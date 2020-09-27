Інша Туреччина: найбільш захоплюючі пішохідні маршрути курортної країни

Щоб зрозуміти, що Туреччина – це не тільки all inclusive, вартохо раз вирушити у пішохідну подорож по найкрасивіших маршрутах. У такому поході можна насолодитися пейзажами неймовірної краси та набратися сил від практично недоторканою природи подалі від натовпів дозвільних туристів.

Оксамитовий сезон у Туреччині манить знайомитися з місцями сили цієї країни як любителів коротких вилазок на природу, так і прихильників пішохідного туризму.

Саме підходящий час для походу в Туреччині – вересень і жовтень. В цей час ні 40-градусної спеки, дощі бувають рідко, а з моря дме свіжий вітер.

Дорогою мандрівники можуть поласувати стиглими апельсинами і гранатами в гаях і поїсти свіжовиловленої риби, приготованої на грилі.

Ми зібрали чотири найкрасивіших пішохідних маршрути Туреччини, які варто відвідати цієї осені.

Фото: Пішохідний маршрут у Туреччині (avral.club)

Лікійська стежка

Один з найкрасивіших пішохідних маршрутів в Європі - Лікійська стежка по горах Тавра на узбережжі Середземного моря в Туреччині. Пролягає на території стародавньої Лікії, що знаходилас на півострові між Анталією і Фетхіє.

Довжина маршруту – більше 500 кілометрів. За одні похід пройти таку відстань неможливо. Тому туристичні маршрути ділять на відрізки в 60-80 кілометрів: Східна, Центральна і Західна Лікійські стежки. Як правило, похід по місцевості з рюкзаками або без займає близько тижня.

Маршрут прокладений уздовж високих гір і мальовничих скель, затишних бухт з блакитною водою, а також – давньогрецьких руїн, фортець та природних чудес. На маршруті, який в Туреччині офіційно затверджений, можна побачити найбільш значущі пам'ятки Древньої Лікії.

Фото: Лікійська стежка (pixabay.com)

Чарівна Каппадокія

Каппадокія – одне з найкрасивіших місць не тільки Туреччини, але й, мабуть, на планеті. Цей регіон відомий своїми багатоярусними підземними містами, які тягнуться на кілометри під землею.

Рельєф місцевості створено могутніми вулканами Хасан і Ерджіяс, а печерні міста - тисячолітньою працею людських рук.

Колись перші будинки у скелях створили перші християни, гнані Римською імперією. У печерах збереглися церкви й монастирі, а також звичайні житла. В густонаселеному селищі Ухчисар, яке виник навколо давньої фортеці з підземними ходами, можна долучитися і до сучасної культури Туреччини.

В Каппадокії цікаві й природні долини. У Голубиній долині можна побачити сотні голубів, в Рожевій – "будиночки фей" і вулканічну породу рожевого кольору, Червона долина має червоний колір. Долина ченців відома "димоходами" – скельними утвореннями, що нагадують конуси.

А ще на світанку над Каппадокією злітають десятки повітряних куль.

Фото: Каппадокія (pixabay.com)

Карійська стежка

Цей пішохідний маршрут у горах відкритий кілька років тому, ще не так вподобаний туристами, як Лікійська стежка. Втім, серед любителів подорожувати і вивчати красу світу пішки, ця стежка стає все більш популярною.

Маршрут проходить на півострові Датча поруч з курортом Мармарис, звідки зазвичай і починається збір групи. Стартує багатоденна прогулянка з ґрунтової дороги серед мигдалевих садів, потім починаються соснові ліси і пагорби. А потім відкривається вид на море з грецькими островами на горизонті – і з цього моменту від краси починає захоплювати дух.

Під час походу мандрівники милуються не тільки красою первозданних місць – дивовижним узбережжям Егейського моря і мальовничими бухтами з бірюзовою водою, але і античними руїнами. В маршрут походу часто включають відвідування руїн Кнідоса, бухти Дегирменбюкю, долини Мерсинджик, затоки Мурдала.

Фото: Вид на бухту на Карійській стежці (booking.com)

Озера Даламану

Ще один з найкрасивіших та легких походів Туреччиною. У цьому поході можна милуватися горами, озерами, морем і мальовничими бухтами.

Маршрут проходить недалеко від міста Фетхіє узбережжям Середземного моря. На шляху зустрінуться давньогрецькі руїни: руїни античного грецького поселення на півострові Капу - місто Аримакса, напівзатопленого водою. Старовинне місто Каунос, вирубане у скелі – відома пам'ятка з міськими стінами, акрополем, амфітеатром, римськими лазнями.

Також у маршруті – бухта Экінджик з мальовничим видом на сосновий ліс навколо і дельтою річки Дальян. Мандрівники піднімаються на гору Эвлемез (937 метрів) і спускаються до озер.

Далі в маршруті – красиві озера та чудові пляжі. Наприклад, Черепашиний пляж, де ці тварини відкладають яйця, і через це місце перетворилося на їх "дитячий садок": дуже незвична та захоплююча картина для туристів.

Фото: Озера Даламану (avral.club)

Кажуть, подорожі позбавляють від осінньої хандри.

Тоді походи по місцях Туреччини, де від краси дикої природи перехоплює дух, можна вважати запасом гарного настрою на весь наступний рік.

Нагадаємо, ми писали, що у вересні тури на курорти Туреччини стрімко дешевшають.

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