімо, де в цьому регіоні знайти місця для затишного спокійного відпочинку та що подивитися не тільки на природі, але й у містах.

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