"Дегустація" повітря та підкорення вершини: п'ять незвичайних екскурсій для вікенду на Львівщині

Відпочинок у Карпатах влітку обирають чимало українців. У цьому мальовничому регіоні - багато можливостей для прогулянок на природі.

Незвичайні екскурсії в Карпатах можна відвідати на Львівщині у верхів'ї річки Дністер. У державному ландшафтному парку "Верхньодністровські Бескиди" починається сезон подорожей на природу для слідопитів різного віку.

Тут можна потрапити на екскурсії, які комбінуються з практичними завданнями і при цьому розширюють знання про рідну природу. Можна побувати не тільки в найкрасивіших частинах парку, а й навчитися правильно ходити гірськими стежками і збирати їстівні рослини.

Парк знаходиться в Самбірському районі на площі більше 8 тисяч гектарів. Рельєф території - гірський, на висоті від 600 до 1022 метрів над рівнем моря. Він "порізаний" притоками Дністра і Стрия.

Гори і пагорби в парку поросли хвойними і листяними лісами, є також луки, де традиційно пасуть домашню худобу. Туристи можуть побачити не тільки червонокнижні рослини, але також і диких тварин – оленів або козуль.

Фото: Ландшафтний парк (facebook.com/beskydy.RLP)

Незвичайні екскурсії в Карпатах: куди поїхати

У селі Грозьово в центрі відпочинку "Грозова брама" проводитимуть екскурсію "Гірський релакс". Вона спрямована на популяризацію відпочинку в парку.

В програмі:

- дегустація повітря: хвойний ліс, луки, трави та лікарські рослини;

- сонячні ванни;

- ароматерапія;

- дегустація місцевої кухні;

- майстер-клас з виготовлення сувенірів на пам'ять.

Потрапити і на більш екстремальну екскурсію "Гірський фітнес" можуть ті, хто хоче спробувати свою фізичну витривалість і навчитися ходити в гори. У програмі похід на вершину Магура-Лімнянська. Мета походу:

- навчитися ефективно пересуватися гірськими стежками, техніці економити сили, дотримуватися оптимального темпу пересування;

- знайомство з природою ландшафтного парку.

Фото: Зона відпочинку на маршруті (facebook.com/beskydy.RLP)

Туристи також можуть стати знавцями рослин. Екскурсія називається "Лікарські трави дикої природи".

В програмі:

- знайомство з їстівними рослинами і лікарськими травами в дикій природі;

- навчання збору рослин та їх зберігання;

- дегустація настою з місцевих трав.

Для любителів селфі і яскравих фотографій в мальовничих локаціях вигадали екскурсію "Краєвиди на мільйон". Для особливих кадрів група вирушить в зону "Княжа волиця" на Оровий хребет. Там же туристам влаштують квест.

Фото: Туристам пропонують "дегустувати" повітря " в різних локаціях (facebook.com/beskydy.RLP)

П'ята екскурсія, яку пропонують туристам - знайомство з діяльністю та історією парку.

Вона пройде в селі Головецько на еколого-краєзнавчому маршруті.

Правила безпеки в поході: що потрібно знати

Позитивний досвід від екскурсії залежить також від дотримання правил індивідуального спорядження і техніки безпеки, йдеться на сторінці парку у Facebook.

Фото: У правилах безпеки - зручний одяг і взуття (facebook.com/beskydy.RLP)

Повідомляється про обов'язкову вимогу мати головний убір, сонцезахисні окуляри, зручний неяскравий одяг по погоді і закрите взуття.

- під час екскурсій не рекомендується знімати взуття і ходити босоніж;

- у екскурсанта повинні бути пляшка з водою і невелика аптечка;

- у разі травмування та при перших ознаках захворювання слід повідомити керівника групи або екскурсії та скористатися аптечкою першої допомоги;

- потрібно чітко виконувати інструкції і вказівки керівника групи, дотримуватися дисципліни і хронометражу екскурсії.

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