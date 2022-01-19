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Артефакти греко-римської доби. Єгипетські археологи знайшли 20 мумій в гробниці

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Середа 19 січня 2022 10:21
Артефакти греко-римської доби. Єгипетські археологи знайшли 20 мумій в гробниці Фото: Колаж (РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Вченим вдалося знайти кілька поховань і предметів, виготовлених з піщанику

У західній частині Єгипту археологи знайшли гробницю греко-римської епохи, у якій було близько 20 мумій, повідомляє Arabnews.com.

Знахідка була зроблена спільною єгипетсько-італійською археологічною місією, що працювала на околицях мавзолею Ага-Хана в Асуані.

Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради давнини, сказав, що гробниця складається з двох частин. Перший був над землею, а другий був вирубаний у скелі.

"Перша частина являла собою прямокутну будівлю з піщанику та сирцевої цеглини. Вхід у гробницю був оточений кам'яними блоками, перекритими склепінням із сирцевої цеглини.

Друга частина була висічена в скелі, а вхід вів у двір прямокутної форми, в якому було висічено чотири похоронні камери. Вони мали 20 мумій, більшість з яких були в хорошому стані", — сказав Абдель Монейм Саїд, генеральний директор Aswan and Nubia Antiquities і голова єгипетської археологічної місії.

Артефакти греко-римської доби. Єгипетські археологи знайшли 20 мумій в гробниці

Фото: У Єгипті знайшли гробницю греко-римської епохи (twitter-com/archeohistories)

Вхід у гробницю було замуровано кам'яною стіною. В усипальниці було виявлено кілька трун, зроблених з піщанику.

Глава місії, професор єгиптології Міланського університету Патрісія Піачентіні, повідомила, що місія виявила всередині гробниці безліч археологічних артефактів, що належить до греко-римської епохи, в тому числі столи для підношень, кам'яні панелі з ієрогліфічними текстами та мідне намисто, прикрашене грецьким написом та ім'ям Нікострат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Англії знайшли руїни унікального римського міста.

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