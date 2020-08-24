Дворцы и усадьбы, удивляющие красотой: лучшие локации Черниговщины для увлекательного уикенда

Фото: Дворец в Качановке (wikipedia.org)

Что посмотреть в регионе во время тура выходного дня

Черниговская область – один из самых интересных регионов для локального туризма. Здесь даже за два-три дня можно увидеть красивейшую архитектуру, великолепные парки, окунуться в историческую атмосферу и отдохнуть на природе.

Поездку на Черниговщину желательно планировать в неспешном режиме, чтобы хватило времени рассмотреть все места и послушать истории от экскурсоводов.

Что посмотреть: "дворянские гнезда" с легендами

"Жемчужина" архитектуры – Качановка

Этот национальный историко-культурный заповедник отлично сохранился со времен основания (в 1770-е годы).

Название усадьбы происходит от фамилии придворного певчего императрицы Елизаветы Федора Кочановского, который купил ее у первого хозяина. Позже имение перешло в руки графа Румянцева-Задунайского, который заложил знаменитый парк возле дворца.

Фото: "Жемчужина" архитектуры – Качановка (incomartour.com.ua)

Следующий владелец передал имение своему пасынку Григорию Тарновскому. Тот вел бурную светскую жизнь и активно покровительствовал талантам. В Качановку приезжали композиторы, художники, писатели. В имении набирались вдохновения Николай Гоголь, Марко Вовчок, Михаил Врубель.

Тарас Шевченко ухаживал за дочерью хозяина. Михаил Глинка написал там оперу "Руслан и Людмила", а Илья Репин рисовал козаков, пишущих письмо султану, наблюдая за гостями и хозяевами дворца. Говорят, по аллеям до сих пор гуляет полупрозрачный призрак кого-то из гостей.

Фото: Дворец в Качановке окружен живописным лугом, а рядом - река Смож (Олег Божко)

Сейчас дворец в Качановке – популярное место для сьемок сериалов (например, "Крепостная") и свадебных фотосессий.

Парк считается одним из наибольших пейзажных садов в Европе – на площади в 430 гектаров растут полсотни видов деревьев. На территории заповедника создан каскад из 12 красивейших озер и прудов, в которых можно даже ловить рыбу.

Фото: Картина Василия Штенберга "Усадьба Г. С. Тарновского в Качановке" (1837)

Из-за карантина экскурсии по комплексу и дворцу временно не проводят. Но вход открыт, и осмотреть экспозиции и территорию можно самостоятельно.

Усадьба Галаганов в Сокиринцах: будто сюжет для сериала

Находится в 38 километрах от Качановки. Это дворцово-парковый комплекс со старым красивым парком и озером. Сюда приезжают почувствовать атмосферу эпохи и услышать рассказ о проклятии рода Галаганов.

"Заезжали с детьми на обратной дороге после посещения Качановки. Несмотря на запущенность парка и размещение аграрного колледжа в дворце, в этом месте чувствуется какая-то мистическая сила. Возможно, из-за истории его владельцев, – вспоминает киевлянка Наталья Горовая. – Людей в усадьбе Галаганов обычно немного, но побывать там стоит, особенно заказав экскурсовода предварительно. Послушав историю о проклятии этого рода, понимаешь, что это сюжет для сериала, который даже сочинять не нужно".

Фото: Усадьбу Галаганов считают одним из лучших примеров дворцовой архитектуры Левобережья Украины начала XIX века (Олег Божко)

Дворцово-парковый комплекс был построен в начале XIX в. по проекту знаменитого архитектора Дубровского. Дворец в стиле ампир построили с 60 комнатами, он соединен с двумя флигелями. В парке сохранилась античная альтанка, ротонда, готический мостик.

"Дворец в Сокиринцах до революции принадлежал роду Гагаганов. История началась с полковника Гната Галагана, который с юности служил в Запорожской сечи и стал соратником гетмана Ивана Мазепы. Он же и предал Мазепу, присягнув Петру I на своей сабле, и разрушил Чертомлицкую Сечь, обманом убедив побратимов сложить оружие", – рассказывает Наталья.

Фото: Усадьба Галаганов в Сокиринцах (tamtour.com.ua)

Козаки, погибая в муках, прокляли его род до седьмого колена и записали проклятие кровью. С тех пор мужчины в роду умирали рано, и он прекратился на седьмом колене.

"Позже наследники много занимались меценатством, возможно, чтобы искупить проклятие. Говорят, несколько лет назад последний из рода по линии дочерей умер за границей и был похоронен в родовой усыпальнице в Сокиринцах", – добавляет она.

Гнат Галаган получил от царя состояние и дворянское звание, а имение передал единственному сыну. Последние наследники в XIX веке построили усадьбу с парком, которая сохранилась в Сокиринцах. Они запомнились благотворительностью. А во дворце гостили Шевченко, Кулиш, Чубинский, Костомаров.

Галаган выкупил из крепачества кобзаря Остапа Вересая, и сейчас в его честь здесь открыта комната-музей.

Фото: Усадьба находится в 38 километрах от Качановки (tamtour.com.ua)

Тростянецкий дендропарк – любовь и "Швейцария" Скоропадского

Великолепный парковый массив находится в селе Тростянец на расстоянии 27 километров от Качановки (в сторону Сокиринцов). Территория парка – 204 гектаров, на территории которого растут 806 видов деревьев и кустарников.

Тростянецкий дендропарк – достойный конкурент Александрии и Софиевке.

Парк был заложен Иваном Михайловичем Скоропадским, дедом последнего гетмана Украины Павла Скоропадского, в 1834 году на равнинной болотистой местности. Его обустройство длилось 30 лет.

Любители природы и ученые приезжали в Тростянец с разных стран и привозили с собой растения – из Петербурга, Парижа, Риги. Скоропадский также привозил из поездок саженцы для своего дендропарка.

Фото: Тростянецкий дендропарк (velovuyki.com.ua)

"Существует легенда, что во время одной из поездок за границу Скоропадский влюбился в девушку из Швейцарии и ради нее создал этот парк, чтобы пригласить ее жить поближе. По другой версии, посещение ландшафтного парка Ротшильдов во Франции произвело такое сильное впечатление, что Скоропадский загорелся идеей создать подобный сад", - рассказывает киевлянин Игорь Чередниченко, который составляет маршруты поездок по уникальным местам Украины.

Сейчас в парке есть четыре искусственно насыпанные горы (Мохнатая, Ротонда, Дедовая, Сторожевая), "швейцарская ущелина", аборетум – участок с коллекционными растениями, поляны ("8 братьев", "Ореховая", "3 сестры", вестибюльная, поляна с гигантскими туями), "колона грусти", парковый мостик, "половецкие бабы".

Сам дом Скоропадских был разрушен сто лет назад, но в парке осталась могила его основателя.

Батурин: легендарная гетманская столица

Отправляясь в поездку самостоятельно, стоит запастись бутербродами и подыскать ночлег. И если в Качановке на территории есть кафе и отель, то жилье в Сокиринцах или Тростянце придется искать у местных.

Если строить экскурсию масштабно, то включайте в него Батурин – Тростянец – "Соколиный хутор" – Качановка, советует Николай Череп, основатель одной из местны усадеб.

Фото: Цитадель Батуринской крепости (Олег Божко)

"В Батурине лучше выделить день с ночевкой там. Вы сразу открываете для себя гетманскую столицу – резиденцию Ивана Михайловича Скоропадского, позже – Кирилла Разумовского. Дальше переезжаете в земли Ивана Степановича Мазепы – это Соколиный хутор. Вы увидите историко-этнографический музей, музей под открытым небом и картинную галерею имени Тараса Шевченко", – рассказывет он.

Фото: Территория цитадели Батуринской крепости (Олег Божко)

Но такой маршрут в сотню километров может оказаться утомительным. Поэтому Николай Череп советует и другой вариант: жить в Качановке и осматривать парки – впечатлений хватит.

Черниговская область - очень интересный регион, который сохраняет множество сюрпризов для туристов, и каждый найдет здесь для себя что-то интересное.

Давайте исследовать Украину вместе!

Напомним, недавно мы рассказывали об уникальном селе Карпат, которое удивляет роскошными австрийскими виллами.

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