Впервые в истории. Россию собираются исключить из Всемирной туристической организации

В ДАРТ призывают не прекращать бойкот России на фоне ужасной войны, которую она ведет против Украины

Государственное агентство развития туризма Украины, которое в начале недели обратилось к странам-членам всемирной туристической организации с просьбой способствовать исключению России из ЮНВТО, поддержали коллеги из Польши Литвы, Словении и Гватемалы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на полученный от ГАРТ пресс-релиз.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину созвал экстренную сессию Исполнительного совета, которая впервые за всю историю создания организации, будет обсуждать исключении из своих рядов одного из членов. Сессия состоится в Мадриде 8 марта.

ЮНВТО однозначно осудила действия Российской Федерации, отметив, что они являются явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противоречат принципам, закрепленным в Уставе ООН и уставе ЮНВТО.

"Сегодня весь мир дает отпор агрессору, который из-за введения санкций должен понести значительные потери. Мы призываем международное туристическое сообщество прекратить любое сотрудничество с Россией в туристической отрасли, потому что сотрудничество с РФ – это патроны для убийства украинских детей!",- подчеркнула глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Что такое Всемирная туристическая организация

Всемирная туристическая организация (World Tourism Organization, UNWTO) - специализированное учреждение ООН, которое отвечает за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.

Создана в 1975 году в Мадриде. Организация стала наследницей Международного союза официальных туристских организаций (МСОТО), основанного еще в 1934 году. Первым генеральным секретарем ВТО был Робер С. Лонати (Франция).

В 1925 году Первый международный конгресс официальных ассоциаций, занимающихся перевозкой туристов, основал Международный союз официальных туристских организаций (МСОТО), который в 1975 году был преобразован в ВТО, а также Программой развития ООН (ПРООН), которая сотрудничала с ВТО и поощряла туризм, уделяя особое внимание интересам развивающихся стран.

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