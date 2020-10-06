"Місто-музей" та узбережжя Адріатики: що подивитися в Албанії в оксамитовий сезон

Оксамитовий сезон - це дістати улюблені босоніжки посеред осені, яка настала раптово. А ще це кришталеве море, теплий пісок і золотисті світанки Адріатики.

Так чому ж не продовжити літо, якщо це цілком доступна розкіш?

Сьогодні розповімо вам про оксамитовий сезон в Албанії - улюблениці тих, хто цінує єднання з природою, спокій і тривалі побачення з морем.

Чому саме у жовтні?

Тому, що небанально і без зайвої метушні. У жовтні тут дійсно круто. Без натовпу і черг, але з пустельними пляжами, класним сервісом і привітними місцевими. Без нестерпної спеки та палючого сонця, але з приємними цінами, комфортною температурою і величезним вибором житла.

Про температуру. В цей час не доведеться ховатися в номері з кондиціонером. Вдень повітря прогрівається до +25°C, а вода - до +22°C.

Про ціни. Це саме той випадок, коли й так цілком доступний відпочинок стає ще бюджетнішим. Ціни падають на все: житло, харчування, оренду авто, екскурсії. Залишається тільки знайти час, щоб встигнути спробувати все і побувати скрізь.

Про любов. На перший погляд, дуже скромна, але насправді дуже енергетично сильна країна. Албанія не вміє по-іншому!

Фото: Мальовнича Албанія (pixabay.com)

Який курорт обрати?

Для початку визначтеся й узбережжям: Іонічне або Адріатичне? Вони однаково прекрасні та кристально чисті, але - кожному своє.

Головні курорти албанської Адріатики:

Шенджин. Нескінченна берегова лінія з м'яким піском. Курорт затишно розташувався у бухті, а поруч - кордон Чорногорії.

Дуррес. Всього 40 хвилин від галасливої столиці. Тут теж широка берегова лінія, пологий вхід і неглибоке море. В цілому це ідеальний варіант для відпочинку з дітками. А поруч - місто з історією, променадами й заходами сонця на терасах.

Фото: Відомий курорт Дуррес знаходиться неподалік від столиці Албанії (albaniatravel.today)

Влера. Тут "обіймаються" Іонічне та Адріатичне моря. А пляжі з галькою і піском поділяє невелика, але дуже мальовнича бухта.

Іонічне узбережжя:

Химара, Дермі. Дайверська "мекка" з гальковими пляжами та дуже прозорою водою.

Саранда. Це справжнє "місто-тусовка": бари, ресторани, нічні клуби. Але пляжі з водою кольору неба ніхто не скасовував.

Ксаміль. Найпівденніший курорт країни, межує з Грецією. Клімат тут відповідний. Кажуть, що кращі пляжі країни увійшли в змову і втекли сюди. Воно й не дивно, адже містечко знаходиться на території національного природного парку Бутринти. Повітря і природа тут неймовірні.

Що варто побачити?

Список дуже скромний, але вражень буде більше, ніж пунктів у тексті нижче.

Гірокастра. "Місто-музей" на півдні Албанії, яке входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут збереглася архітектура часів Османської Імперії, а атмосфера, яка панує на вулицях міста, перенесе вас далеко за межі реальності.

Фото: Гірокастра знаходиться в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (pixabay.com)

Блакитне око. Це джерело, що б'є з-під землі. Воно знаходиться по дорозі з Саранди до Гірокастри, тому маршрут буде достатньо зрозумілим. Відвідати це місце варто хоча б заради нехарактерної для пустельної Албанії кількості зелені. Погуляйте навколо й насолодіться найчистішим повітрям і атмосферою.

Пляж Gjipe. Це глибокий каньйон висохлої річки, який виходить до моря й утворює крутий мальовничий пляж з білою галькою, прозорою чистою водою і практично тайськими скелями. Тут якийсь неземний ландшафт і дуже чисте море.

Село Theth. Це маленьке село, яке з усіх боків оточене горами, що досягають 2691 метра у висоту. Албанські Альпи, не інакше.

Подорож до Албанії та реалії 2020 року

Албанія сьогодні - країна "зеленої зони" для України, тому ніякої самоізоляції й ПЛР-тестів.

Ця країна про абсолютно новий досвід, вміння бути відкритим до світу і відкривати його для себе. Сюди варто завітати заради незайманої природи, дивовижного моря і місцевих, які привітні до кожного туриста. Адже вони розуміють, що достаток вибору іноді не дає нам побачити красу зовсім поруч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися у Стамбулі під час осінньої поїздки до Туреччини.

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