Дешевий відпочинок та "нічого дивитися". Головні міфи, які заважають туристам планувати відпустку у Єгипті

Фахівець розповів про особливості відпочинку в популярній країні

Підготовка до відпочинку в Єгипті - це не тільки пошук путівок, готелів і порад про те, що подивитися в країні. Перед поїздкою також варто ознайомитися з особливостями перебування в країні та з тонкощами місцевої культури.

При пошуку такої інформації туристи нерідко стикаються з суперечливими даними. Одні хвалять готель і радять відпочивати щорічно тільки у ньому, інші критикують ту ж готель за поганий сервіс. Також можна знайти багато спірних тез про загальну безпеку в країні та екскурсійне відвідування популярних історичних локацій.

РБК-Україна звернулося до туристичного експерта, який багато років займається продажами турів в цю країну і розпитало про головні стереотипи про перебування в країні.

"За багато років роботи в туризмі чую від людей різні думки про ту чи іншу країну. І ці думки з часом змінюються", - розповідає Юрій Пасічник, керівник компанії Академія туризму".

На наше прохання він перераховує головні стереотипи, з якими стикаються туристи, плануючи поїздку в Єгипет, і які з них виявилися правдивими.

Дівчатам небезпечно відвідувати країну самостійно

"Така думка побутувала раніше, але існує і досі. Якщо ви — дівчина, самостійно купили авіаквиток, забронювали апартаменти, полетіли в Каїр, то, напевно, деякі райони столиці Єгипту дійсно краще відвідувати з обережністю", - звертає увагу він.

Фото: головні туристичні локації країни відвідувати безпечно (unslpash.com/aussieactive)

Фахівець рекомендує одягатися відповідно до традицій країни: не оголювати плечі, носити довгу спідницю. При цьому місця масового туризму, як піраміди в Гізі, Каїрський музей та інші, не становлять небезпеки для мандрівників.

"Якщо ви зважитеся подивитися, як живуть місцеві жителі в нетуристичних районах, краще це робити з обережністю або в супроводі чоловіка. Що стосується масових пляжних курортів Єгипту, таких як Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам, то вони абсолютно безпечні. Сюди, як правило, літають пакетними турами. Вас зустрінуть, доставлять в готель, завжди будуть на зв'язку готельні гіди з будь-яких питань. Також безпечні й організовані екскурсії", - звертає увагу Юрій Пасічник.

"Що там ще можна дивитися? Ми сто разів відпочивали в готелях Єгипту - нічого нового"

"Але Єгипет настільки унікальний, що знайти щось нове і цікаве там можна завжди. З Шарм-ель-Шейха популярні морські екскурсії в заповідник Рас Мохаммед і до острова Тиран. Вони нескладні, яскраві й недорогі. Унікальна екскурсія в "Блакитну діру": це карстовий провал біля берега Червоного моря в районі курорту Дахаб, мекка і кладовище дайверів. Організована екскурсія безпечна навіть для дітей. По дорозі вас завезуть в Кольоровий каньйон - красиве "інстаграмне" місце. Також можна зустріти світанок в культовому місці на горі Мойсея - зняти гріхи (так свідчить повір'я)", - дає поради по локаціях фахівець.

У післякарантинний час, коли будуть зняті діючі сьогодні обмеження, він рекомендує поїхати з Шарма в Ізраїль.

Фото: Після відкриття Ізраїлю варто запланувати екскурсію в цю країну з Єгипту (unslpash.com/shai-pal)

"Фінансові ризики, якщо вас не впустять в країну, по відношенню до авіатуру мінімальні. З Хургади можна поїхати в Луксор. Стародавня столиця Єгипту. Гробниці фараонів, Місто мертвих і місто живих по різних берегах Нілу, Карнакський храм, сфінкси, Скарабеї. Унікальне місце. З Шарма і Хургади є екскурсії на піраміди в Гізу. Новинка для українського туриста - найпівденніший курорт Єгипту, Марса-Алам. Ми з дружиною тільки з нього прилетіли", - продовжує експерт.

Орієнтований курорт на європейського туриста. Навколо готелів - пустеля, ціни - лояльні. Зате такого унікального підводного світу ви не зустрінете на інших єгипетських курортах:

коралові рифи прямо біля готелів; морська корова; будинок дельфінів; маса живності та рибок.

Третій стереотип - "дешевий Єгипет"

"Дійсно, деякий час тури в цю країну були відносно низькими. Однак цього року ситуація змінилася. Летить багато чартерів і ціни істотно піднялися. Хургада і Шарм зараз недешеві", - каже керівник компанії.

Фото: Ціни в Єгипті вже не такі низькі, але в Марса-Аламі можна знайти вигідні пропозиції (booking.com)

Однак Марса-Алам все ж тримає невисокі ціни - сюди ще не дісталися прямі чартери з деяких країн. З України в Марса-Алам є прямі рейси з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Львова.

В Єгипті немає гідних готелів

"В такому випадку все пізнається в порівнянні. У країні є гідні готелі з хорошим обслуговуванням. Але це перш за все питання ціни й правильного вибору. Високий сезон в "пляжному Єгипті" триває з кінця вересня і до травня. У цей період потрібно враховувати "вітряність" бухт, в яких розташовані готелі", - говорить Юрій Пасічник.

Влітку Єгипет теж популярний. Якщо цінник на "країну фараонів" набагато нижчий, ніж на літню Туреччину, то туристи часто вибирають Єгипет.

Фото: В Єгипті є хороші готелі, але це перш за все питання ціни та правильного вибору (booking.com)

"У літній час рекомендую вибирати "вітряні" бухти й курорти, щоб спека не так відчувалася. За відгуками туристів, влітку в Єгипті більш сухо ніж в Туреччині, тому не так відчувається висока температура. Завжди можна знайти плюси та мінуси того чи іншого курорту. Головне - розставити пріоритети й зробити правильний вибір",- підбиває підсумки фахівець.

Нагадаємо, раніше турагент розвіяла міфи, через які туристи відмовляються літати в Мексику.

Також ми писали, у скільки обійдеться зимовий відпочинок у Таїланді.