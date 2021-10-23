Місто моди та "космічна столиця". Що подивитися у Дніпрі: головні пам'ятки та найцікавіші локації

Один з п’яти мільйонників України несправедливо відійшов на задній план як туристичний напрямок. Та сьогодні місто, яке з пошаною носить назву могутньої річки Дніпро, за останні десяток років суттєво змінилося.

Гості міста відзначають, що Дніпро став більш комфортним для прогулянок і потрохи позбувається іміджу депресивного мегаполіса. Поки ще тепло, можна встигнути прогулятися його затишними вуличками у "золоту" осінь.

Місто панорам, мостів та сучасної архітектури

Датою народження міста прийнято вважати 1776 рік, коли заснували місто Катеринослав. Але історичні дані свідчать, що до цього року тут вже існувала слобода Половиця, а проспект Яворницького був пунктом на карті Кримського шляху. Лише у 1790-192 роках виконують проекти центрального району, який у документах називали "Форштадтом" або "Передмістям". Місто розташувалось на рельєфній місцевості й складній мережі річок, які згодом відвели у колектори.

Ось що пише автор Валентин Старостін у книзі "Дніпро: символ міста. Будинок Хреннікова":

"Найвикористовуваніша, найчисельніша та найстаріша (її присутність помітна вже в середині 19 сторіччя) група міських символів пов’язана з формуванням загального образу міста: річка Дніпро і все, що з нею пов’язано (панорами, мости, набережні, острови), Проспект, заводи (в першу чергу Петровка та Південмаш), вокзал".

Сьогодні центральна частина міста розрізається протяжним проспектом Яворницького (колишнім проспектом Карла Маркса). По ньому курсує трамвай №1. Ним зручно діставатися з залізничного або автовокзалу до центру міста.

У теплу пору року через історичну частину міста коліями ходить прогулянковий ретро-трамвайчик, який зібрали за кресленнями трамвая Ganz Франко-бельгійської спільноти 1895 року.

Відео: Краєвиди Дніпра з висоти (youtube.com/Жизнь и Приключения)

"Друга група міських символів визначає історичний фон міста: Потьомкінський палац, Преображенський Собор, історичний музей, корпус сукняної фабрики. І наймолодша, наймобільніша і неусталена – ідеологічна, яка проявилась на початку 19 сторіччя, іще в дореволюційному Катеринославі. І складається не тільки і не скільки із пам’ятників героям радянської доби, скільки із постійно поновлюваних серій нових міських об’єктів, які мають засвідчувати собою постійність прогресу міста".

Вулиця Короленка

За останні два роки у Дніпрі ’явилися нові сучасні зони для відпочинку у центральних частинах і навіть на окраїнах, оновлюється благоустрій міста.

Так, минулого року одну з центральних вулиць - Короленка - частково зробили пішохідною. Вона одразу стала місцем зустрічей, обов’язковою точкою на туристичному маршруті та місцем для прогулянок. І це символічно – місце було історично важливим ще до того, як місто стало називатися Катеринославом

Колись кипіло життя на головному перехресті перед в’їздом до слободи Половиці. Зараз вулиця починається старовинним будинком Хреннікова – символом міста, де тепер розташований готель "Україна". Родзинка ж оновленої частини вулиці – стіна-конструктор Pixel Wall, на якій можна скласти малюнки або написати своє ім’я.

Фото: Будинок Хреннікова, оригінальний вид початку 1900-х років (uk.wikipedia.org)

Фото: Архітектурні деталі споруди (uk.wikipedia.org)

Завдяки кольоровій ілюмінації вночі вулиця виглядає оригінально, і вже під вечір тут стає людно.

На вихідних грають вуличні музиканти, збираючи навколо себе слухачів. Погрітися теплими напоями можна у кав’ярнях поруч. Пішохідну вулицю обіцяють продовжити.

Фото: Вулиця Короленка у Дніпрі (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Троїцька площа

Від вулиці Короленка підніміться до нещодавно відреставрованої вулиці під назвою Троїцька площа. Підстрижені квадратної форми платани та охайні тротуари з підсвічуванням затишно доповнюють ансамбль старих будинків.

Вулиця носить назву церкви – Троїцької, а точніше Свято-Троїцького Кафедрального Собору 19 сторіччя. Праворуч можна побачити стару жіночу гімназію, яку також реставрували. Вздовж вулиці відкрилися атмосферні сучасні заклади зі смачною кавою та кухнею.

Фото: Троїцька площа

Катеринославський бульвар

Далі вже вулицею Шевченка то можна дійти до Катеринославського бульвару. Це пішохідна зона з модними бутіками, фонтанами та вечірньою ілюмінацією.

З неї видно семиметрову бронзову статую атланта. Вона відкриває оновлену минулого року вулицю Південну. Зараз тут можна прогулятися та пограти з дітьми, але будівельні роботи ще тривають.

Фото: Катеринославський бульвар (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Парк Шевченка

Пройшовши Катеринославським бульваром, можна вийти до зупинки першого трамваю на проспекті та проїхати дві зупинки вгору до парку Шевченка. Цього року тут відкрили ще одну пішохідну вулицю - Яворницького.

Фото: Оновлена вулиця Яворницького перед Парком Шевченка (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Посидіти на вуличних меблях, полежати в гамаках або дерев’яних лежаках, навіть пограти в шахи – це все можуть спробувати прохожі. Ця частина міста більш тиха, ніж інші вулиці, тому дозволяє більше розслабитися та поспілкуватися.

З однієї сторони вулиця "дивиться" на старовинний Спасо-Преображенський кафедральний Собор 18 сторіччя. За ним на Соборній площі знаходиться історичний музей імені Дмитра Яворницького та музей війни на сході України. З іншого боку вулиця впирається у центральний вхід у Парк Шевченка. Це великий центральний парк міста.

Тут приємно прогулятися восени серед жовтих кленів. Майже за входом видніє історична будівля зі сходами – Потьомкінський палац – сьогодні це місце полюбили фотографи. В теплу пору року в літньому театрі парку проводять концерти та виступи.

Острів Монастирський зі старовинним мостом та водоспадом

У парку є просторий панорамний майданчик з виглядом на Дніпро. Парк продовжується на острові Монастирський, до якого веде старовинний пішохідний міст.

З нього відкривається вигляд на штучний водоспад "Поріг ревучий" заввишки 17 метрів, який підсвічується увечері різними кольорами. Водоспад працює переважно влітку. Поруч з ним видніє найбільший в Україні пам’ятник Кобзарю.

Фото: Острів Монастирський

Острівна частина парку являє собою велику зелену зону. Тут розташувався старий луна-парк з оглядовим колесом та каруселями. Якщо пройтися далі, то можна дійти до центрального пляжу міста – він протяжний та частково оновлений. В теплу пору року тут грають у пляжний волейбол та футбол.

На острові також функціонує навчально-науковий комплекс "Акваріум", де можна роздивитися прісноводних риб у великих акваріумах. Щоб вийти з пляжної частини парку, треба повертати назад – іншої дороги немає. Колись біля "Акваріуму" працювала канатна дорога на протилежний берег, але зараз кольорові кабінки зависли у небі, наче у машині часу.

Січеславська набережна та Фестивальний причал

Якщо ви вже опинилися в Дніпрі, то обов’язково прогуляйтеся Січеславською Набережною.

Разом з Заводською набережною та набережною Перемоги вона утворює найпротяжнішу набережну Європи довжиною у понад 23 кілометри. Влітку тут кипить культурне життя міста – люди відпочивають на траві та лавочках, танцюють, грають музиканти, місцеві майстри демонструють та продають свої вироби.

Фото: Січеславська набережна (uk.wikipedia.org)

З деяких "мінусів" – вид на Дніпро закривають дахи ресторанів, і помилуватися панорамою можна не з будь-якого місця. Головною спорудою набережної є велика оглядова піраміда зі скляною кулею на вершині. Не забутьте піднятися та зробити фото на згадку!

Це місце носить назву Фестивальний причал – тут часто проводять концерти та великі заходи. З Набережної ввечері можна бачити велику жовту кулю від "Інтерпайп", наче захід сонця, та підсвічені вже не працюючі труби заводу імені Карла Лібкнєхта на лівому березі Дніпра.

Панораму міста можна добре розгледіти, піднявшись на дах бізнес-центру "Менора" по вулиці Шолом-Алейхема 4/26. Для цього потрібно записатися на платну екскурсію, які проводять з неділі по п’ятницю. Вартість – 150 грн у будні та 250 грн у неділю за людину.

Фото: Панорама 360 із центру "Менора"/фото з піраміди на Фестивальному причалі (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

До ансамблю центру Менора" також входить пам'ятник архітектури "Будинок Пчолкіна". Це особняк, зведений відомим Катеринославським купцем у 1898 році, добре зберігся до нашого часу.

В процесі спорудження "Менори" особняк реставрували. Зокрема, зберегли не тільки фасади, а й унікальну ліпнину на стелі та мармурові каміни в інтер'єрах.

Фото: Будинок Пчолкіна на Успенській площі, 5 (wikipedia.org)

Фото: Центр "Менора" (uk.wikipedia.org)

Сквер Прибережний

Якщо з Фестивального причалу місця під’їхати дві зупинки тролейбусом, то можна вийти на новому сквері Прибережний. Це сучасна зона відпочинку з ландшафтним покриттям, лавочками, фонтанами, спортивним та дитячим майданчиками.

Поруч зі сквером влітку працюють аквапарк тf комплекс на воді для катання на лижах.

Фото: Сквер Прибережний (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Зараз триває реставрація Успенської площі у центральній частині міста. Також планують відреставрувати великі зелені зони міста. У Дніпрі вже довгий час будують метрополітен – лінія проходить під центральним проспектом.

До слова, центр міста перебуває у стані будівництва роками, що створює доволі суттєве відчуття дискомфорту. Втім, у місті обіцяють незабаром відкрити нові станції.

Яхт-Клуб "Січ"

Зі скверу Прибережного легко дістатися громадським транспортом ще одного цікавого місця – яхт-клубу "Січ". Він знаходиться в кінці набережної Перемоги, яка теж активно відновлюється. Більша територія клубу являє собою великий ландшафтний парк зі штучними водоймами, галявинами та зеленими насадженнями.

Тут можна неквапно прогулятися та помилуватися панорамою на річку Дніпро. По території вільно гуляють гуси, качки, кури, лебеді, павичи та нутрії. Цього літа додали двох парнокопитних. Тварини не бояться людей – їх можна погодувати, придбавши корм на вході.

Фото: Яхт-клуб (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Влітку працює прокат сапів. Місце полюбляють сім’ї з дітьми, мешканці міста та позитивно відгукуються у своїх рев’ю іноземці. Вхід відкритий щодня з 9:00 ранку до 7:30 вечора.

Культурне життя. Головні фестивалі Дніпра

Кожного року Дніпро бореться за звання культурної столиці України, проводячи заходи з популяризації культури та мистецтва у місті. Цього року відчинив свої двері Центр Сучасної Культури, де тепер постійно проводять сучасні виставки та культурні заходи. Влітку у місті відбувався щорічний музичний фестиваль "Джаз на Дніпрі" з виступами зарубіжних музикантів.

У вересні пройшов книжковий фестиваль Book Space просто неба, який зібрав видавців з усієї країни, на початку жовтня відбулися перфоманси та лекції від українських та зарубіжних митців в рамках арт-фестивалю "Гоголь-Фест Дніпро".

Фото: Виставки проводять у Центрі Сучасної Культури, який відкрився у історичній будівлі (facebook.com/dniproccc)

Що стосується класики, то у місті можна відвідати концерти класичної музики у міській філармонії, Театрі опери та балету. Нещодавно у місті відбулися концерти в рамках міжнародного музичного фестивалю "Австрійська осінь".

В Дніпрі теж є куди піти. Сучасні кінотеатри розташовані у великих торгових центрах міста. Нажаль, старі кінотеатри по типу київського "Жовтня" не функціонують.

Фото: Тут також відбуваються різноманітні фестивалі (facebook.com/dniproccc)

Рекомендуємо також зазирнути у відому гончарну майстерню Сергія Горбаня. Тут крім майстер-класів по роботі з глиною, можна провести час на творчих вечорах або за переглядом кіно.

Дніпро – ще й місто моди. Але парадокс у тому, що тут ви не знайдете такого великого асортименту відомих брендів одягу, як у столиці. Зате центральна частина усіяна бутіками та крамницями тканин. Цікаво, що тутешні модниці люблять шити собі вбрання на власний смак, а локальний бізнес успішно виготовлює повсякденний одяг на продаж. На центральних вулицях ви точно зауважите багато стильно одягненої молоді.

Космічна столиця. Планетарій та "Південмаш" з музеєм

Крім культурної, місто претендує ще на звання "космічної" столиці країни. Історично склалося так, що за СРСР місто було дотичне до розвитку космічної галузі та було епіцентром космічних інновацій.

Тут ще досі працює "Південмаш", виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова - підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення. Звісно, масштаби з колишніми не порівняти, але ентузіасти хочуть потроху відроджувати галузь.

На проспекті Гагаріна розташований аерокосмічний комплекс з експозиційною частиною від "Південмашу". Але музей комплексу працює лише з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:30, і потрапити туди можна лише за попереднім записом і в рамках туристичних груп.

Фото: Подорож до Дніпра можна врізноманітнити походо у планетарій

Зате на початку цього року відчинив двері оновлений міський планетарій, який зараз носить назву "Планетарій Ноосфера". Одна з громадських організацій повністю відреставрувала стару будівлю та завезла нове технічне оснащення. Тут буде цікаво не тільки дітям, але і дорослим. Планетарій відкритий щодня, квитки на покази до зоряної зали можна придбати на сайті закладу.

До листопада у парку Гагаріна триватиме експозиція розмальованих півтораметрових ракет у рамках благодійного проєкту.

Фото: Ракети у парку

Звісно, це не справжні ракети, а лише їх мініатюрні прототипи. Таким чином хочуть популяризувати космічну галузь серед дітей та молоді.

Після виставки ракети продадуть на аукціоні, а зібрані кошти підуть на подальшу реставрацію парку. Справжні ж ракетоносії можна побачити у Парку ракет на проспекті Поля, 2.

Кафе та ресторани в Дніпрі. Де смачно поїсти

Ресторан ізраїльської кухні Moshe

вул. Січових Стрільців, 1

Асортимент та якість приготування страв перенесе вас у гастрономічний Тель-Авів.

Фото: Сніданок у закладі Дніпра, де готують страви, як в Тель-Авіві (instagram.com/moshe.vdoma)

Ресторан "Big Mama"

вул. Яворницького, 6

Заклад знаходиться неподалік головного входу у парк Шевченка. Тут готують італійську піцу та сніданки протягом цілого дня.

Ресторан "Анчоусна від Чорноморки"

вул. Барикадна, 7

Заклад відомої мережі рибних ресторанів. Тут можна спробувати страви зі свіжої риби. Основа меню – це анчоуси.

Кав’ярня High Hill specialty coffee roasters

вул. Барикадна, 5/7

Для поціновувачів кави. До напою тут подають різноманітні десерти, гарячі сніданки та обіди.

Фото: Філе судака з картоплею пюре та коктейль "Southside" в гастробарі Дніпра (instagram.com/v.glavnih.rolyah)

Фото: Торт "Три шоколади" у закладі Дніпра (instagram.com/v.glavnih.rolyah)

Гастропаб "У головних ролях"

вул. Магдебурзького права, 2

Заклад порадує цікавими коктейлями та вишуканими стравами. Тут часто збираються великими компаніями.

Кав’ярня "Дабл Декер"

Проспект Яворницького, 46

Затишне місце у старовинному будинку має вишукану атмосферу з вікнами, з яких хочеться спостерігати за вуличним життям за горнятком кави зі смачним десертом.

В центральній частині міста без зайвих складнощів можна знайти заклади зі швидкою вуличною їжею та інші затишні кав’ярні.

Нагадаємо, що з 18 жовтня Дніпро увійшов до "червоної" зони карантину. Тому вхід до закладів відбувається з жорстким дотриманням карантинних норм – в масках та з наданням документів про вакцинацію або одужання від COVID.

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