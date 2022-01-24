Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпеку

Інтерес до локації з отруйними випарами виріс під час пандемії
Туризм в небезпечні локації приваблює чимало любителів гострих відчуттів у всьому світі, чи то місця виверження вулканів, чи міста, що пережили катастрофи. Одна з таких - місто-привид з отруйним повітрям в Австралії, куди десятки років буквально "ломляться" туристи.
Колишнє шахтарське місто Віттенум в Західній Австралії давно відселене, але там ще залишаються самосели в останніх будинках. При цьому населений пункт знятий з офіційних карт, в ньому відключено електрику, а останні споруди готують до знесення, повідомляло австралійське ABC News.
Чим так небезпечне колишнє місто і чому туристи прагнуть побувати там всупереч застереженням влади – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
До 1930-х років територія навколо містечка Віттенум використовувалась тільки як пасовища для овець, але пізніше там почався видобуток блакитного азбесту, який експортували в інші країни. До 50-х років там виросло велике корпоративне шахтарське місто, яке в роки розквіту налічувало 20 тисяч людей.
Там була школа, поліцейська дільниця, магазини, пекарня, бібліотека, пошта. Всього на шахтах працювали близько 7 тисяч людей, ще 13 тисяч – сім'ї шахтарів – жили в самому місті.
У місті проводили змагання з прибирання азбесту лопатами. З часом жителі стали часто хворіти і вмирати. Виявилося, що причина полягає в пилу з голчастими волокнами. Рудник закрили в 1966 році, але в цілому від токсичної і канцерогенної речовини загинули близько 2 тисяч осіб.
Зараз територія забруднення становить 50 тисяч гектарів. Незважаючи на те, що місто було відселене і остаточно відрізане від усіх послуг у 2006-2007 роках, там залишалися жити "добровольці". У 2021 році на території Віттенума проживало ще двоє осіб.
У парламент Західної Австралії в 2021 році внесли законопроект про закриття Віттенума, щоб дозволити примусовий викуп 14 ділянок приватної власності, які залишаються каменем спотикання з остаточного закриття території, щоб туристи перестали їздити і наражати своє здоров'я на небезпеку. Однак корінні жителі навпаки виступають за відновлення своїх земель.
Австралійська влада і ЗМІ багато років попереджають екстремальних туристів - повітря у Віттенумі настільки токсичне, що навіть просте вдихання може вбити. При в'їзді можна побачити попереджувальні знаки з текстом про загрозу здоров'ю та життю.
Але туристи все одно прагнуть побачити місця, де від небезпечного середовища загинули тисячі жителів.
Вони фотографують пустельні вулиці колишнього шахтарського містечка, кафе "Дока Холідей", магазин з обваленим дахом, де продавалися дорогоцінні камені, занедбані будинки і машини. Також - мальовничі пагорби з блакитними азбестовими схилами.
У небезпечну локацію приїжджають не тільки компанії молоді, а й сім'ї. Деякі беруть з собою домашніх вихованців. Вони фотографуються, вдихаючи небезпечне повітря, щоб потім опублікувати "рідкісні" кадри в соцмережах.
"Сьогодні у мене нарешті з'явилася можливість побувати. Такий приголомшливий пейзаж. Я розумію, чому деякі жителі тримаються так довго відколи місто було відрізане урядом", - написав турист Гевін Патерсон на сторінці у Facebook у січні 2022 року, підписавши свої знімки.
Один з жителів, який нещодавно прийняв пропозицію передати свою власність владі, Маріо Хартманн також на зиму повертається в це місто, щоб насолодитися м'яким кліматом. Він зауважив, що під час пандемії у Віттенумі додалося туристів, які стали досліджувати свою країну під час суворого карантину.
"Ніколи не бачив, щоб сюди приїжджало так багато людей, як цього року. В деякі дні прибували 50-60 машин в ущелину і на місця вироблення азбесту", - зазначив він.
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