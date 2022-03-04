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Вперше в історії. Росію збираються виключити зі Всесвітньої туристичної організації

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П'ятниця 04 березня 2022 17:43
Вперше в історії. Росію збираються виключити зі Всесвітньої туристичної організації Фото: UNWTO (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У ДАРТ закликають не припиняти бойкот Росії на фоні жахливої війни, яку вона веде проти України

Державне агентство розвитку туризму України, яке на початку тижня звернулося до країн-членів Всесвітньої туристичної організації з проханням сприяти виключенню Росії з ЮНВТО, підтримали колеги із Польщі Литви, Словенії та Гватемали.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на отриманий від ДАРТ прес-реліз.

Генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі у відповідь на вторгнення Російської Федерації в Україну скликав екстрену сесію Виконавчої ради, яка вперше за всю історію створення організації, буде обговорювати виключення зі своїх лав одного із членів. Сесія відбудеться у Мадриді 8 березня.

ЮНВТО однозначно засудила дії Російської Федерації, наголосивши, що вони є явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також суперечать принципам, закріпленим у Статуті ООН та статуті ЮНВТО.

“Сьогодні увесь світ дає відсіч агресору, який через введення санкцій має зазнати значних втрат. Ми закликаємо міжнародну туристичну спільноту припинити будь-яку співпрацю з Росією в туристичній галузі, бо співпраця з РФ – це патрони для вбивства українських дітей!”, - наголосила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Що таке Всесвітня туристична організація

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) — спеціалізована установа ООН відповідальна за просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму.

Створена 1975 року в Мадриді. Організація стала спадкоємицею Міжнародного союзу офіційних туристських організацій (МСОТО), заснованого ще 1934 року. Першим Генеральним секретарем ВТО був Робер С. Лонаті (Франція).

1925 року Перший міжнародний конгрес офіційних асоціацій, які займаються перевезенням туристів, заснував Міжнародний союз офіційних туристських організацій (МСОТО), який в 1975 році був перетворений в ВТО, а також Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка співпрацювала з ВТО і заохочувала туризм, приділяючи особливу увагу інтересам країн, що розвиваються.

Раніше ми повідомляли, що біженцям з України дозволили жити та працювати в ЄС до 3 років.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, скільки військовозобов'язаних повернулися в Україну.

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