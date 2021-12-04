ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дешевий відпочинок та "нічого дивитися". Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 13:33
Дешевий відпочинок та "нічого дивитися". Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті Фото: Відпочинок в Єгипті (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Фахівець розповів про особливості відпочинку в популярній країні

Підготовка до відпочинку в Єгипті - це не тільки пошук путівок, готелів і порад про те, що подивитися в країні. Перед поїздкою також варто ознайомитися з особливостями перебування в країні та з тонкощами місцевої культури.

При пошуку такої інформації туристи нерідко стикаються з суперечливими даними. Одні хвалять готель і радять відпочивати щорічно тільки у ньому, інші критикують ту ж готель за поганий сервіс. Також можна знайти багато спірних тез про загальну безпеку в країні та екскурсійне відвідування популярних історичних локацій.

РБК-Україна звернулося до туристичного експерта, який багато років займається продажами турів в цю країну і розпитало про головні стереотипи про перебування в країні.

"За багато років роботи в туризмі чую від людей різні думки про ту чи іншу країну. І ці думки з часом змінюються", - розповідає Юрій Пасічник, керівник компанії Академія туризму".

На наше прохання він перераховує головні стереотипи, з якими стикаються туристи, плануючи поїздку в Єгипет, і які з них виявилися правдивими.

  • Дівчатам небезпечно відвідувати країну самостійно

"Така думка побутувала раніше, але існує і досі. Якщо ви — дівчина, самостійно купили авіаквиток, забронювали апартаменти, полетіли в Каїр, то, напевно, деякі райони столиці Єгипту дійсно краще відвідувати з обережністю", - звертає увагу він.

Дешевий відпочинок та &quot;нічого дивитися&quot;. Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Фото: головні туристичні локації країни відвідувати безпечно (unslpash.com/aussieactive)

Фахівець рекомендує одягатися відповідно до традицій країни: не оголювати плечі, носити довгу спідницю. При цьому місця масового туризму, як піраміди в Гізі, Каїрський музей та інші, не становлять небезпеки для мандрівників.

"Якщо ви зважитеся подивитися, як живуть місцеві жителі в нетуристичних районах, краще це робити з обережністю або в супроводі чоловіка. Що стосується масових пляжних курортів Єгипту, таких як Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам, то вони абсолютно безпечні. Сюди, як правило, літають пакетними турами. Вас зустрінуть, доставлять в готель, завжди будуть на зв'язку готельні гіди з будь-яких питань. Також безпечні й організовані екскурсії", - звертає увагу Юрій Пасічник.

  • "Що там ще можна дивитися? Ми сто разів відпочивали в готелях Єгипту - нічого нового"

"Але Єгипет настільки унікальний, що знайти щось нове і цікаве там можна завжди. З Шарм-ель-Шейха популярні морські екскурсії в заповідник Рас Мохаммед і до острова Тиран. Вони нескладні, яскраві й недорогі. Унікальна екскурсія в "Блакитну діру": це карстовий провал біля берега Червоного моря в районі курорту Дахаб, мекка і кладовище дайверів. Організована екскурсія безпечна навіть для дітей. По дорозі вас завезуть в Кольоровий каньйон - красиве "інстаграмне" місце. Також можна зустріти світанок в культовому місці на горі Мойсея - зняти гріхи (так свідчить повір'я)", - дає поради по локаціях фахівець.

У післякарантинний час, коли будуть зняті діючі сьогодні обмеження, він рекомендує поїхати з Шарма в Ізраїль.

Дешевий відпочинок та &quot;нічого дивитися&quot;. Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Фото: Після відкриття Ізраїлю варто запланувати екскурсію в цю країну з Єгипту (unslpash.com/shai-pal)

"Фінансові ризики, якщо вас не впустять в країну, по відношенню до авіатуру мінімальні. З Хургади можна поїхати в Луксор. Стародавня столиця Єгипту. Гробниці фараонів, Місто мертвих і місто живих по різних берегах Нілу, Карнакський храм, сфінкси, Скарабеї. Унікальне місце. З Шарма і Хургади є екскурсії на піраміди в Гізу. Новинка для українського туриста - найпівденніший курорт Єгипту, Марса-Алам. Ми з дружиною тільки з нього прилетіли", - продовжує експерт.

Орієнтований курорт на європейського туриста. Навколо готелів - пустеля, ціни - лояльні. Зате такого унікального підводного світу ви не зустрінете на інших єгипетських курортах:

  1. коралові рифи прямо біля готелів;
  2. морська корова;
  3. будинок дельфінів;
  4. маса живності та рибок.

  • Третій стереотип - "дешевий Єгипет"

"Дійсно, деякий час тури в цю країну були відносно низькими. Однак цього року ситуація змінилася. Летить багато чартерів і ціни істотно піднялися. Хургада і Шарм зараз недешеві", - каже керівник компанії.

Дешевий відпочинок та &quot;нічого дивитися&quot;. Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Фото: Ціни в Єгипті вже не такі низькі, але в Марса-Аламі можна знайти вигідні пропозиції (booking.com)

Однак Марса-Алам все ж тримає невисокі ціни - сюди ще не дісталися прямі чартери з деяких країн. З України в Марса-Алам є прямі рейси з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Львова.

  • В Єгипті немає гідних готелів

"В такому випадку все пізнається в порівнянні. У країні є гідні готелі з хорошим обслуговуванням. Але це перш за все питання ціни й правильного вибору. Високий сезон в "пляжному Єгипті" триває з кінця вересня і до травня. У цей період потрібно враховувати "вітряність" бухт, в яких розташовані готелі", - говорить Юрій Пасічник.

Влітку Єгипет теж популярний. Якщо цінник на "країну фараонів" набагато нижчий, ніж на літню Туреччину, то туристи часто вибирають Єгипет.

Дешевий відпочинок та &quot;нічого дивитися&quot;. Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Фото: В Єгипті є хороші готелі, але це перш за все питання ціни та правильного вибору (booking.com)

"У літній час рекомендую вибирати "вітряні" бухти й курорти, щоб спека не так відчувалася. За відгуками туристів, влітку в Єгипті більш сухо ніж в Туреччині, тому не так відчувається висока температура. Завжди можна знайти плюси та мінуси того чи іншого курорту. Головне - розставити пріоритети й зробити правильний вибір",- підбиває підсумки фахівець.

Нагадаємо, раніше турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в Мексику.

Також ми писали, у скільки обійдеться зимовий відпочинок у Таїланді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єгипет
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Замки, абатства та шато. Автентичні історичні містечка й села Франції, де ніби потрапляєш у минуле
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Ольга Орєхова
Дорога Скандинавія. Як зекономити в Осло - одній з найбільш "небюджетних" столиць світу
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Володимир Жерновой
Налаштуватись на "перезавантаження". Як правильно підготуватися до відпустки та отримати від неї максимальну користь
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Андрій Шабельников
Локдаун та нові обмеження. Що робити, якщо країна закрилася прямо перед запланованою поїздкою
Андрій Шабельников
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "EVRIKA"
Всі точки зору