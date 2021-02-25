Масштабні плани: коли туристи зможуть їздити у швидкісних поїздах по Україні

Багато туристів прекрасно знають, що подорожувати між низкою міст Європи можна дуже швидко, якщо придбати квиток на швидкісні потяги, які з'єднують між собою популярні локації країн ЄС. Швидкість руху таких поїздів може становити до 320 км/год.

Напевно багато хто з наших туристів хотіли б так само швидко дістатися за короткий час на вихідні з Києва до Львова, Чернівців або Луцька. Але чи з'являться коли-небудь такі потяги в Україні? Або про це поки що можна тільки мріяти?

Ті, хто стежить за новинами сфери інфраструктури України, напевно, чули про те, що "Укрзалізниця" знову піднімає тему швидкісних залізниць.

Не буду перераховувати, скільки було згадок подібних проектів за останні п'ять років. Замість цього давайте розберемося, що таке швидкісне залізничне сполучення і як сьогодні працюють подібні лінії у деяких країнах.

Фото: З Брюсселя до Кельна можна доїхати на поїзді менше ніж за дві години (pixabay.com)

У середині січня новинні сайти були "всипані" заголовками про те, що УЗ хоче запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год. Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак каже, що є проект за напрямками Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Одеса. Однак реалізація такої масштабної ідеї можлива лише коштом інвесторів на умовах концесії.

Що таке швидкісні залізниці

Технологія швидкісного сполучення, яка існує сьогодні в різних країнах, передбачає чітке розмежування пасажирського та вантажного руху.

Для цього або будують нове полотно, або облаштовують шляхи, розраховані під швидкісний рух на існуючих лініях.

Фото: Подорож на швидкісному поїзді "Париж-Марсель" коштує від 50 до 98 євро (pixabay.com)

Для пасажирів поїздка в поїзді, який "летить" зі швидкістю 320 км/год, - задоволення не дешеве. У Франції є високошвидкісні поїзди TGV. Про них, напевно, чули багато.

Наприклад, подорож з Парижа в Марсель (відстань - понад 700 кілометрів) буде коштувати близько 50 євро у другому класі, якщо купувати квитки за три тижні до відправлення. У день від'їзду ціна підвищується і складає 98 євро. Частота руху поїздів становить до 10 відправлень на день.

В Європі є чимало інших прикладів швидкісних поїздів, якими можна дістатися в різні туристичні локації. Наприклад, час у поїзді "Париж-Брюссель" становить 1 годину 22 хвилини, "Париж-Амстердам" - 3 години 18 хвилин, "Брюссель-Кельн" - 1 година 47 хвилин, а в потягу "Париж-Кельн" - 3 години 14 хвилин.

Фото: Шанхайський маглев - один з найшвидших поїздів у світі (uk.wikipedia.org)

Одним з найшвидших у світі поїздів вважається Шанхайський маглев - перша у світі комерційна залізнична лінія на магнітній підвісці, яка з'єднує одну зі станцій шанхайського метро з аеропортом Шанхай-Пудун у Китаї. Поїзд здатний розігнатися до швидкості 421 км/год.

Проект був запущений у 2002 році: на це пішло рекордних 10 мільярдів юанів (4,3 мільярда гривень або 1,5 мільярда доларів - ред.). Вартість проїзду в цьому поїзді становить 50 юанів (7,5 долара) за одного пасажира.

Мало хто готовий вкладатися в такий дорогий проект

Але давайте повернемося до питання швидкісного руху в Україні. Мова йде про те, щоб запустити поїзди зі швидкістю понад 300 км/год. Для цього треба будувати нову інфраструктуру.

Навіть якщо споруджувати полотно з нуля коротким шляхом, то кожний з трьох маршрутів Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Одеса обійдеться в суму близько 9 млрд євро. І це - тільки будівництво. Не кажучи про технічне обслуговування, яке потребує виділення близько 100 млн євро щорічно.

Купівля одного поїзда "потягне" на 20 млн євро, а його річне обслуговування – на 1 млн євро. Звичайно, це приблизні цифри, адже поки не відомі точний кілометраж, вартість будматеріалів і інших компонентів.

Фото: Поїзд Інтерсіті на вокзалі в Києві (РБК-Україна)

Хто готовий вкладатися в такий масштабний проект? Претендентів небагато. Поки у відкритих джерелах йдеться про Китай, Корею та Туреччину.

Але одні пасажирські перевезення інвесторам будуть не цікаві. Швидкісну дорогу доведеться використовувати для перевезення вантажів. Статистика показує, що поїздами класу Інтерсіті+ за 2020 рік скористалися 2,35 млн пасажирів.

Скільки може коштувати проїзд у такому поїзді

Найпопулярніший маршрут "Укрзалізниці" - Київ-Харків. Далі йдуть Київ-Львів і Київ-Дніпро. До карантину загальний показник був на рівні 5,5 млн пасажирів на рік за всіма цими маршрутами загалом. Припустимо, якщо щороку три високошвидкісних маршрути будуть генерувати пасажиропотік на рівні хоча б 4 млн осіб, то при середній ціні квитка у 3 тисячі гривень, він окупиться не менше ніж за 90 років.

Щоб такі лінії були рентабельними, потрібен річний пасажиропотік до 10 млн осіб на одному маршруті. Такої цифри можна досягти, тільки залучаючи транзитних пасажирів з інших країн. Тільки в такому разі проект зможе вийти на ефективні показники.

З Києва до Харкова можна було б доїхати за 3,5 години

Поки високошвидкісні магістралі ще тільки в планах, Україні потрібно розвивати швидкісний рух у тому форматі, який існує сьогодні.

З урахуванням пасажиропотоку, в першу чергу варто звернути увагу на лінію Київ-Полтава-Харків і довести маршрутну швидкість руху поїздів Інтерсіті+ хоча б до 140 км/год. Це дозволить зменшити час в дорозі до 3,5 години з нинішніх 5 годин.

Фото: Швидкісний рух поїздів можна розвивати в тому форматі, який є сьогодні (РБК-Україна)

Але для цього доведеться реконструювати інфраструктуру, замінять стрілочні переводи головного ходу по транзитних станціях, щоб зберегти швидкість проходження на рівні 120-140 км/год. Також доведеться корегувати розклад інших пасажирських поїздів та збирати з певних ділянок вантажні склади.

Якщо цю лінію вивести під експлуатацію тільки пасажирських поїздів, тоді є сенс перевести на маршрут Київ-Полтава швидкісні потяги Київ-Дніпро-Запоріжжя через Полтаву-Красноград.

Але для цього потрібно буде електрифікувати й модернізувати 98 кілометрів дороги Красноград-Новомосковськ. Тоді час у дорозі на маршруті Київ-Дніпро (через Миронівку-П'ятихатки) скоротиться з нинішніх 6 годин до 4,5 години.

Нагадаємо, раніше ми писали про тонкощі поїздки на курорт Славсько, куди з Києва курсує "лижний експрес" - прямий поїзд Інтерсіті+.

Також повідомлялося, як будуть підвищуватися ціни на проїзд у поїздах "Укрзалізниці" у 2021 році.