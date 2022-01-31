Німеччина суттєво посилює правила в'їзду для українців: кого торкнуться зміни 

Німеччина внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом та посилила правила в'їзду для українців, пише Dw.com.

Так, від 30 січня 2022 року Україна оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю, 28 січня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI).

До списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Ті, хто в'їжджає на територію ФРН з цієї країни, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті та внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни та регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

"Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації ", – йдеться на сайті.

Які правила в'їзду до Німеччини для українців діють сьогодні

За даними українського МЗС від 30 січня 2022 року в країну в'їзд дозволено за умови дотримання вимог, що діють в Німеччині:

Громадяни України зобов’язані виконувати вимоги щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

Так, мандрівникам з України перед прибуттям до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті: www.einreiseanmeldung.de й мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

При в’їзді до Німеччини з попереднім перебуванням у зоні підвищеного ризику або в зоні з різними штамами коронавірусу протягом останніх 10 днів ви повинні:

відразу після в’їзду до Німеччини відправитися безпосередньо до пункту призначення,

здійснити там домашню ізоляцію (карантин). Після перебування в зоні підвищеного ризику особи, які в’їжджають, мають здійснити домашню ізоляцію протягом 10 днів, після перебування в зоні з різними штамами коронавірусу – 14 днів.

Під час проходження карантину не дозволяється покидати дім або квартиру та приймати гостей.

Повністю вакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН без нагальної потреби.

Для такої категорії осіб чинними є зазначені вище загальні правила в’їзду. Щеплення має виконуватися однією з вакцин, зазначених на сайті Інституту ім. Пауля Ерліха.

Вакцинація останньою необхідною дозою має бути здійснена мінімум за 14 днів до в”їзду. Подальшу інформацію Ви можете знайти на сайті Федерального міністерства внутрішніх справ.

Фото: Обмеження для невакцинованих громадян діятимуть як мінімум до 3 березня 2022 року (unsplash.com/jonas-tebbe)

Невакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН за нагальної потреби (перелік відповідних умов є на сайті):

надавши або 1) негативний результат тесту;

або 2) довідку про одужання. Ця вимога стосується осіб старше шести років.

Тест на COVID-19 (тест на антигени або ПЛР-тест) потрібно пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту в’їзду.

В разі прибуття транспортом компанії-перевізника (напр., авіакомпанії) ПЛР-тест дозволяється пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту початку перевезення (напр., часу вильоту); Тест на антиген дозволяється також пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту початку перевезення, якщо воно здійснюється компанією-перевізником.

При цьому, якщо поїздка запланована літаком, рекомендовано слідкувати за вимогами окремих авіакомпаній.

Нагадаємо, раніше ми писали У ЄС через COVID знову скорочується кількість рейсів.