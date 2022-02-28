ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Европейский Союз ограничивает "золотые паспорта" состоятельных россиян

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 18:13
Европейский Союз ограничивает "золотые паспорта" состоятельных россиян Фото: Европейский Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)
Автор: Travel

Они больше не смогут воспользоваться такими документами

Богатые граждане России больше не смогут воспользоваться "золотыми паспортами". Правительства по всей Европе согласились ограничить их выдачу, после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

Владельцы "золотых паспортов" могли свободно посещать страны Шенгенской зоны. Кроме европейских стран, США, Великобритания и Канада также объявили об ограничении выдачи "золотых паспортов" для состоятельных россиян.

Такое решение было подтверждено заявлением, опубликованным Комиссией Европейского Союза:

"Мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам", — говорится в заявлении, опубликованном комиссией ЕС.

Европейский Союз ограничивает &quot;золотые паспорта&quot; состоятельных россиян

Фото: Европейский Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)

Среди других санкций, наложенных на Россию, также было исключение некоторых российских банков из банковской системы SWIFT.

Напомним, ранее мы писали, что воздушное пространство ЕС будет полностью закрытым как для России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения