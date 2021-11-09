Більше не в "зеленій" зоні ЄС. Чи варто туристам відмовлятися від планів на відпочинок у Європі

Подорожі до Європи для українських туристів знову можуть виявитися недоступними через виключення України зі списку країн "зеленої зони" ЄС. Рекомендація обмежити в'їзд мандрівників діятиме найближчі два тижні.

Як реагуватимуть європейські країни на рекомендацію Ради Європи, залежить від рішень урядів окремих держав. До слова, країнам залишили можливість не забороняти подорожі вакцинованим.

"Це не обмежує можливості держав-членів скасувати тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - уточнюється на сайті Ради Європи.

Чи варто українцям відмовлятися від планів на відпочинок в європейських країнах і що експерти радять робити з бронюванням квитків – в матеріалі РБК-Україна.

Які країни можуть залишитися відкритими для українців

Оскільки рішення про обмеження на в'їзд туристів до країн ЄС є рекомендаційним - це не означає, що вся Європа для нас тепер закрита, каже РБК-Україна директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура. Далі кожна країна буде вирішувати окремо - приймати цю рекомендацію до уваги чи ні.

Фото: Туристи в Парижі (unsplash.com/anthony-delanoix)

"Коли було рішення ЄС не пускати туристів влітку 2020 року, то Хорватія, Кіпр, Болгарія його проігнорували і пускали туристів. Тож менш "суворі" країни - ті, які залежать від туризму. У можливому списку "відкритих" може бути також Греція", - зазначає фахівець.

Нещодавно в'їзд українських туристів обмежила Болгарія. Андрій Демура допускає, що таке рішення країни може бути просто політичним ходом напередодні виборів 14 листопада.

"У листопаді Болгарія буде закрита, адже там вже завершився пляжний відпочинок, а гірськолижний сезон ще не настав. Може бути, в грудні і до новорічних свят країна знову відриється. Таку ж стратегію пробувала Туреччина перед пляжним сезоном навесні 2021 року, коли суворі обмеження знизили захворюваність і дали можливість відпрацювати високий сезон. Можливо, в закритті кордонів Європи теж є така логіка", - допускає експерт.

Спрогнозувати, в які країни не варто купувати квитки і тури після виключення України з "зеленого списку" ЄС, складно, каже Андрій Демура.

"Кожна країна визначає закриття кордонів окремо. Наприклад, Болгарія закрилася для українських туристів ще два тижні тому, хоча вона не відноситься до тих країн, від яких цього можна було очікувати. Адже в 2020 році вона одна з перших відкривалася з найпростішими умовами в'їзду", - пояснює він.

Фото: Гірськолижний курорт у Болгарії (youtravel.bg)

Заходи посиляться для невакцинованих туристів

Після того як Україну виключили із "зеленої" зони ЄС, з більш жорсткими обмеженнями в подорожах можуть зіткнутися ті, хто ще не вакцинований. Таку думку висловив РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Це пов'язано з тим, що нещодавно був змінений підхід до тимчасових обмежень на туристичні поїздки - Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів.

"Можна зробити висновок, що тотального недопуску до Євросоюзу точно не буде. Найімовірніше, з більш жорсткими обмеженнями - обов'язковим карантином після прибуття або забороною на подорожі з туристичною метою - зіткнуться саме невакциновані українці. У той час як повністю вакциновані громадяни мають всі шанси на вільне пересування більшістю країн Європейського Союзу", - прогнозує експерт.

Фото: Для вакцинованих туристів можуть дозволити в'їзд (pixabay.com)

"Купувати квитки можна за будь-яким напрямком"

Андрій Демура вважає, що логіки і сенсу в закритті кордонів для туристів немає в принципі, адже передача вірусної інфекції відбувається всередині країни.

"Єдина міра, з якою можна погодитися - вимагати тести у мандрівників", - звертає увагу експерт.

При цьому купувати квитки можна за будь-яким напрямком, вважає керівник туристичної компанії.

"Якщо кордони раптом закриють, то квитки просто "заморозяться", або їх перенесуть на інші дати. Я не бачу в цьому якихось великих ризиків. Якщо туристи хочуть вирушити в якусь локацію Європи, потрібно дивитися умови в'їзду на момент звернення. Якщо умовно в Париж їхати можна, то оформляємо тур. Ми не відчули падіння попиту навіть на тлі чуток про виключення з "зеленого" списку, які були вже тиждень тому", - зазначає Андрій Демура.

Фото: Туристи в Будапешті (unsplash.com/emma-fabbri)

Українці планують зимовий відпочинок у Болгарії, Австрії та Андоррі

Весь минулий рік всі подорожі були нестабільними, тому туристи вже звикли до часто мінливих правил, зазначає Демура.

"Люди думають так: плануємо поїздку, а якщо не вийде, то перенесемо, як робили це раніше. Туристи цікавляться гірськолижним відпочинком в Болгарії та Австрії переважно, ще в трійці лідерів - Андорра", - перераховує фахівець.

Українці також полетять відпочивати до Франції - але тури туди трохи дорожчі за популярні гірськолижні напрямки і рейсів з України менше.

Найпопулярніша серед українців "гірськолижка" - в Болгарії, там є сучасний курорт Банско, який побудували австрійці. Тижневий відпочинок на людину обійдеться в середньому в 500 євро. В Андоррі - близько 700 євро, а в Австрії – 800-900 євро.

"Це в рази дешевше, ніж кататися на лижах у нас. Подивіться, які ціни в Буковелі - кому не вистачає грошей на цей курорт, їдуть за кордон", - говорить він.

Фото: Відпочинок в Австрії (unsplash.com/sokol-eugeniu)

Як планувати подорожі: поради авіаексперта

Після виключення з "зеленого списку" ЄС подорожі можна планувати за кількома схемами, щоб убезпечити себе від втрати грошей у разі закриття кордонів країни. Свої поради туристам дав у коментарі РБК-Україна співзасновник сайту travelbans.org і авіаексперт Володимир Біленький.

квитки потрібно брати за таким тарифом, коли їх не шкода втратити ;

; житло бронювати так, щоб оплата була на місці ;

; варто побудувати графік подорожі так, щоб звести втрати до мінімуму;

подорожі так, щоб звести втрати до мінімуму; чекати до останнього і купувати квиток за кілька днів до вильоту , щоб розуміти, що вас дійсно пустять.

, щоб розуміти, що вас дійсно пустять. подорожувати з туроператорами, які перенесуть гроші у разі закриття кордонів.

"Туристичні компанії пропонують умови, якщо країна закривається, то вашу путівку переносять на більш пізні дати", - пояснює фахівець.

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