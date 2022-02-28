Європейський Союз обмежує "золоті паспорти" забезпечених росіян

Вони більше не зможуть користуватися такими документами

Багаті громадяни Росії більше не можуть користуватись "золотими паспортами". Уряди у всій Європі погодилися обмежити їх видачу, після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

Власники "золотих паспортів" могли вільно відвідувати країни Шенгенської зони. Окрім європейських країн, США, Велика Британія та Канада також оголосили про обмеження видачі "золотих паспортів" для заможних росіян.

Таке рішення було підтверджено заявою, опублікованою Комісією Європейського Союзу:

"Ми зобов'язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн і отримувати доступ до наших фінансових систем", — йдеться у заяві, опублікованій комісією ЄС.

Фото: Європейський Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)

Серед інших санкцій, накладених на Росію, також було виключення деяких російських банків із банківської системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряний простір ЄС буде повністю закритим як для Росії.