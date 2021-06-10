Когда будут падать цены на Туры в Турцию

Туры в Турцию сейчас находятся на пике продаж. И это вполне объяснимо: цены на них еще никогда не были так доступны. Впрочем, это не исключает определенных колебаний в большую или меньшую сторону. Почему сложилась такая ситуация, когда выгодно купить туры в Турцию, другие актуальные вопросы обсудим в деталях.

Туры в Турцию и пандемия

Несомненно, ситуация с COVID-19 внесла серьезные коррективы в планы желающих посетить любимые курорты. В связи с этим наплыв туристов значительно уменьшился. Этот фактор заставил пересмотреть владельцев отелей ценовую политику. Почему?

В основе лежит желание удержать бизнес на плаву. При отсутствии отдыхающих, все же остается необходимость платить зарплату сотрудникам, налоги, оплачивать коммунальные платежи. Желание привлечь и показать, что в Турции безопасно. Владельцам отеля, обслуживающему персоналу пришлось немало потрудиться, чтобы получить лицензию, разрешающую принимать туристов. На фоне открытия границ в другие популярные туристические страны, Турция хочет по-прежнему занимать лидирующие позиции. Данный факт подтвержден на уровне правительства и местных властей.

Еще одна причина, почему туристов в Турции стало меньше

В СМИ широко освещен тот факт, что отдыхающие из России еще долго смогут приезжать в Турции. Как известно, именно они составляли основной поток из стран СНГ. Как долго продлятся ограничения для них пока неизвестно. Однако, пока есть такая возможность, стоит бронировать туры в Турцию, пока цены на них приятно удивляют.

Лучше это делать заранее, так как серьезную конкуренцию россиянам составляют европейцы, для которых границы полностью открыты. С учетом действующих ограничений в других странах, ожидается их приток уже в разгар сезона. На данный момент количество забронированных туров из Европы уже превышает прошлогодние показатели более чем в два раза.

Когда выгодно бронировать туры в Турцию?

Раннее бронирование все еще остается самым надежным и гарантированным способом отдохнуть по выгодным ценам. Почему?

Приобретая путевки в Турцию в числе первых вы гарантированно получаете скидки до 50% на проживание. Если ситуация изменится (например, границы откроют для россиян, подорожает топливо, изменится курс), вам не придется ничего доплачивать. Только по раннему бронированию можно выбрать лучшие курорты, отели по сниженным ценам. В другое время в них даже при текущей ситуации заняты все номера.

Как еще можно сэкономить?

Горящие туры в Турцию — мечта многих. Здесь скидки могут достигать невероятных 70%. Стоит ли ждать последнего дня чтобы ими воспользоваться?

Если сравнить стоимость туров по раннему бронированию и горящих путевок, то часто выясняется, что из-за колебаний курса, других факторов она в итоге может оказаться выше. Не все могут ей воспользоваться: дата всегда не определена, если время на отпуск ограничен, она может оказаться неподходящей. Подготовка документов, ПРЦ тест также нужно успеть провести. Даже если тур оплачен, если нет справки, сделанной за 72 часа в вылете могут отказать.

Как вариант, можно договориться с менеджером об отслеживании отказных туров. Скидка может быть 40%-50%. Но так же, как в случае с горящими путевками, есть свои риски.

Стоит ли бронировать туры на бархатный сезон летом?

Если нет возможности поехать в отпуск летом, в разгар сезона в Турции (июль, август), расстраиваться не стоит. В сентябре в Турции отдыхать еще приятнее, чем в другое время. Почему?

Июль и август — самый жаркий период на побережье Средиземного и Эгейского морей. В сентябре температура немного ниже, а море остается таким же теплым, поэтому специалисты рекомендуют в сентябре приезжать с детьми. Это удачное время для тех, кто любит осматривать достопримечательности. Опытные путешественники точно знают: в жару экскурсии становятся очень тяжелым испытанием, которое не все могут выдержать. На пляжах становится не так многолюдно. Основные скопления туристов в основном в молодежных отелях, где на территории есть ночные клубы. Аквапарки, анимация работают в полном объеме весь сентябрь. Со второй половины сентября и до конца месяца цены на проживания в отелях постепенно снижаются.

Начало раннего бронирования туров в Турцию на сентябрь обычно начинается летом. Поэтому если на весеннюю акцию не удалось успеть, отпуск совпадает с началом осени, разумно воспользоваться таким выгодным предложением.

Как сказываются карантинные ограничения на отдыхе в Турции?

Все отели теперь проходят обязательную сертификацию безопасного туризма. Соблюдение правил строго контролируется местными властями. Как это сказывается на комфорте во время отдыха? Официально отдых в Турции разрешен с 15 мая. И уже появились первые отзывы туристов. В целом, их мнение сводится к следующим моментам.

Все правила (маски, дезинфекция рук) обслуживающий персонал соблюдает. В ресторанах, на пляжах увеличилось расстояние между столиками и лежаками, что большинство относят к положительным моментам. Для отдыхающих особых ограничений нет: на территории отеля, на пляже можно ходить без маски. Она необходима только если планируете ехать на экскурсию, погулять в городе. Комендантский час действует только для местных жителей. Туристы могут гулять в городе в любое время. Немного меньше людей, но в целом все тот же веселый и приятный отдых в Турции, который все мы так любим.

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