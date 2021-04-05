Як доїхати до аеропорту "Бориспіль" під час локдауна: основні способи

Суворі карантинні обмеження в Києві з 5 квітня і робота міського транспорту за спецперепустками поставили в скрутне становище пасажирів авіарейсів. Таксі "накрутили" ціни за проїзд, місто зупинилося в автомобільних заторах, а у туристів виник ризик не встигнути на літак.

В аеропорті "Бориспіль" повідомили, що працюють у штатному режимі. Також там розповіли, яким транспортом в період локдауна можна дістатися в аеропорт без пропусків і уточнили, як будуть возити пасажирів поїзди та автобуси, що йдуть в "Бориспіль".

Як буде їздити "Київ Бориспіль Експрес"

Поїзда "Укрзализнці" під час локдауна в Києві з 5 по 16 квітня будуть возити пасажирів за попереднім розкладом. Для проїзду спецперепустки не потрібні.

Щоб дістатися аеропорту "Бориспіль" (платформа поруч з терміналом D), можна сісти на поїзд на станції "Київ-Пасажирський", "Видубичі" або "Дарниця". Повний час поїздки між кінцевими зупинками – 40 хвилин.

Вартість проїзду – 80 грн. За готівку квиток можна придбати в касі, у кондуктора в вагоні або картою в автоматі.

Фото: Експрес в аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад поїздів можна подивитися на сайті аеропорту. Згідно з розкладом, інтервал у розкладі поїздів – від години. Перший поїзд вирушає із залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" о 00:04, останній – о 22:51.

Як та за якою ціною дістатися в Бориспіль на автобусі

Зазвичай альтернативою таксі, яке з початком обмежень подорожчало в кілька разів, і поїзда в аеропорт, був автобус, який їхав з Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський". Інтервал руху – від 20 хвилин до 1 години, ціна за проїзд - 100 гривень з людини.

По дорозі в аеропорт "Бориспіль" автобус робить зупинку біля станції метро "Харківська". Квиток від цієї зупинки до аеропорту коштує 60 гривень. Сплатити можна лише готівкою.

У зворотному напрямку автобус вирушає від нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).

Фото: Встигнути на рейс можна, вивчивши розклад руху поїздів та автобусів (facebook. com/airportboryspil)

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На сайті перевізника зазначається, що актуальний розклад необхідно уточнювати у диспетчерів за телефонами: 095 4310717, 097 8314932.

Альтернативні способи

Окрім офіційних автобусів, що везуть пасажирів в аеропорт "Бориспіль" від вокзалу "Київ-Пасажирський", на парковках завжди є мікроавтобуси, які за ту саму ціну набирають пасажирів. Посадка здійснюється у порядку живої черги. Такі автобуси можна знайти біля залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" та біля метро "Харківська".

Також доїхати до "Борисполя" можна й на таксі. Ціни будуть залежати в тому числі й від завантаженості доріг і ситуації з заторами. Наприклад, в перший день дії обмежень на транспорті в Києві, 5 квітня, в таксі запитували в середньому 500-600 гривень до "Борисполя" з центру столиці.

Нагадаємо, ми називали головні способи, як подорожувати безпечно.

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