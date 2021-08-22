Гастрономічна пригода. Де дегустувати сири, рибу та вино в Бессарабії: кращі локації

Чорноморське узбережжя - це сотні кілометрів пляжів і ласкаве сонце. Що ще потрібно для гарного відпочинку наприкінці літа? Крім сонця і моря можна, наприклад, поїхати в гастрономічну подорож Бессарабією.

Тревел-журналіст Савіна Ірина з Одеси не перший рік досліджує традиції і смаки Бессарабії, на карті якої щороку з'являються нові "смачні" місця.

Південь України особливо багатий на гастрономічні пам'ятки. Тут роблять сири, вино і м'ясні делікатеси, і звичайно ловлять морепродукти і річкову рибу. Пропустити знайомство з Бессарабською кухнею буде великою помилкою - гастрономічні традиції цього краю мало кого залишать байдужими.

Свіжий улов: на березі моря та в гирлі Дунаю

Поїсти рибу в ресторані - що може бути простіше? Не треба чистити, готувати. Але не в кожному ресторані подають рибу, яка вранці плавала в морі. І не в кожному ресторані пропонують на світанку вирушити за ранковим уловом, побувати на сортуванні риби під крики голодних чайок – спробувати справжнє занурення в життя чорноморських рибалок.

Де таке можливе? В Одеській області в селі Миколаївка Білгород-Дністровського району є таке місце. Називається "Чорноморка - вилов риби": тут на рибному причалі організували для туристів різні види розваг.

Фото: Незвичайний "рибний" заклад у селі Миколаївка Білгород-Дністровського району (facebook.com/chernomorka.dock)

Наприклад, "Cвітанок з тонною риби". На цій незвичайній екскурсії пропонують вихід в море з рибалками на катамаранах. Припаркувавшись максимально близько до сіток, учасники екскурсії спостерігають за тим, як тонна вируючої риби відправляється в катер, а звідти потрапляє на кухню ресторану.

Повернувшись на берег, можна вибрати найсмачнішу рибку – барабульку, тюльку, кефаль або камбалу, яку приготують вам на сніданок. До неї подадуть свіжі овочі, домашню козячу бринзу, хрусткий хліб і келих просекко. Непоганий варіант зустріти новий день.

Фото: у Бессарабії можна навчитися самому готувати мідії (facebook.com/chernomorka.dock)

А ще тут проводять майстер-класи, на яких навчають готувати мідії і рапани в соусі, правильно відкривати і чистити устриці.

Все це можна з'їсти прямо тут, запиваючи крижаним просекко. Вартість: "Світанок з тонною риби" -1250 грн, майстер - клас з мідій, рапанів і устриць - 1250 грн.

Фото: У гастроподорожі варто спробувати рибу, яка готується прямо біля моря (facebook.com/chernomorka.dock)

Якщо немає бажання вставати на світанку, покуштувати свіжий улов можна, заглянувши в рибний ресторан на березі моря – "Кефаль", розташований в сусідньому селі Курортне.

Тут є своя, особлива інста-фішка - невеликий гідролітак, пришвартований на водній гладі Буджакського лиману, на тлі якого хочуть сфотографуватися абсолютно всі відвідувачі. Тут не проводять майстер-класи, але ціни на страви з свіжоспійманої риби і морепродуктів набагато нижчі.

Фото: Риба й морепродукти - дари Чорного моря(Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Любителі річкової риби по достоїнству оцінять меню в ресторанах Ізмаїла і міста Вилкове. У каналах і протоках Дунаю мешкає більше ста видів риби – з неї місцеві навіть борщ варять під час посту.

Цариця риби - дунайка, так називають оселедець, що приходить у квітні-травні на нерест в гирлі Дунаю з моря. Але вилківчани вміють заготовлювати дунайку наперед: коптять її і маринують, роблять закрутки і морозять.

Фото: Вилкове - захід сонця на Дунаї (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Що обов'язково спробувати у Вилковому? По-перше, царську юшку - її готують з декількох видів риби: сома, судака, пеленгаса і сазана. Подають царську юшку зовсім не так, як звичайну.

Великі шматки сортової риби дістають на блюдо, а юшку наливають у великі чашки. Рибу їдять як окрему страву, запиваючи її насиченим бульйоном. До юшки подають соус з укусу і часнику, щоб підкреслити ніжний смак риби пікантною гостринкою. Ще спробуйте липованські пельмені з сомом і судаком - це дійсно незвично і смачно!

Найбільша отара овець у Європі: страви з баранини від Фрумушика-Нова

Фрумушика-Нова - найбільше у Європі вівчарське господарство і етнографічний центр в одному флаконі, який знаходиться в селі Старосілля Тарутинського району, недалеко від кордону з Молдовою.

Попри погані дороги в цих місцях, від туристів тут немає відбою. Сюди приїжджають скуштувати різноманітність страв з баранини – в господарстві розводять овець каракульської породи. Фрумушика-Нова - відомий на всю Україну бренд екологічно чистого сільського відпочинку, в якому є свій готель, музей історії та етнографії Бессарабії, корчма, виноробня і велике фермерське господарство.

Фото: Фрумушика-Нова - болгарська хата в етно-комплексі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Ще здалеку на під'їзді до комплексу видно величезну гранітну статую чабана. У 2016 році її внесли до Книги рекордів Гіннеса за розміри і вагу: висота статуї - 18 метри, вага - 1081 тонни.

Тут же знаходиться парк соцреалізму, в якому зібрані старі літаки, пам'ятники Леніну, багато статуй радянських часів, звезених з навколишніх сіл. Є тут і музей під відкритим небом, в якому можна побачити побут Бессарабії столітньої давності у відновлених будинках і на подвір'ях всіх народностей, які населяли ці землі: болгар, українців, молдаван, гагаузів і євреїв.

Фото: Парк соцреалізму в етнокомплексі Фрумушика-Нова (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

У музеї повністю відтворили побут місцевих жителів, які проживали тут 100 років тому. Окрім екскурсії, яка коштує 90 гривень, особливу увагу у Фрумушиці приділяють бессарабській кухні. У корчмі можна спробувати сиров'ялені делікатеси з баранини, продегустувати місцеве вино, мед і варення.

Взагалі в Фрумушиці варто "зависнути" на пару днів – тут безліч розваг для туристів. А ще приголомшливі заходи і найяскравіші зірки, поруч немає великих поселень, тільки безкрайній бессарабський степ, в якому відновлюють популяцію куланів.

Фото: Статуя чабану в етнографічному комплексі Фрумушика-Нова (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Вина Бессарабії: екскурсії у світ виноробства

Вино - ще одна гордість і важливий пункт гастрономічної подорожі Бессарабією. Тут сотні років вирощують виноград і роблять вина, які сміливо можна назвати одними з кращих в Україні.

Традиції бессарабського виноробства йдуть в глибину століть, а сучасним виноробам вони дісталися від швейцарських колоністів, які жили на територіях з початку 19 століття до 40-х років 20 століття.

Фото: Традиції Бессарабського виноробства йдуть у глибину століть (unsplash.com/moritz-knoringer)

Особливо шанують традиції виноробства в селі Шабо, Білгород-Дністровського району. Тут в кожному дворі росте виноград і роблять вино. Не дивно, що на такій землі з'явилося виноробне господарство з однойменною назвою.

На екскурсії з дегустацією в "Центрі культури вина Шабо", в якому є власний музей, показують всі виробничі процеси, і розповідають про особливості виноробства регіону.

Крім цього, можна побувати у старовинному "Королівському підвалі", якому більше 200 років – тут на глибині від п'яти до дев'яти метрів в дубових бочках дозрівають хересні вина. Вартість екскурсії з дегустацією - від 280 до 360 грн (в залежності від часу і сорту вин).

Фото: Виноробне господарство в Шабо (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут же по сусідству, в селі Шабо живе знаменитий французький парфумер і український винороб – Крістоф Лакарен, який переїхав в Україну на початку 2000-х.побувавши в Бессарабії, він закохався в цей край і переїхав в Шабо, щоб робити своє вино.

Лакарен викупив Старий Швейцарський будинок, який побудували у 1822 році швейцарські переселенці, які переїхали на запрошення імператора Олександра I відроджувати бессарабське виноградарство.

У будинку збереглися двохсотлітні винні погреби і господарське приміщення, в якому за радянської влади розміщувалася тракторна бригада. Тепер це "Шато Лакарен", в якому француз приймає гостей за великим хлібосольним столом, розповідаючи про вінтажі та особливості життя виноробів.

Він показує гостям свій винний підвал, де демонструє процес виготовлення вина та шампанського, проводячи дегустації власного вина (екскурсія з дегустацією - 650 гривень).

Фото: дегустацію вина можна замовити в декількох локаціях Бессарабії (unsplash.com/photo-nic-3et)

Але на Шабо світло не зійшовся світло клином. У Болградському районі є ще кілька відомих виробників вина, які також пропонують екскурсії для захоплених туристів. По-перше, це виноробня "Колоніст", до якої возять організовані екскурсії від 12 осіб (3600 гривень на групу).

По-друге, в сусідньому селі Оксамитне є виноробне господарство "Вінхол" - тут теж проводять дегустації та екскурсії за ціною 200 гривень з людини.

По-третє, для тих, хто хоче вивчити весь спектр локальних вин – рекомендую заїхати в Ізмаїл і побувати у винному погребі Vinar. Тут можна спробувати вина, які виробляють на виноробні, розташованій в 13 кілометрах від Ізмаїла.

Фото: У Болградському районі є кілька відомих виробників вина, які також пропонують екскурсії для захоплених туристів (kolonist.com.ua)

Дегустація з 6 видів вин, серед яких унікальні: авторське полинове вино за рецептом місцевих етнічних болгар, а також нефільтровані (зараз їх прийнято називати біодинамічними) вина, що зберегли максимум корисних речовин.

Дегустаційний сет супроводжується закусками з місцевих продуктів, які найкраще підходять до бессарабських вин. Вартість дегустації - 250 гривень.

Сири та бринза: бессарабські сироварні

Якщо ви плануєте побувати в селищі Шабо, варто включити в маршрут "Європейську сироварню", на якій роблять сири за швейцарською технологією з коров'ячого молока.

На сироварні розповідають, як дбайливо вирощують молодих корівок, якими кормами їх годують, скільки корови дають молока і які сири тут виробляють. На подвір'ї сироварні живуть молоді телички, яких з часом, коли вони подорослішають перевезуть на ферму до дорослих корів.

Фото: Європейська сироварня в Шабо (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Крім цього, на сироварні можна побачити всі стадії виготовлення сиру – від додавання бактерій в молоко до дозрівання сирів в спеціальних камерах. Ну і, звичайно, спробувати сири, які тут виробляють.

Для дегустації пропонують 5-6 видів сиру, до них подають фрукти, сирні палички, горіхи і різні соуси. А ще на фермі в окремому загоні живуть ослики, кози і вівці, яких можна годувати і гладити. Є дитячий майданчик, кафе і фотозона, на якій виходять веселі сільські фотографії. Вартість екскурсії з дегустацією - 170 гривень.

А якщо поїхати вглиб бессарабських степів, туди, де пасуться отари овець, можна буде познайомитися з овечими сирами і бринзою. Традиція вівчарства на цих землях обумовлена степовою мізерною рослинністю: там, де не вистачить корму коровам, завжди знайдуть чим поживитися вівці.

Саме тому в Болградському районі роблять з овечого молока солоний сир, який можна спробувати на сироварні "Щедра околиця" в селі Табаки Болградського району.

Фото: Юшка з Вилкового (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Дегустації сирів (8-10 видів) - 250 гривень. А в бринзарні, яка відкрилася кілька років тому в 10 кілометрах від Вилкового в селі Приморському, пригощають козячою бринзою, яку роблять за традиційними і авторськими рецептами: змішують сир травами, вимочують у вині, консервують в олії. Смаки різні, хоча сири роблять з одного і того ж молока.

Спробуйте різноманітність смаків Бессарабії - вам точно сподобається.

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