Коли падатимуть ціни на тури до Туреччини

Тури в Туреччину зараз знаходяться на піку продажів. І це цілком зрозуміло: ціни на них ще ніколи не були так доступні. Втім, це не виключає певних коливань у більшу або меншу сторону. Чому склалася така ситуація, коли вигідно купити тури в Туреччину, інші актуальні питання обговоримо в деталях.

Тури в Туреччину і пандемія

Безсумнівно, ситуація з COVID-19 внесла серйозні корективи в плани бажаючих відвідати улюблені курорти. У зв'язку з цим наплив туристів значно зменшився. Цей фактор змусив переглянути власників готелів цінову політику. Чому?

В основі лежить бажання утримати бізнес на плаву. При відсутності відпочиваючих, все ж залишається необхідність платити зарплату співробітникам, податки, оплачувати комунальні платежі. Бажання залучити й показати, що в Туреччині безпечно. Власникам готелю, обслуговуючому персоналу довелося чимало потрудитися, щоб отримати ліцензію, що дозволяє приймати туристів. На тлі відкриття кордонів в інші популярні туристичні країни, Туреччина хоче як і раніше займати лідируючі позиції. Даний факт підтверджено на рівні уряду і місцевої влади.

Ще одна причина, чому туристів в Туреччині стало менше

У ЗМІ широко висвітлено той факт, що відпочиваючі з Росії ще довго зможуть приїжджати в Туреччині. Як відомо, саме вони становили основний потік з країн СНД. Як довго триватимуть обмеження для них поки невідомо. Однак, поки є така можливість, варто бронювати тури в Туреччину, поки ціни на них приємно дивують.

Краще це робити заздалегідь, оскільки серйозну конкуренцію росіянам складають європейці, для яких кордони повністю відкриті. З урахуванням діючих обмежень в інших країнах, очікується їх приплив вже в розпал сезону. Зараз кількість заброньованих турів з Європи вже перевищує минулорічні показники більш ніж у два рази.

Коли вигідно бронювати тури в Туреччину?

Раннє бронювання все ще залишається найнадійнішим і гарантованим способом відпочити за вигідними цінами. Чому?

Купуючи путівки до Туреччини серед перших ви гарантовано отримуєте знижки до 50% на проживання. Якщо ситуація зміниться (наприклад, кордони відкриють для росіян, подорожчає паливо, зміниться курс), вам не доведеться нічого доплачувати. Тільки по ранньому бронюванню можна вибрати кращі курорти, готелі за зниженими цінами. В інший час в них навіть при поточній ситуації зайняті всі номери.

Як ще можна заощадити?

Гарячі Тури в Туреччину — мрія багатьох. Тут знижки можуть досягати неймовірних 70%. Чи варто чекати останнього дня, щоб ними скористатися?

Якщо порівняти вартість турів з раннім бронюванням і гарячими путівками, то часто з'ясовується, що через коливання курсу, інших факторів вона в підсумку може виявитися вище. Не всі можуть їй скористатися: дата завжди не визначена, якщо час на відпустку обмежений, вона може виявитися невідповідною. Підготовка документів, ПРЦ тест також потрібно встигнути провести. Навіть якщо тур оплачений, якщо немає довідки, зробленої за 72 години у вильоті можуть відмовити.

Як варіант, можна домовитися з менеджером про відстеження відмовних турів. Знижка може бути 40%-50%. Але так само як у випадку з палаючими путівками, є свої ризики.

Чи варто бронювати тури на оксамитовий сезон влітку?

Якщо немає можливості поїхати у відпустку влітку, в розпал сезону в Туреччині (липень, серпень), засмучуватися не варто. У вересні в Туреччині відпочивати ще приємніше, ніж в інший час. Чому?

Липень і серпень — найспекотніший період на узбережжі Середземного й Егейського морів. У вересні температура трохи нижче, а море залишається таким же теплим, тому фахівці рекомендують у вересні приїжджати з дітьми. Це вдалий час для тих, хто любить оглядати пам'ятки. Досвідчені мандрівники точно знають: у спеку екскурсії стають дуже важким випробуванням, яке не всі можуть витримати. На пляжах стає не так багатолюдно. Основні скупчення туристів в основному в молодіжних готелях, де на території є нічні клуби. Аквапарки, анімація працюють в повному обсязі весь вересень. З другої половини вересня і до кінця місяця ціни на проживання в готелях поступово знижуються.

Початок раннього бронювання турів до Туреччини на вересень зазвичай починається влітку. Тому якщо на весняну акцію не вдалося встигнути, відпустка збігається з початком осені, розумно скористатися такою вигідною пропозицією.

Як позначаються карантинні обмеження на відпочинку в Туреччині?

Всі готелі тепер проходять обов'язкову сертифікацію безпечного туризму. Дотримання правил суворо контролюється місцевою владою. Як це позначається на комфорті під час відпочинку? Офіційно відпочинок в Туреччині дозволений з 15 травня. І вже з'явилися перші відгуки туристів. В цілому, їх думка зводиться до наступних моментів.

Всі правила (маски, дезінфекція рук) обслуговуючий персонал дотримується. У ресторанах, на пляжах збільшилася відстань між столиками і лежаками, що більшість відносять до позитивних моментів. Для відпочиваючих особливих обмежень немає: на території готелю, на пляжі можна ходити без маски. Вона необхідна тільки якщо плануєте їхати на екскурсію, погуляти в місті. Комендантська година діє тільки для місцевих жителів. Туристи можуть гуляти в місті в будь-який час. Трохи менше людей, але в цілому все той же веселий і приємний відпочинок в Туреччині, який всі ми так любимо.

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