У Німеччині уточнили правила в’їзду для українців: що змінилося

Невакцинованим від коронавірусу туристам в'їзд до країни все ще заборонений

Поширені низкою ЗМІ, посольством України та МЗС дані про відкриття Німеччини для усіх туристів з України через зниження епідемічних показників виявилися хибними, повідомляє "Українська правда".

Дозвіл на в’їзд залишається актуальним тільки для тих мешканців України, хто має чинний сертифікат про повну вакцинацію, йдеться у повідомленні німецького МВС, якому підпорядковані також прикордонники.

Повідомляється, що в’їзд із несуттєвою метою (як-от туризм, відвідування друзів тощо) подорожуючих, що проживають або перебували перед поїздкою на території України, можливий лише за умови дійсного сертифіката про вакцинацію. Вимога про третю "бустерну" дозу як умова для поїздки наразі не висувається.

Тим, хто не має довідки про вакцинацію, дозволений в’їзд за негативним тестом лише у разі, якщо особа є громадянином, резидентом Євросоюзу чи їхнім близьким родичем, або підпадає під винятки (приміром, у разі подорожі, що є необхідною для німецького уряду, або термінової поїздки з гуманітарною метою). Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд до Німеччини заборонений.

Раніше низка джерел, у тому числі посольство України у Німеччині, німецькі та українські ЗМІ повідомили, що Україна виключена з переліку держав, для яких діє вимога вакцинації як передумова для туризму. Ця інформація виявилася хибною.

Фото: Невакцинованим від коронавірусу туристам в'їзд до країни все ще заборонено (unsplash.com/jonas-tebbe)

У Німеччині, як і у більшості держав ЄС, справді існує "білий список" держав, для в’їзду з яких достатньо лише негативного тесту. Німецький уряд синхронізує цей список із загальноєвропейським, який формує Єврокомісія, однак у ньому немає України – в’їзд за спрощеними умовами дозволений лише мешканцям Чилі, Гонконгу, Індонезії, Колумбії, Макао, Нової Зеландії, Перу, Саудівської Аравії, Кореї та Тайваню.

Які правила в’їзду до Німеччини для українців діють сьогодні

Німеччина й справді спрощує правила в'їзду з 9 січня. Раніше в'їзд для наших громадян дозволявся лише в разі гострої потреби або тільки при наявності повного курсу вакцинації від коронавірусу.

На підставі отриманих спеціальних роз’яснень та уточнень Федерльного міністрества внутрішніх справ (прикордонної служби), з 09 січня 2022 року Україна більше не входить до списку країн підвищеного ризику для Німеччини.

Однак Україна наразі також не входить і до “зеленого списку” країн, громадяни яких можуть безперешкодно в’їхати до ФРН.

Так, громадяни України звільняються від вимог щодо електронної реєстрації чи проходження карантину.

Повністю вакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН без нагальної потреби. Для такої категорії осіб чинними є загальні правила в’їзду. Щеплення має виконуватися однією з вакцин, зазначених на сайті Інституту ім. Пауля Ерліха. Вакцинація останньою необхідною дозою має бути здійснена мінімум за 14 днів до в”їзду. Подальшу інформацію Ви можете знайти на сайті Федерального міністерства внутрішніх справ.

Невакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН за нагальної потреби (перелік відповідних умов є на сайті), надавши документи на вибір:

негативний результат тесту;

довідку про одужання.

Ця вимога стосується осіб старше шести років.

Тест на COVID-19 (тест на антигени або ПЛР-тест) потрібно пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту в’їзду. В разі прибуття транспортом компанії-перевізника (напр., авіакомпанії) ПЛР-тест дозволяється пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту початку перевезення (напр., часу вильоту); тест на антиген дозволяється також пройти максимум за 48 годин до (запланованого) моменту початку перевезення, якщо воно здійснюється компанією-перевізником.

Нагадаємо, раніше ми писали, Ірландія спрощує правила в'їзду.