Где можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены

Государственная миграционная служба Украины регулярно открывает мобильные отделения ГП "Документ" в странах Европы и по другим направлениям, где сегодня находятся беженцы из Украины.

В открытых мобильных отделениях можно заказать новый загранпаспорт, ID-карту и изменить водительское удостоверение, если истек срок его действия, не уезжая ради этого в Украину, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Журналистка Ирина Савина собрала список отделений с адресами и ссылками на онлайн-регистрацию подачи документов и рассказывает, какие цены на услуги установлены в этих отделениях.

Какие услуги оказывают в отделениях ГП "Документ"

оформляют ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обменивают ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию и так далее);

обменивают паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае его непригодности);

одновременно оформляют загранпаспорт и ID-карту;

обменивают водительские права на новые.

Оплатить предоставленные услуги можно непосредственно на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого при себе нужно иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты.

Записаться в электронную очередь можно онлайн на сайте ГП "Документ".

Обратите внимание. Предварительная запись в электронную очередь не обязательна: подать документы на загранпаспорт в центре "Паспортный Сервис" можно и без нее.

Инфографика: Какие цены за оформление документов в представительствах ГП "Документ" в разных государствах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

Где работают отделения ГП "Документ": города и адреса

Польша

Вроцлав : на подземном паркинге стадиона (сектор А3). Вход на стадион со стороны автобусной и трамвайной остановки Tarczyński Arena (Królewiecka).

: на подземном паркинге стадиона (сектор А3). Вход на стадион со стороны автобусной и трамвайной остановки Tarczyński Arena (Królewiecka). Краков : Galeria Krakowska, 2 этаж, вход только с паркинга сектор С.

: Galeria Krakowska, 2 этаж, вход только с паркинга сектор С. Гданьск : Aleja Grunwaldzka 415.

: Aleja Grunwaldzka 415. Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й этаж)).

Цены на услуги в Польше:

ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 375 злотых/450 грн + 375 злотых/820 грн + 375 злотых;

Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 375 злотых / 1496 грн + 375 злотых;

ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "за границу" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 465 злотых/1496 грн + 465 злотых /1306 грн + 465 злотых/2316 грн + 465 злотых.

Словакия

Братислава: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).

Цены на услуги подразделения ГП "Документ" в Словакии

ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 80 евро/450 грн + 80 евро/820 грн + 80 евро;

Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 80 евро/1496 грн + 80 евро;

ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "загран" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 100 евро/1496 грн + 100 евро/1306 грн+100 евро/2316 грн+100 евро.

Фото: Карта отделений ГП "Документ" в разных странах (скриншот с сайта pasport.org.ua)

Чехия

Прага: на площадке за ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 11000, Staré Mesto, Praha 1.

Цены на услуги подразделения ГП "Документ" в Чехии

ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 1900 крон/450 грн + 1900 крон/820 грн + 1900 крон;

Загранпаспорт: не срочный/срочный - 856 грн + 1900 крон / 1496 грн + 1900 крон;

ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "загран" не срочный/ID-карта впервые и "загран" срочный/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 2350 крон/1496 грн + 2350 крон/1306 грн + 2350 крон/2316 грн + 2350 крон.

Турция

Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу, сообщало РБК-Украина ранее.

Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, Паркинг по ТЦ "Аэропорт".

Фото: Государственная миграционная служба Украины регулярно открывает мобильные отделения ГП "Документ" в странах Европы (Getty Images)

Цены на услуги подразделение в Турции

ID-карта: впервые/не срочный/срочный – 1650 лир/450 грн + 1650 лир/820 грн + 1650 лир;

Загранпаспорт: не срочный/срочный – 856 грн + 1650 лир / 1496 грн + 1650 лир;

ID-карта + загранпаспорт: ID-карта впервые и "заграница" не срочная/ID-карта впервые и "заграница" срочная/оба паспорта не срочные/оба паспорта срочные – 856 грн + 2040 лир/1496 грн + 2040 лир/1306 грн + 2040 лир/2316 грн. + 2040 лир.

Больше полезных публикаций для украинских беженцев и путешественников – в персональном блоге журналистки и путешественницы Ирины Савиной.

Ранее сообщалось, где и как можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

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