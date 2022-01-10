Частина Великого китайського муру обвалилася після землетрусу: що відомо

Ведуться ремонтно-відновлювальні роботи

На північному заході Китаю, у провінції Цинхай обвалилася частина Великого китайського муру після землетрусу, пише Global Times.

Двометрова ділянка Великого китайського муру, у повіті Шаньдань провінції Ганьсу, побудована за часів династії Мін (1368-1644 років), обвалилася після землетрусу магнітудою у 6,9 бала на глибині 10 кілометрів.

Ділянка розташована за 114 кілометри від епіцентру в повіті Меньюань автономного округу Тибету Хайбей в Цинхаї.

8 січня 2022 року в північно-західній китайській провінції Ганьсу стався потужний землетрус.

Після сильного землетрусу влада організувала огляд місцевих культурних реліквій і виявила місце обвалення. На місці інциденту встановлено первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

Фото: На фотографії, зробленій 7 серпня 2018 року, показано ділянку Великий китайський мур у повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю (globaltimes.cn/VCG)

Повідомляється, що землетрус стався у малонаселеному районі, але поштовхи відчули кілька великих міст. Повідомлень про загиблих не надходило, але дев'ятеро людей отримали поранення, вісім з яких виписані з лікарні, одна досі перебуває під наглядом.

Ши Юйчен, голова сейсмічного агентства Ганьсу, повідомив ЗМІ, що найближчий житловий район розташований за 40 кілометрів від епіцентру, який знаходиться в зоні землетрусів, і місцеві жителі звикли справлятися з підземними поштовхами.

За словами Ши, під час місцевої боротьби з бідністю вдома мешканців було модернізовано або відремонтовано, щоб зробити їх сейсмостійкими, що також сприяло зменшенню кількості жертв землетрусу такої сили.

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