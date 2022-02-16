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Після двох років пандемії. На Шрі-Ланці відновлюють видачу туристичних віз

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Середа 16 лютого 2022 11:57
Після двох років пандемії. На Шрі-Ланці відновлюють видачу туристичних віз Фото: Шрі-Ланка спрощує правила в'їзду для туристів (unsplash.com/yves-alarie)
Автор: Євгенія Тугушева

Цього року країна сподівається залучити 1,2 мільйона мандрівників та спрощує правила в'їзду для туристів

На Шрі-Ланці в лютому було відновлено послугу видачі візи після прибуття. Це сталося після тривалої перерви з початку 2020 через пандемію Covid-19.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TTG Asia.com

На сайті видання повідомляється, що туристи, що відправляються на Шрі-Ланку, знову зможуть отримати візу по прильоту.

У рамках державної компанії Sri Lanka Tourism влада країни заявила, що цей крок допоможе туристам, які "зазнають труднощів при отриманні онлайн-дозвіл ETA (електронного дозволу на поїздку) через брак часу для організації поїздки в Шрі-Ланку".

Очікується, що отримання візи після прибуття спростить процедуру в'їзду та збільшить кількість туристів, а мандрівники нарешті зможуть обирати напрямки для поїздок усередині країни.

"Одна з найспокійніших країн Азії": нова туристична кампанія Шрі-Ланки

Управління туризму Шрі-Ланки у рамках туристичної кампанії цього року сподівається залучити 1,2 мільйона туристів. У порівнянні з 194 495 у 2021 році та 507 704 у 2020 році, коли країна постраждала від обмежень на поїздки. У 2018 році напрямок прийняв 2,3 мільйона відвідувачів.

"Мета в 1,2 мільйона — розумна. Проте уряд і промисловість, що рухається приватним сектором, повинні говорити єдиним голосом і ставити перед собою одну мету. Не повинно бути жодної плутанини", — зауважив Тревор Раджаратнам, колишній президент Асоціації турагентів Шрі-Ланки.

Після двох років пандемії. На Шрі-Ланці відновлюють видачу туристичних віз

Фото: Шрі-Ланка цього року сподівається залучити 1,2 мільйона туристів (unsplash.com/shainee-fernando)

Хіран Курей, голова Jetwing Symphony Hotels, вважає, що "уряд має намір повернути туризм у потрібному напрямку".

"Ми - одна з найспокійніших країн в Азії - як і Мальдіви, з точки зору правил в'їзду у зв'язку з пандемією. Ми також відносно добре справляємося з керівними принципами Covid-19", — сказав він, додавши, що, враховуючи ці сценарії, люди з Європи захочуть подорожувати та прихильно ставитися до Шрі-Ланки.

"2022 слід вважати роком відновлення туризму в Шрі-Ланці", — вважає він.

Санат Укватт, колишній президент Асоціації готелів Шрі-Ланки, сказав, що хоча традиційні вихідні ринки Шрі-Ланки — Індія та Китай — не виправдали очікувань через обмеження, пов'язані з пандемією, можна очікувати поліпшення після послаблення обмежень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Греція опинилася серед найпопулярніших напрямків для туристів у Європі.

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