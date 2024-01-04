Две страны ЕС присоединятся к Шенгену: что это значит для украинцев

Болгария и Румыния после долгих ожиданий присоединяются к Шенгенской зоне. С марта 2024 года будет отменен воздушный и морской пограничный контроль между двумя странами и Шенгенской зоной, но на сухопутной границе контроль пока останется.

РБК-Украина рассказывает, что это означает, в том числе для украинцев.

При подготовке публикации использованы публикации изданий Travel Tomorrow, Schengenvisainfo, Financial Times, официальные заявления Еврокомиссии, главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

Болгария и Румыния в Шенгенской зоне: что изменится

3 1 марта 2024 года больше не будет проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами Шенгенской зоны. Указанная дата соответствует изменению зимнего/летнего расписания, установленного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Дискуссии о дате возможной отмены проверок на сухопутных границах будут продолжаться в 2024 году, и ожидается, что решение по этому вопросу "будет принято в разумные сроки".

Сейчас в Шенгенскую зону входят 27 стран, зона занимает более 4 миллионов квадратных километров с населением почти 420 миллионов человек. С Румынией и Болгарией Шенгенская зона увеличится до 4,5 миллиона квадратных километров, а население – до 450 миллионов.

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Фото: Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне (unsplash.com)

После присоединения двух стран к Шенгену украинцы смогут путешествовать по Румынии и Болгарии на условиях "классического" безвиза – 90 дней пребывания в ЕС в течение 180 дней. Ранее эти две страны давали возможность находиться украинцам еще 90 дней дополнительно к "стандартному" безвизу, если те едут в туристических целях и не просят статуса временной защиты.

Частичное членство

Єврокомиссия впервые подтвердила, что и Болгария и Румыния были готовы стать частью Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля еще в 2011 году.

"Поздравляем Румынию и Болгарию с расширением Шенгена для пассажиров морского и воздушного транспорта. Долгожданный шаг для граждан Румынии и Болгарии – наслаждаться более легкой свободой передвижения с перспективой и для транспорта", – отметил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Это беспрецедентное в истории расширение Шенгенской зоны, когда страны лишь частично присоединяются к зоне свободного передвижения, пишет Travel Tomorrow. Болгария и Румыния присоединились к ЕС в 2007 году, а в 2011 Европейская комиссия определила, что эти две страны отвечают необходимым требованиям для полного присоединения к Шенгену.

В 2022 году на фоне дискуссий по присоединению Болгарии, Румынии и Хорватии к Шенгену Комиссия повторно обратилась в Совет с просьбой "принять необходимое решение, чтобы позволить (трем странам) стать полноправными членами Шенгенского соглашения".

Хотя Хорватия присоединилась к ЕС только в 2013 году, она стала полноправным членом Шенгенской зоны в 2023-м. Причем, все проверки на сухопутных границах были отменены 1 января, а проверки на воздушных границах отменены в марте, чтобы это совпадало с датами летних/зимних рейсов, согласованных Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Тем временем на вступление Болгарии и Румынии несколько лет накладывали вето Нидерланды, а в последнее время Австрия. Страна отказывалась голосовать за такое решение из-за опасений, что обе страны недостаточно защитят границы Шенгенской зоны от мигрантов.

По данным Financial Times, чтобы подтолкнуть австрийское правительство к благоприятному решению, Румыния угрожала подать в суд на несколько миллиардов евро, а также угрожала отсрочить проект газового бурения австрийской энергетической компании OMV в Черном море.

Фото: Румыния присоединилась к Евросоюзу в 2007 году (unsplash.com)

Напомним, В Германии активно обсуждают новый проект закона, который должен позволить гражданам стран вне ЕС иметь больше возможностей для получения гражданства. Мы писали, смогут ли получить немецкое гражданство украинские беженцы.

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