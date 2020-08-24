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Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікенду

Понеділок 24 серпня 2020 08:01
Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікенду
Фото: Палац у Качанівці (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Що подивитися у регіоні під час туру вихідного дня

Чернігівська область – один з найцікавіших регіонів для локального туризму. Тут навіть за два-три дні можна побачити красиву архітектуру, чудові парки, зануритися в історичну атмосферу і відпочити на природі.

Поїздку на Чернігівщину бажано планувати в неспішному режимі, щоб вистачило часу розглянути всі місця і послухати історії від екскурсоводів.

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"Перлина" архітектури – Качанівка

Цей національний історико-культурний заповідник відмінно зберігся з часів заснування (у 1770-ті роки).

Назва садиби походить від прізвища придворного співочого імператриці Єлизавети Федора Кочановського, який купив її у першого господаря. Пізніше маєток перейшов у руки графа Рум'янцева-Задунайського, який заклав знаменитий парк біля палацу.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: "Перлина" архітектури – Качанівка (incomartour.com.ua)

Наступний власник передав маєток своєму пасинкові Григорію Тарновському. Той вів бурхливе світське життя і активно опікувався талантами. У Качанівку приїжджали композитори, художники, письменники. В маєтку набиралися натхнення Микола Гоголь, Марко Вовчок, Михайло Врубель.

Тарас Шевченко симпатизував дочці господаря. Михайло Глінка написав оперу "Руслан і Людмила", а Ілля Рєпін малював козаків, які пишуть листа султанові, спостерігаючи за гостями та господарями палацу. Кажуть, алеми досі гуляє напівпрозорий привид когось із гостей.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Палац у Качанівці оточений мальовничим лугом, а поруч - річка Смож (Олег Божко)

Зараз палац у Качанівці – популярне місце для зйомок серіалів (наприклад, "Кріпосна") та весільних фотосесій.

Парк вважається одним з найбільших пейзажних садів у Європі – на площі 430 гектарів ростуть півсотні видів дерев. На території заповідника створено каскад із 12 найкрасивіших озер і ставків, у яких можна навіть ловити рибу.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Картина Василя Штенберга "Садиба Р. С. Тарновського у Качанівці" (1837)

Через карантин екскурсії комплексом палацу тимчасово не проводять. Але вхід відкритий, і оглянути експозиції і територію можна самостійно.

Садиба Галаганів у Сокиринцях: наче сюжет для серіалу

Знаходиться у 38 кілометрах від Качанівки. Це палацово-парковий комплекс зі старим красивим парком та озером. Сюди приїздять відчути атмосферу епохи і почути розповідь про прокляття роду Галаганів.

"Заїжджали з дітьми зворотною дорогою після відвідування Качанівки. Незважаючи на занедбаність парку та розміщення аграрного коледжу в палаці, в цьому місці відчувається якась містична сила. Можливо, через історію його власників, – згадує киянка Наталія Горова. – Людей у садибі Галаганів зазвичай небагато, але побувати там варто, особливо замовивши екскурсовода попередньо. Послухавши історію про прокляття цього роду, розумієш, що це сюжет для серіалу, який навіть вигадувати не потрібно".

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Садибу Галаганів вважають одним з кращих прикладів палацової архітектури Лівобережжя України початку XIX століття (Олег Божко)

Палацово-парковий комплекс був побудований на початку XIX сторіччя за проектом знаменитого архітектора Дубровського. Палац у стилі ампір побудували з 60 кімнатами, він з'єднаний з двома флігелями. У парку збереглася антична альтанка, ротонда, готичний місток.

"Палац у Сокиринцях до революції належав роду Гагаганів. Історія почалася з полковника Гната Галагана, який з юності служив у Запорізькій січі та став соратником гетьмана Івана Мазепи. Він же зрадив Мазепу, присягнувши Петру I на своїй шаблі, і зруйнував Чортомлицьку Січ, обманом переконавши побратимів скласти зброю", – розповідає Наталя.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Садиба Галаганів у Сокиринцях (tamtour.com.ua)

Козаки, гинучи в муках, прокляли його рід до сьомого коліна і записали прокляття кров'ю. З тих пір чоловіки в роду вмирали рано, і він припинився на сьомому коліні.

"Пізніше спадкоємці багато займалися меценатством, можливо, щоб спокутувати прокляття. Кажуть, кілька років тому останній з роду по лінії дочок помер за кордоном і був похований у родовій усипальниці в Сокиринцях", – додає вона.

Гнат Галаган отримав від царя стан і дворянське звання, а маєток передав єдиному синові. Останні спадкоємці в XIX столітті побудували садибу з парком, яка збереглася в Сокиринцях. Вони запам'яталися благодійністю. А у палаці гостювали Шевченко, Куліш, Чубинський, Костомаров.

Галаган викупив з кріпацтва кобзаря Остапа Вересая, й зараз в його честь тут відкрита кімната-музей.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Садиба знаходиться у 38 кілометрах від Качанівки (tamtour.com.ua)

Тростянецький дендропарк – любов і "Швейцарія" Скоропадського

Чудовий парковий масив знаходиться у селі Тростянець на відстані 27 кілометрів від Качанівки (у бік Сокиринцов). Територія парку – 204 гектарів, на території якого ростуть 806 видів дерев і чагарників.

Тростянецький дендропарк – гідний конкурент Олександрії та Софіївці.

Парк був закладений Іваном Михайловичем Скоропадським, дідом останнього гетьмана України Павла Скоропадського, у 1834 році на рівнинній болотистій місцевості. Його облаштування тривало 30 років.

Любителі природи і науковці приїжджали до Тростянця з різних країн і привозили з собою рослини – з Петербурга, Парижа, Риги. Скоропадський також привозив з поїздок саджанці для свого дендропарку.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуПалаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Тростянецький дендропарк (velovuyki.com.ua)

"Існує легенда, що під час однієї з поїздок за кордон Скоропадський закохався в дівчину зі Швейцарії і заради неї створив цей парк, щоб запросити її жити ближче. За іншою версією, відвідування ландшафтного парку Ротшильдів у Франції справило таке сильне враження, що Скоропадський загорівся ідеєю створити подібний сад", - розповідає киянин Ігор Чередніченко, який складає маршрути поїздок унікальними місцями України.

Зараз у парку є чотири штучно насипані гори (Волохата, Ротонда, Дідова, Сторожова), "швейцарська ущелина", аборетум – ділянка з колекційними рослинами, поляни ("8 братів", "Горіхова", "3 сестри", вестибюльний, поляна з гігантськими туями), "колона смутку", парковий місток, "половецькі баби".

Сам будинок Скоропадських був зруйнований сто років тому, але у парку залишилася могила його засновника.

Батурин: легендарна гетьманська столиця

Вирушаючи у поїздку самостійно, варто запастися бутербродами і підшукати нічліг. І якщо в Качанівці на території є кафе і готель, то житло в Сокиринцях або Тростянці доведеться шукати у місцевих.

Якщо будувати екскурсію масштабно, то включайте в нього Батурин – Тростянець – "Соколиний хутір" – Качанівка, радить Микола Череп, засновник однієї з місцевих садиб.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці (Олег Божко)

"У Батурині краще виділити день з ночівлею там. Ви відразу відкриваєте для себе гетьманську столицю – резиденцію Івана Михайловича Скоропадського, пізніше – Кирила Розумовського. Далі переїжджаєте у землі Івана Степановича Мазепи – це Соколиний хутір. Ви побачите історико-етнографічний музей, музей під відкритим небом і картинну галерею імені Тараса Шевченка", – розповідає він.

Палаци та садиби, що дивують красою: кращі локації Чернігівщини для захоплюючого вікендуФото: Територія цитаделі Батуринської фортеці (Олег Божко)

Але такий маршрут у сотню кілометрів може виявитися стомлюючим. Тому Микола Череп радить і інший варіант: жити в Качанівці та оглядати парки – вражень вистачить.

Чернігівська область - дуже цікавий регіон, який зберігає безліч сюрпризів для туристів, і кожен знайде тут для себе щось цікаве.

Давайте досліджувати Україну разом!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про унікальне село у Карпатах, яке дивує розкішними австрійськими віллами.

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