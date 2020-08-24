Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікенду

Фото: Палац у Качанівці (wikipedia.org)

Що подивитися у регіоні під час туру вихідного дня

Чернігівська область – один з найцікавіших регіонів для локального туризму. Тут навіть за два-три дні можна побачити красиву архітектуру, чудові парки, зануритися в історичну атмосферу і відпочити на природі.

Поїздку на Чернігівщину бажано планувати в неспішному режимі, щоб вистачило часу розглянути всі місця і послухати історії від екскурсоводів.

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"Перлина" архітектури – Качанівка

Цей національний історико-культурний заповідник відмінно зберігся з часів заснування (у 1770-ті роки).

Назва садиби походить від прізвища придворного співочого імператриці Єлизавети Федора Кочановського, який купив її у першого господаря. Пізніше маєток перейшов у руки графа Рум'янцева-Задунайського, який заклав знаменитий парк біля палацу.

Фото: "Перлина" архітектури – Качанівка (incomartour.com.ua)

Наступний власник передав маєток своєму пасинкові Григорію Тарновському. Той вів бурхливе світське життя і активно опікувався талантами. У Качанівку приїжджали композитори, художники, письменники. В маєтку набиралися натхнення Микола Гоголь, Марко Вовчок, Михайло Врубель.

Тарас Шевченко симпатизував дочці господаря. Михайло Глінка написав оперу "Руслан і Людмила", а Ілля Рєпін малював козаків, які пишуть листа султанові, спостерігаючи за гостями та господарями палацу. Кажуть, алеми досі гуляє напівпрозорий привид когось із гостей.

Фото: Палац у Качанівці оточений мальовничим лугом, а поруч - річка Смож (Олег Божко)

Зараз палац у Качанівці – популярне місце для зйомок серіалів (наприклад, "Кріпосна") та весільних фотосесій.

Парк вважається одним з найбільших пейзажних садів у Європі – на площі 430 гектарів ростуть півсотні видів дерев. На території заповідника створено каскад із 12 найкрасивіших озер і ставків, у яких можна навіть ловити рибу.

Фото: Картина Василя Штенберга "Садиба Р. С. Тарновського у Качанівці" (1837)

Через карантин екскурсії комплексом палацу тимчасово не проводять. Але вхід відкритий, і оглянути експозиції і територію можна самостійно.

Садиба Галаганів у Сокиринцях: наче сюжет для серіалу

Знаходиться у 38 кілометрах від Качанівки. Це палацово-парковий комплекс зі старим красивим парком та озером. Сюди приїздять відчути атмосферу епохи і почути розповідь про прокляття роду Галаганів.

"Заїжджали з дітьми зворотною дорогою після відвідування Качанівки. Незважаючи на занедбаність парку та розміщення аграрного коледжу в палаці, в цьому місці відчувається якась містична сила. Можливо, через історію його власників, – згадує киянка Наталія Горова. – Людей у садибі Галаганів зазвичай небагато, але побувати там варто, особливо замовивши екскурсовода попередньо. Послухавши історію про прокляття цього роду, розумієш, що це сюжет для серіалу, який навіть вигадувати не потрібно".

Фото: Садибу Галаганів вважають одним з кращих прикладів палацової архітектури Лівобережжя України початку XIX століття (Олег Божко)

Палацово-парковий комплекс був побудований на початку XIX сторіччя за проектом знаменитого архітектора Дубровського. Палац у стилі ампір побудували з 60 кімнатами, він з'єднаний з двома флігелями. У парку збереглася антична альтанка, ротонда, готичний місток.

"Палац у Сокиринцях до революції належав роду Гагаганів. Історія почалася з полковника Гната Галагана, який з юності служив у Запорізькій січі та став соратником гетьмана Івана Мазепи. Він же зрадив Мазепу, присягнувши Петру I на своїй шаблі, і зруйнував Чортомлицьку Січ, обманом переконавши побратимів скласти зброю", – розповідає Наталя.

Фото: Садиба Галаганів у Сокиринцях (tamtour.com.ua)

Козаки, гинучи в муках, прокляли його рід до сьомого коліна і записали прокляття кров'ю. З тих пір чоловіки в роду вмирали рано, і він припинився на сьомому коліні.

"Пізніше спадкоємці багато займалися меценатством, можливо, щоб спокутувати прокляття. Кажуть, кілька років тому останній з роду по лінії дочок помер за кордоном і був похований у родовій усипальниці в Сокиринцях", – додає вона.

Гнат Галаган отримав від царя стан і дворянське звання, а маєток передав єдиному синові. Останні спадкоємці в XIX столітті побудували садибу з парком, яка збереглася в Сокиринцях. Вони запам'яталися благодійністю. А у палаці гостювали Шевченко, Куліш, Чубинський, Костомаров.

Галаган викупив з кріпацтва кобзаря Остапа Вересая, й зараз в його честь тут відкрита кімната-музей.

Фото: Садиба знаходиться у 38 кілометрах від Качанівки (tamtour.com.ua)

Тростянецький дендропарк – любов і "Швейцарія" Скоропадського

Чудовий парковий масив знаходиться у селі Тростянець на відстані 27 кілометрів від Качанівки (у бік Сокиринцов). Територія парку – 204 гектарів, на території якого ростуть 806 видів дерев і чагарників.

Тростянецький дендропарк – гідний конкурент Олександрії та Софіївці.

Парк був закладений Іваном Михайловичем Скоропадським, дідом останнього гетьмана України Павла Скоропадського, у 1834 році на рівнинній болотистій місцевості. Його облаштування тривало 30 років.

Любителі природи і науковці приїжджали до Тростянця з різних країн і привозили з собою рослини – з Петербурга, Парижа, Риги. Скоропадський також привозив з поїздок саджанці для свого дендропарку.

Фото: Тростянецький дендропарк (velovuyki.com.ua)

"Існує легенда, що під час однієї з поїздок за кордон Скоропадський закохався в дівчину зі Швейцарії і заради неї створив цей парк, щоб запросити її жити ближче. За іншою версією, відвідування ландшафтного парку Ротшильдів у Франції справило таке сильне враження, що Скоропадський загорівся ідеєю створити подібний сад", - розповідає киянин Ігор Чередніченко, який складає маршрути поїздок унікальними місцями України.

Зараз у парку є чотири штучно насипані гори (Волохата, Ротонда, Дідова, Сторожова), "швейцарська ущелина", аборетум – ділянка з колекційними рослинами, поляни ("8 братів", "Горіхова", "3 сестри", вестибюльний, поляна з гігантськими туями), "колона смутку", парковий місток, "половецькі баби".

Сам будинок Скоропадських був зруйнований сто років тому, але у парку залишилася могила його засновника.

Батурин: легендарна гетьманська столиця

Вирушаючи у поїздку самостійно, варто запастися бутербродами і підшукати нічліг. І якщо в Качанівці на території є кафе і готель, то житло в Сокиринцях або Тростянці доведеться шукати у місцевих.

Якщо будувати екскурсію масштабно, то включайте в нього Батурин – Тростянець – "Соколиний хутір" – Качанівка, радить Микола Череп, засновник однієї з місцевих садиб.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці (Олег Божко)

"У Батурині краще виділити день з ночівлею там. Ви відразу відкриваєте для себе гетьманську столицю – резиденцію Івана Михайловича Скоропадського, пізніше – Кирила Розумовського. Далі переїжджаєте у землі Івана Степановича Мазепи – це Соколиний хутір. Ви побачите історико-етнографічний музей, музей під відкритим небом і картинну галерею імені Тараса Шевченка", – розповідає він.

Фото: Територія цитаделі Батуринської фортеці (Олег Божко)

Але такий маршрут у сотню кілометрів може виявитися стомлюючим. Тому Микола Череп радить і інший варіант: жити в Качанівці та оглядати парки – вражень вистачить.

Чернігівська область - дуже цікавий регіон, який зберігає безліч сюрпризів для туристів, і кожен знайде тут для себе щось цікаве.

Давайте досліджувати Україну разом!

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