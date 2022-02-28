Тотальний бойкот: Держтуризм закликає блокувати Росію та виключити їх з UNWTO

ДАРТ і МЗС об’єднали зусилля заради виключення Росії з найбільшої туристичної огранізації світу

Державне агентство розвитку туризму України спільно з Міністерством закордонних справ України працюють над виключенням Росії зі складу Всесвітньої туристичної організації World Tourism Organization.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДАРТ.

Посольство України в Королівстві Іспанія направило до Секретаріату Всесвітньої туристської організації відповідну ноту.

В документі йдеться про те, що "своїми агресивними діями проти України Росія дискредитувала основну мету UNWTO, яка полягає у заохоченні та розвитку туризму з метою сприяння економічному розвитку, міжнародному взаєморозумінню, миру, процвітанню та загальній повазі, дотриманню прав та свобод для всіх людей незалежно від їхньої раси, статі, мови та релігії".

Саме тому посольство України у Королівстві Іспанія виступає за зупинення членства Російської Федерації у UNWTO.

Також ДАРТ закликає бойкотувати туризм з/до Росії й звернувся до туристичної світової індустрії із проханням захистити своїх громадян.

"Ми звертаємося до усіх туристичних ЗМІ, всіх авіакомпаній, авіа-, морських та наземних перевізників, всіх онлайн-маркетплейсів - booking, airbnb, tripadvisor та інших – і б'ємо на сполох: бойкотуйте співпрацю з Росією, блокуйте та усі російські профілі та акаунти, припиніть співробітництво.

Весь бізнес в Росії платить податки, які Путін використовує для створення смертоносної зброї. Сьогодні вона вбиває українців та руйнує їхні міста. Сьогодні Росія прийняла рішення погрожувати світові ядерною зброєю. Сьогодні Ви повинні думати про завтрашній день і не допустити, аби Росія перейшла червону межу", - заявила Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

У ДАРТ також додали, що генеральний Секретар ВТО ООН World Tourism Organization (UNWTO) Зураб Пололікашвілі закликав усі держави-члени розглянути призупинення членства Росії в організації.

Що таке Всесвітня туристична організація

Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) — спеціалізована установа ООН відповідальна за просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму.

Створена 1975 року в Мадриді. Організація стала спадкоємицею Міжнародного союзу офіційних туристських організацій (МСОТО), заснованого ще 1934 року. Першим Генеральним секретарем ВТО був Робер С. Лонаті (Франція).

1925 року Перший міжнародний конгрес офіційних асоціацій, які займаються перевезенням туристів, заснував Міжнародний союз офіційних туристських організацій (МСОТО), який в 1975 році був перетворений в ВТО, а також Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка співпрацювала з ВТО і заохочувала туризм, приділяючи особливу увагу інтересам країн, що розвиваються.

Згідно зі Статутом ВТО, її основною метою є сприяння розвитку туризму для внесення внеску в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу і дотримування прав людини й основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови й релігії.

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