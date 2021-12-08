Екзотичний Новий Рік. Відпочинок у Домінікані, Мексиці та на Мальдівах стане доступнішим для українців

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України "(МАУ) спільно з туристичним оператором "Компас" анонсували запуск рейсів на екзотичні курорти Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) і Мальдіви (Мале).

Про це, йдеться на сторінці туроператора в Facebook.

Повідомляється, що рейси будуть виконуватися від 27 грудня 2021 року.

Програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ЗС Boeing 767-300ER з двокласним компонуванням салону – бізнес і економ.

"Враховуючи, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується в другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ЗС Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера "Євроатлантик", – повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.

Фото: Тури на Мальдіви (unsplash.com/mike-swigunski)

Таким чином, буде реалізований спільний проєкт з виконання далекомагістральної програми, де також частково будуть задіяні екіпажі МАУ, уточнюють в авіакомпанії.

Крім цього, в авіакомпанії рекомендують туристам уважно стежити за оновленням правил і епідеміологічними обмеженнями тієї чи іншої країни призначення. Наприклад, на інтерактивній карті МЗС України.

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