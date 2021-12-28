Буковель за ціною Австрії. Скільки коштує новорічний відпочинок на популярних гірськолижних курортах Карпат

На пікові дати вільного житла майже не залишилося

Зустріти Новий рік в Карпатах планують чимало туристів - за 4 дні до свята в готелях і садибах популярних курортів розпродані майже всі номери. Тим часом, деякі варіанти розміщення ще доступні туристам, які зважилися вирушити в гори в останній момент.

Наприклад, на сайті booking.com у Буковелі доступні 12 варіантів розміщення на дати 31 грудня - 2 січня, включаючи 4* і 5-зіркові готелі.

Скільки коштує новорічний відпочинок в популярних локаціях Карпат в цьому сезоні і де ще залишилося доступне житло - в матеріалі РБК-Україна.

Буковель: дорого, але зі знижками

На сайті бронювання житла повідомляється, що на новорічні дати недоступно 95% житла в Буковелі в Івано-Франківській області. Але при цьому ще залишилися вільні варіанти в різних цінових категоріях.

На курорті Буковель можна провести новорічні вихідні в 4* спа-готелі "Marion Spa" у номері напівлюкс з видом на гори за 20134 гривень зі знижкою (з 25168 гривень) за дві ночі для двох. У вартість включено сніданок. Готель знаходиться в 5 хвилинах ходьби від підйомника.

Фото: Катання на лижах у Буковелі (unsplash.com/tanya-pro)

В готелі "Radisson Blu Bukovel" поруч з підйомником №7 також залишилися кілька номерів на Новий Рік. Наприклад, в покращеному номері на двох зі сніданками дві ночі можна провести за ціною 38460 гривень (або за 37128 гривень, а сніданки за бажанням за 400 гривень з гостя).

У Буковелі ще можна знайти розміщення в апартаментах зі сніданком за ціною 12230 гривень (після знижки з 17472 гривень) в готелі "BUKA".

Більш доступні за ціною варіанти за ціною 6-8 тис. гривень за дві ночі для двох можна знайти в навколишніх населених пунктах.

Для порівняння, в Австрії на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Зельдене – провести вихідні в 4* готелі "Alpengasthof Gruner" з дворазовим харчуванням обійдеться в 37968 гривень з харчуванням "напівпансіон". Поруч розташовані 6 підйомників. У 3* готелі "Alpenhof Garni Supreme" в долині Циллерталь можна провести два дні вихідних на Новий рік за ціною від 15999 гривень зі сніданками.

Тижневі тури на гірськолижні курорти Австрії на новорічний період туроператори пропонують від 48 тис.гривень на двох в 3* готелях з харчуванням "напівпансіон".

Драгобрат: залишилися місця після Нового року

Найвисокогірніший гірськолижний курорт в Карпатах - Драгобрат (1400 м) в Закарпатській області. Там сніг випадає ще в листопаді і лежить до травня. Цього року сезон катання офіційно відкрився 10 грудня. Незважаючи на труднощі з дорогою (виїхати наверх можна тільки спецтранспортом), багато туристів вибирають цю локацію для проведення зимових свят – на курорті працюють близько 80 готелів, в 50 з них є сауни або чани.

Фото: Підйомник на курорті Драгобрат (РБК-Україна)

Традиційно розміщення та відпочинок на Драгобраті дешевше, ніж у Буковелі. За даними сайту booking.com, на Новий рік на курорті немає вільних місць. При цьому ціни в готелях - на доступному рівні.

Наприклад, в готелі "Велика Ведмедиця" біля підніжжя гори Стіг в 150-250 метрах від двох підйомників на Новий рік можна зупинитися за ціною від 1800 гривень за двомісний номер-стандарт на добу у новорічний період. З 3 по 7 січня – від 1600 гривень. У вартість входить дворазове харчування.

На віллі "Драгобрат" вартість розміщення змінюється в залежності від дат. Наприклад, 4-6 січня дві ночі обійдуться в 4500 гривень, а 6-8 січня – 12 тис.гривень зі сніданком.

Кілька номерів в різних готелях на курорті Драгобрат вільні з 3 січня. Розміститися з харчуванням "напівпансіон" можна в готелі "Вотавілю" за 5930 гривень за 2 ночі за двох, або в "Пік готелі" зі сніданками – за 5400 гривень в 3-місному номері.

У селищі Ясіня, звідки можна дістатися на курорт спеціальним трансфером за ціною 150-200 гривень з людини, ще залишилися варіанти розміщення на Новий Рік. Наприклад, в готелі "У Румуна" можна провести дві ночі на Новий рік за ціною 5400 гривень зі сніданками.

Славське: відпочинок від 100 доларів добу

На гірськолижному курорті Славське у Львівській області, який стає все популярнішим з кожним роком, на Новий Рік недоступно 98% варіантів житла.

Наприклад, в готелі "Cozyhouse" можна зняти 6-місний будиночок за 9000 гривень за дві ночі, в міні-готелі "Кукулька" 4-місний номер за 2 ночі обійдеться в 7400 гривень.

Фото: Види в Славському (facebook.com/slavsko.travel)

Зате вже з 3 січня є можливість вибрати проживання в 15 готелях і садибах.

Наприклад, в "Резорт Тростян" двомісний номер з видом на гори обійдеться в 5400 гривень зі сніданками, а на дати 4-6 січня – в номері-люкс - 7080 гривень.

У готелі "Два леви" відпочинок на 2-4 січня обійдеться в 5800 гривень зі сніданками.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати взимку під Києвом для занурення в локальну культуру.

Також повідомлялося, куди поїхати в Карпати в січні - найцікавіші курорти.