Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпеку

Туризм в небезпечні локації приваблює чимало любителів гострих відчуттів у всьому світі, чи то місця виверження вулканів, чи міста, що пережили катастрофи. Одна з таких - місто-привид з отруйним повітрям в Австралії, куди десятки років буквально "ломляться" туристи.

Колишнє шахтарське місто Віттенум в Західній Австралії давно відселене, але там ще залишаються самосели в останніх будинках. При цьому населений пункт знятий з офіційних карт, в ньому відключено електрику, а останні споруди готують до знесення, повідомляло австралійське ABC News.

Чим так небезпечне колишнє місто і чому туристи прагнуть побувати там всупереч застереженням влади – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Масова захворюваність і відселення жителів. Історія Віттенума

До 1930-х років територія навколо містечка Віттенум використовувалась тільки як пасовища для овець, але пізніше там почався видобуток блакитного азбесту, який експортували в інші країни. До 50-х років там виросло велике корпоративне шахтарське місто, яке в роки розквіту налічувало 20 тисяч людей.

Фото: Залишки заправки і кафе У Віттенумі (wikipedia.org)

Там була школа, поліцейська дільниця, магазини, пекарня, бібліотека, пошта. Всього на шахтах працювали близько 7 тисяч людей, ще 13 тисяч – сім'ї шахтарів – жили в самому місті.

У місті проводили змагання з прибирання азбесту лопатами. З часом жителі стали часто хворіти і вмирати. Виявилося, що причина полягає в пилу з голчастими волокнами. Рудник закрили в 1966 році, але в цілому від токсичної і канцерогенної речовини загинули близько 2 тисяч осіб.

Зараз територія забруднення становить 50 тисяч гектарів. Незважаючи на те, що місто було відселене і остаточно відрізане від усіх послуг у 2006-2007 роках, там залишалися жити "добровольці". У 2021 році на території Віттенума проживало ще двоє осіб.

Фото: Туристів попереджають про канцерогенний пил на місцевості (wikipedia.org)

У парламент Західної Австралії в 2021 році внесли законопроект про закриття Віттенума, щоб дозволити примусовий викуп 14 ділянок приватної власності, які залишаються каменем спотикання з остаточного закриття території, щоб туристи перестали їздити і наражати своє здоров'я на небезпеку. Однак корінні жителі навпаки виступають за відновлення своїх земель.

"Рідкісні" кадри для соцмереж. Що приваблює туристів в покинутому містечку

Австралійська влада і ЗМІ багато років попереджають екстремальних туристів - повітря у Віттенумі настільки токсичне, що навіть просте вдихання може вбити. При в'їзді можна побачити попереджувальні знаки з текстом про загрозу здоров'ю та життю.

Але туристи все одно прагнуть побачити місця, де від небезпечного середовища загинули тисячі жителів.

Фото: Туристи відпочивають біля закритих копалень (instagram.com/patrolin_wa)

Вони фотографують пустельні вулиці колишнього шахтарського містечка, кафе "Дока Холідей", магазин з обваленим дахом, де продавалися дорогоцінні камені, занедбані будинки і машини. Також - мальовничі пагорби з блакитними азбестовими схилами.

У небезпечну локацію приїжджають не тільки компанії молоді, а й сім'ї. Деякі беруть з собою домашніх вихованців. Вони фотографуються, вдихаючи небезпечне повітря, щоб потім опублікувати "рідкісні" кадри в соцмережах.

"Сьогодні у мене нарешті з'явилася можливість побувати. Такий приголомшливий пейзаж. Я розумію, чому деякі жителі тримаються так довго відколи місто було відрізане урядом", - написав турист Гевін Патерсон на сторінці у Facebook у січні 2022 року, підписавши свої знімки.

Фото: Віттенум приваблює мандрівників вже багато років (wikipedia.org)

Один з жителів, який нещодавно прийняв пропозицію передати свою власність владі, Маріо Хартманн також на зиму повертається в це місто, щоб насолодитися м'яким кліматом. Він зауважив, що під час пандемії у Віттенумі додалося туристів, які стали досліджувати свою країну під час суворого карантину.

Фото: Азбестовий пил зробив небезпечною величезну територію з мальовничими ландшафтами (facebook.com/Gavin Paterson)

"Ніколи не бачив, щоб сюди приїжджало так багато людей, як цього року. В деякі дні прибували 50-60 машин в ущелину і на місця вироблення азбесту", - зазначив він.

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