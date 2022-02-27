RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новий графік руху. Які поїзди УЗ змінять час відправлення

Автор: Євгенія Тугушева, Катерина Гончарова

До списку скасованих з 27 лютого поїздів потрапили декілька потягів

В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів. Зокрема, з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди сполученням Ковель – Заболоття – Ковель, Сянки – Чоп, Стрий – Самбір – Стрий.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".

Які поїзди перенесли або змінили графік

За даними "Укрзалізниці", з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди:

  • №6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель від 27 лютого 2022 року).
  • №6315/6310 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель починаючи з 28 лютого;
  • № 6545 сполученням Сянки – Чоп та № 6546 сполученням Чоп – Мукачево від 27 лютого.
  • № 6135 сполученням Стрий – Самбір від 27 лютого;
  • № 6132 сполученням Самбір – Стрий від 28 лютого.

Поряд із тим, починаючи від 28 лютого курсуватимуть за графіком приміські поїзди № 6131 сполученням Стрий – Самбір, що вирушає зі Стрия о 05:25 і прибуває у Самбір о 07:42 та № 6134 сполученням Самбір – Стрий, що вирушає зі Самбора о 07:55 та прибуває на кінцеву станцію о 10:03.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця