"Це неприпустимо": названа небезпечна помилка, яку часто допускають туристи

Відпочинку у горах влітку віддають перевагу безліч туристів. Відпустка у горах може бути найрізноманітнішою. Хтось їде відпочити в затишному готелі в пошуках гармонії та "перезавантаження" всіх емоцій. Інші ж їдуть за активним відпочинком – беруть участь у походах і підкорюють гірські вершини.

Любителям активного гірського відпочинку варто пам'ятати про одне важливе правило, говорить РБК-Україна Сергій Прокоп – екскурсовод, який вже протягом багатьох років водить туристів у гори.

Перед походом у гори дуже важливо мати номери телефонів рятувальних служб. Наприклад, номери телефонів відділень рятувальників у Рахові, у Ворохті, Верховині, Лазещині, Ясіні.

Звичайно, дуже добре, якщо ці телефони вам ніколи не знадобляться. Але їх варто мати при собі на всяк випадок, підкреслює фахівець.

"В гори бажано йти групою від трьох і більше осіб. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або він травмується, то більше людей зможуть допомогти", - радить він.

Також Сергій Прокіп просить всіх туристів пам'ятати про один важливий момент.

"Ні в якому разі не треба користуватися дуже відомим, але небезпечним туристичним правилом. Є міф про те, що коли хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Мовляв, річка обов'язково виведе до населеного пункту. Це неприпустимо!", - говорить фахівець.

Фото: Гірський туризм (pixabay.com)

Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками, додає Сергій. Про це варто пам'ятати під час походу не тільки в Карпати, але і під час перебування в будь-яких інших горах в будь-якій країні світу.

"Цей метод спуску з гори - просто "вихід в нікуди". Чесно кажучи, я не знаю, чому ця порада така поширена. Але з такої ситуації вийти без травм практично неможливо. Від потоку гірської річки треба триматися на відстані, лише чуючи його поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини", - дає пораду екскурсовод.

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