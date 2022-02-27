Новий графік руху. Які поїзди УЗ змінять час відправлення

До списку скасованих з 27 лютого поїздів потрапили декілька потягів
В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів. Зокрема, з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди сполученням Ковель – Заболоття – Ковель, Сянки – Чоп, Стрий – Самбір – Стрий.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".
За даними "Укрзалізниці", з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди:
Поряд із тим, починаючи від 28 лютого курсуватимуть за графіком приміські поїзди № 6131 сполученням Стрий – Самбір, що вирушає зі Стрия о 05:25 і прибуває у Самбір о 07:42 та № 6134 сполученням Самбір – Стрий, що вирушає зі Самбора о 07:55 та прибуває на кінцеву станцію о 10:03.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.