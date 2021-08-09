Сонячна Португалія. Путівник Лісабоном: кращі кав'ярні, ресторани та готелі міста

Після тривалої дії карантинних обмежень Португалія відкрилася для українських мандрівників, починаючи з 26 липня. Це шанс для поїздки, який неодмінно варто використати цього літа. Щоб поїхати до країни, на кордоні необхідно надати негативний ПЛР-тест (за 72 години до в'їзду), тест на антиген (за 48 годин) або діючий, виданий в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікат.

З 2018 року ми проводимо гастрономічні та винні тури в Лісабон і добре знаємо "місця сили" цього дивовижного міста. Один місцевий приятель якось сказав: "Будьте обережні, якщо вирішите прогулятися Лісабоном. Ви захочете залишитися тут назавжди".

Кожне місце і людей в Лісабоні хочеться фотографувати. Від дідусів з чашкою кави у вуличних кафе до старих палаців, від дахів до чорно-білих закручених мозаїк на тротуарах.

Кольори будівель - теплий апельсиновий, морський зелений і бірюзовий, Тіффані, кораловий і всі відтінки, що між ними. Біло-сині керамічні плитки азулежу на фасадах будівель розповідають свої давні історії.

Фото: Вулиці Лісабона (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

А ще в місті - чарівне світло. Це важко пояснити, поки там не побуваєш. Можливо, на це впливають понад 300 сонячних днів на рік. Втім, весь Лісабон - немов один великий музей сам по собі.

Пропоную вашій увазі мій авторський план місць для шопінгу, красивих кафе, барів і ресторанів. Це місця, які не включені в наші тури, а заклади, в які може потрапити будь-який самостійний мандрівник.

Люди, культура, гастрономія, музика, архітектура, атмосфера, пагорби й оглядові майданчики, вуличне мистецтво, текуча португальська мова - в цьому так ясно відчувається яскрава індивідуальність Лісабона.

Де оселитися

Раджу довгий доглянутий бульвар Avenida da Liberdade і район навколо нього. Тут багато хороших готелів, пішохідна доступність до центру і головних визначних пам'яток, алея магазинів.

Фото: Традиційні продукти (Тетяна Острогляд / для РБК-Україна)

Сніданки та кава

Традиційні

A Padaria Portuguesa - мережа сучасних пекарень по всьому Лісабону. Хоча б раз поснідайте в одній з них. Вранці ви тут побачите реальне життя реальних городян. Нормальні нетуристичні ціни (не так, як у популярних історичних кондитерських).

На сніданок, звичайно, беремо паштел де ната - знамениті португальські солодкі кошики з кремом, в які закохався весь світ.

Круглий кошик з листкового тіста з заварним яєчним кремом, посипаний корицею і цукровою пудрою. Їх найкраще їсти свіжоспеченими та теплими. У різних пекарнях їх випікають трохи по-різному. Тут вони саме такі, якими їх люблять місцеві.

Додамо склянку свіжовичавленого апельсинового соку і "біку" (так місцеві називають еспресо). І ось ми вже відчуваємо щасливий ритм міста і бачимо світ очима лісабонця.

Фото: Паштел де ната – португальські солодкі кошики з кремом (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Модні та трендові

The Mill - якщо не хочеться більше солодких португальських сніданків, а сумуєте за звичним міжнародним "столичним" набором сніданків (тости з авокадо, лосось, боули, яйця Бенедикт, омлети). Кафе - в австралійському стилі. Тому тут хороша кава, є веганські й глютен фрі опції, розслаблена атмосфера, цікаві люди навколо.

Адреса: R. do Poço dos Negros.

Морепродукти

Фото: Морепродукти, які варто спробувати в Португалії (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Традиційні

Cervejaria Ramiro - шумно, багато народу, дуже популярне місце. Але пообідати в Раміро - це must-visit в Лісабоні. Працює з 1950-х років. Краще приходити вдень, є шанс отримати вільний столик.

Устриці й краби, лобстери, тюрбо і дорада, креветки та каракатиці на грилі, вонголе а Бульау Пату, мідії, рідкісні та дорогі молюски персебеш.

Адреса: Avenida Almirante Reis, 1h.

Фото: Устриці в одному із закладів міста (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Фото: Севічерія (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Модний

A Cevicheria - ресторан перуанської кухні. Хоч і не про Португалію. Але Лісабон, як і будь-який мегаполіс, це мікс кухонь світу. А тут кращий севіче, такос з тунцем і Піско сауер в місті.

Адреса: Príncipe Real-R. Dom Pedro V 129.

Обід або вечеря

Традиційні

Martinho da Arcada - найстаріше кафе-ресторан міста. Працює з 1782 року. Історичні інтер'єри, класична португальська кухня. Улюблене місце поета і мислителя Фернандо Пессоа (порівняємо за значимістю для португальців з Тарасом Шевченком для українців).

Адреса: Praça do Comércio 3.

Фото: Португальські сири (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Модний

Time Out Market Lisbon - якщо ви приїхали великою компанією, і кожен хоче різного, йдіть, звичайно, на Тайм-аут Маркет. Це один з перших фудмаркетів нового типу у світових столицях. Створений у 2014 році й залишається надпопулярним місцем. Понад 40 точок ресторанів і барів з восьминогами, устрицями, бургерами, стейками, суші, піцою, живою музикою. Кияни впізнають у ньому прототип Kyiv Food Market на Арсенальній.

Адреса: Av. 24 de Julho 49.

Фото: Обід по-португальськи (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Шопінг

Я не буду радити вам широко розкручені локації, на які ви й так натрапите під час прогулянок по місту. На кшталт магазину у вигляді цирку-шапіто "O Mundo Fantastico da Sardinha Portuguesa", де в гротескному інтер'єрі продають рибні консерви з вашим роком народження. Що сперечатися, це симпатичний універсальний сувенір, хоч і дорожчий, ніж звичайні консерви.

Краще пораджу неочевидні адреси.

Міжнародні бренди, яких поки немає в Україні

COS - цей незалежний бренд скандинавської корпорації одягу H&M не потрібно представляти. Геометрія і функціональність крою, лаконічні кольори, натуральні матеріали.

Адреса: Av. da Liberdade 67C.

Фото: Шопінг у Португалії (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Португальські бренди

Традиційні

Sapataria do Carmo - взуття ручної роботи з натуральної шкіри, зроблене в Португалії. Сучасні колекції в класичному стилі. Один з найстаріших (заснований в 1904 році) магазинів в Лісабоні.

Адреса: Largo do Carmo, 26.

Manteigaria Silva - найстаріший продуктовий магазин Лісабона. Що купувати?

презунту (португальський в'ялений свинячий окіст, тільки не називайте його хамоном),

ковбаска,

Класні сири з Азейтау й Алентежу,

бакаляу (суху солону тріску, національний продукт Португалії),

Адреса: Rua Dom Antão De Almada 1 C/D.

Фото: Локальні сувеніри (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

A Vida Portuguesa - місце, де можна купити майже всі заплановані сувеніри. Концепція: португальські предмети побуту та продукти щоденного споживання (одеколони, якісне португальське мило, зубні пасти, олівці, солодощі, домашня білизна, предмети інтер'єру) в ретро-дизайні.

Відкрившись у 2007 році, він миттєво став одним з найвідоміших магазинів міста. Його люблять місцеві, тому що він грає на солодкому почутті ностальгії.

Адреса: Rua Anchieta, 11.

Модні й трендові

Embaixada - центр альтернативної моди. Місце, яке дуже відрізняється від традиційних шопінг-центрів. Швидше це особлива колекція симпатичних барів, ресторанів і магазинів місцевих дизайнерів в історичному палаці 19 століття.

Адреса: Praça do Príncipe Real 26.

Бутік одягу "+351" - назва позначає португальський національний телефонний код. Засновник бренду Ана вивчала дизайн в Лісабоні, а потім отримала ступінь магістра дизайну одягу в Бразилії, де пізніше працювала в інших модних брендах.

Ана повернулася до Лісабона у 2015 році та створила +351. Це одяг, взуття та аксесуари у невимушеному повсякденному стилі, що відображають сучасний спосіб життя в Лісабоні плюс - пристрасть засновниці до серфінгу, музики й мистецтва.

Адреса: Rua da Anchieta Nº7.

Фото: Затишні квартали міста (Тетяна Острогляд/для РБК-Україна)

Banema Studio - новий концептуальний магазин в центрі Лісабона для всіх, хто цікавиться архітектурою та дизайном. Відмінна колекція ароматів для дому, канцелярських товарів і текстилю, колекційні предмети інтер'єру від португальських дизайнерів Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura.

Адреса: Rua Coelho da Rocha, 27c.

Музей

Рекомендую Музей Калуста Гульбенкяна (Museu Calouste Gulbenkian) Одна з найсильніших приватних колекцій мистецтва. Те, що більше ніде не побачиш: зібрання робіт Рене Лаліка. Лалік - французький ювелір і майстер скляного мистецтва. У своїх роботах він використовував емаль і скло разом із золотом, опалами, діамантами, перлами або аметистами.

Адреса: Av. de Berna 45A.

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