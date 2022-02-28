ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європейський Союз обмежує "золоті паспорти" забезпечених росіян

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 18:13
Європейський Союз обмежує "золоті паспорти" забезпечених росіян Фото: Європейський Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)
Автор: Travel

Вони більше не зможуть користуватися такими документами

Багаті громадяни Росії більше не можуть користуватись "золотими паспортами". Уряди у всій Європі погодилися обмежити їх видачу, після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

Власники "золотих паспортів" могли вільно відвідувати країни Шенгенської зони. Окрім європейських країн, США, Велика Британія та Канада також оголосили про обмеження видачі "золотих паспортів" для заможних росіян.

Таке рішення було підтверджено заявою, опублікованою Комісією Європейського Союзу:

"Ми зобов'язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн і отримувати доступ до наших фінансових систем", — йдеться у заяві, опублікованій комісією ЄС.

Європейський Союз обмежує &quot;золоті паспорти&quot; забезпечених росіян

Фото: Європейський Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)

Серед інших санкцій, накладених на Росію, також було виключення деяких російських банків із банківської системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряний простір ЄС буде повністю закритим як для Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору