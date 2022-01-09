ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше не у зоні високого ризику. Німеччина спрощує правила в'їзду для українців

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 09:33
Більше не у зоні високого ризику. Німеччина спрощує правила в'їзду для українців Фото: Берлін, Німеччина (unplhash.com/fionn-grosse)
Автор: Катерина Гончарова

З 9 січня Україна більше не входить для Німеччини в число країн з підвищеним ризиком COVID

Починаючи з 9 січня, Україна виключається зі списку країн підвищеного ризику щодо COVID для Німеччини, повідомляє DW з посиланням на дані німецького Інституту Роберта Коха (RKI).

З 10 жовтня минулого року в'їзд до Німеччини для наших громадян дозволявся лише в разі гострої потреби або тільки при наявності повного курсу вакцинації від коронавірусу. Також перед в'їздом в країну потрібно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати підтвердження реєстрації при в'їзді.

Раніше ті громадяни України, які мали право на в'їзд до Німеччини, але не були повністю щеплені, повинні були обов'язково пробути на 10-денному карантині. Вийти з нього можна було тільки через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Які умови в'їзду до Німеччини з 9 січня

З неділі, 9 січня, спеціальні правила, що діяли раніше, не застосовуватимуться до туристів з України. Вони підлягатимуть тільки загальним правилам в'їзду до Німеччини: всі старші 6 років зобов'язані пред'явити один з трьох таких документів:

  1. негативний ПЛР або антиген-тест на коронавірус;
  2. сертифікат про повний курс вакцинації;
  3. довідку про недавнє одужання.

Більше не у зоні високого ризику. Німеччина спрощує правила в'їзду для українцівФото: Ганновер, Німеччина (unsplash.com/mojibullah-shahir)

Деталі про здачу ПЛР-тестів перед в'їздом в країну

Згідно з даними інтерактивної карти українського МЗС, тест на COVID-19 (тест на антигени або ПЛР-тест) треба пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту в'їзду.

У разі прибуття транспортом компанії-перевізника (наприклад, авіакомпанії) ПЛР-тест дозволяється пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту початку перевезення (наприклад, часу вильоту).

Тест на антиген дозволяється також пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту початку перевезення, якщо воно здійснюється компанією-перевізником.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни сьогодні приймають українських туристів (список оновлюється).

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Володимир Жерновой
Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Антон Тараненко
Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Всі точки зору