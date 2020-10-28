Не лише Єгипет: в які країни українці їдуть у відпустку цієї осені

Фото: Канкун, Мексика (pixabay.com)

Туристів приваблюють Мексика та екскурсійні поїздки до Туреччини

В умовах пандемії коронавірусу багато популярних напрямків для українських туристів залишаються закритими. Проте такі країни, як Мексика, Домінікана, Мальдіви, ОАЕ і Танзанія вже відкриті та готові приймати туристів.

Про це РБК-Україна розповідає співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк. За його словами, Мексика залишається одним із лідерів у напрямках для відпочинку в цьому сезоні.

Мексика пропускає туристів без ПЛР-тестів

"Для громадян України електронний дозвіл на в'їзд оформлюється за п'ять хвилин. В нинішніх реаліях країна не вимагає від туристів здавати ПЛР-тести перед поїздкою, не вимагає і проходження карантину. Майже всі визначні пам'ятки відкриті для відвідування. Звичайно, з дотриманням всіх норм безпеки", - розповідає Олександр Шуляк.

За словами представника "Авіаліги", аеропорт курортного міста Канкун зараз приймає навіть більше рейсів, ніж столиця Мехіко - близько 260 щодня.

Мексика - колоритна країна з масою цікавих пам'яток, яких не знайти в інших місцях. Унікальна спадщина культури Майя, чисті пляжі, розважальні комплекси й дайвінг - далеко не повний список того, що можна побачити та випробувати туристу.

Але варто пам'ятати, що в цьому туристичному сезоні в Мексиці скасовані групові екскурсійні тури по країні. Принаймні, на 2020 рік, зазначає Олександр Шуляк.

Відпочинок в Мексиці залишається дорогим

Втім, хоч тури в Мексику і набирають популярність серед українців, вони мають попит переважно у преміум-сегменті. Таку думку РБК-Україна висловлює фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"У "масовому" туризмі, як і раніше, користуються попитом Туреччина і Єгипет. З настанням осені Туреччини цікавляться екскурсіями й відпочинком в готелях зі спа-послугами, а в Єгипет їдуть за пляжним відпочинком. Сезон морського і пляжного відпочинку в таких країнах як Чорногорія, Албанія і Хорватія вже закінчується. Тому туди теж останнім часом хочуть їхати за екскурсіями по визначних пам'ятках", - каже вона.

Але Мексика залишається для українців досить дорогим напрямом, звертає увагу Любов Чернега.

Фото: Чичен-Іца, Мексика (pixabay.com)

"Якщо ми подивимося на пропозиції щодо турів у цю країну з вильотом в Канкун з Києва в листопаді, то побачимо, що ціни на тижневий відпочинок (часто - без харчування) стартують від 70 тисяч гривень на двох на сім днів. Тобто вся поїздка, з купівлею харчування, переміщення по країні й покупки сувенірів (в залежності від ваших уподобань) може обійтися й у 80-90 тисяч на двох", - пояснює вона.

У мережі турфірм "Поїхали з нами" тиждень відпочинку в хорошому готелі, але без харчування, починається від 75 тисяч гривень, наводить приклад фахівець.

У компанії "Каліпсо" екскурсійний тур в Мексику, під час якого можна відвідати багато цікавих місць, коштує від 44, 300 гривень. А у "Coral Travel" відпочинок в готелях 3-4* обійдеться на тиждень мінімум в 60 тисяч гривень.

Єгипет утримує лідерство

Тури в Єгипет все ж залишаються популярними, як і раніше, каже в коментарі РБК-Україна Алла Глива, керівник турагентства "TURBAR". Єгипет - вже давно є традиційним лідером масового туризму, і тримає позиції в цьому сезоні, каже вона.

"Єгипет завжди становив 80% продажів всіх напрямків у зимовий сезон", - зазначає Алла Глива.

Фото: Єгипет зберігає популярність (pixabay.com)

Судячи з відгуків українських туристів, які нещодавно повернулися з відпустки в Єгипті, місцеві готелі заповнені далеко не повністю. Відпочиваючих там все ще не так багато. Тому відпочинок у цій країні може стати ще й комфортним місцем перебування під час пандемії.

До речі, ціни на відпочинок на курортах Червоного моря поки не підвищуються. У самій курортній країні пов'язують це зі зниженням турпотоку після того, як на початку осені там ввели вимога обов'язкового ПЛР-тестування для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на відпочинок в Єгипті різко знизилися наприкінці кінці жовтня.

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