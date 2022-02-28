Европейский Союз ограничивает "золотые паспорта" состоятельных россиян
Они больше не смогут воспользоваться такими документами
Богатые граждане России больше не смогут воспользоваться "золотыми паспортами". Правительства по всей Европе согласились ограничить их выдачу, после вторжения России в Украину.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.
Владельцы "золотых паспортов" могли свободно посещать страны Шенгенской зоны. Кроме европейских стран, США, Великобритания и Канада также объявили об ограничении выдачи "золотых паспортов" для состоятельных россиян.
Такое решение было подтверждено заявлением, опубликованным Комиссией Европейского Союза:
"Мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам", — говорится в заявлении, опубликованном комиссией ЕС.
Фото: Европейский Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)
Среди других санкций, наложенных на Россию, также было исключение некоторых российских банков из банковской системы SWIFT.
Напомним, ранее мы писали, что воздушное пространство ЕС будет полностью закрытым как для России.