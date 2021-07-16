У Єгипті планують ввести платну вакцинацію від COVID для українців: що відомо

Рішення розробляють в рамках каампанії по залученню мандрівників

У Єгипті розглядають можливість ввести опцію платної вакцинації від COVID для туристів з України. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник міністра туризму та старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

За її словами, така можливість сьогодні розглядається в рамках кампанії по залученню туристів в країну.

"Єгипет виробляє велику кількість вакцин від коронавірусу (у червні в Єгипті запустили локальну лінію виробництва вакцини від COVID китайської компанії Sinovac Biotech - ред.). Ми б хотіли вивчити, чи зацікавить це українських туристів, щоб залучити їх на єгипетські курорти. Які вакцини та за якою вартістю зможуть отримати українці, потрібно буде ще обговорити на рівні Міністерства охорони здоров'я", - поділилася планами Шалабі.

Вона додала, що Єгипет сьогодні визнає всі вакцини від COVID, які застосовуються в різних країнах і схвалені ВООЗ.

При цьому, за заявами влади, в курортній країні нещодавно провели вакцинацію всім співробітникам сфери туризму - працівникам готелів, ресторанів.

Фото: Коли в Єгипті можна буде вакцинуватися туристам, поки невідомо (unsplash.com/seif-amr)

Відзначимо, сьогодні іноземців вакцинують в декількох країнах світу. Зокрема, на Мальті. Також - в Румунії: там можна пройти щеплення безкоштовно, вибравши один з препаратів. У тому числі є можливість вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson, яка передбачає введення тільки однієї дози замість двох.

Також можливість пройти щеплення від коронавірусу анонсували на Мальдівах ще у квітні цього року. Відпочити й заодне вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі туристи, заявляв міністр туризму країни Абдулла Маусум.

За його словами, Мальдіви пропонуватимуть відвідувачам вакцинацію після прибуття в рамках комплексної трьохетапної стратегії "3V" (visit, vaccinate – vacation - відвідувати, вакцинуватися і відпочивати). Новий план спрямований на відродження постраждалого туристичного сектора країни.

Туристам, у яких є в'їзні візи, безкоштовні вакцини проти COVID-19 пропонують в Абу-Дабі – столиці ОАЕ й однойменного емірату. Туристи можуть отримати щеплення препаратами від Pfizer або Sinopharm. Запис на вакцинацію доступний онлайн з 11 червня.

Сербія також розгорнула план вакцинації туристів від COVID у квітні цього року, проте пізніше уряд країни відмовився від такої ідеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чекає українських туристів з фейковими ПЛР-тестами при в'їзді до Єгипту.

Також у Франції вводять платні COVID-тести для туристів.