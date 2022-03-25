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Більше половини українських дітей стали переселенцями: дані ЮНІСЕФ

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П'ятниця 25 березня 2022 12:22
Більше половини українських дітей стали переселенцями: дані ЮНІСЕФ Фото: Евакуація українських дітей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Ольга Маджумдар

4,3 мільйона неповнолітніх залишили свій дім через війну

Війна в Україні призвела до переміщення понад 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Також всередині України безпечне місце довелося шукати 2,5 мільйонам дітей.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

З урахуванням загального числа дітей в Україні - 7,5 млн дітей - дані свідчать про те, що новий дім довелося шукати більше половині з них.

"Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь. Безпека, благополуччя і доступ до основних послуг дітей знаходяться під загрозою через безперервне жахливе насильство", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Більше половини українських дітей стали переселенцями: дані ЮНІСЕФФото: Біженці на кордоні зі Словаччиною (gettyimages.com)

Управління Верховного комісара ООН із прав людини заявило, що з початку війни в Україні 78 дітей були вбиті і ще 105 поранені.

Ці дані відображають лише офіційну статистику, підтверджену ООН, тому допускається, що реальні втрати можуть бути більшими.

"Діти терміново потребують спокою і захисту. Їм потрібні їхні права. ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного припинення вогню і захисту дітей від шкоди. Основна інфраструктура, від якої залежать діти, включаючи лікарні, школи і будівлі, в яких ховаються цивільні особи, ніколи не повинна піддаватися нападам", - підкреслила вона.

ЮНІСЕФ і УВКБ ООН у партнерстві з організаціями та урядами створили "Блакитні точки" - універсальні безпечні місця для дітей і жінок, де надають важливу інформацію подорожуючим сім'ям, а також допомагають отримати захист дітям, які їдуть без супроводу.

Раніше комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон розповіла, що в даний час існує величезний ризик того, що вразливі діти стануть жертвами торгівлі людьми, що трапляєтья в періоди великих потоків міграції.

Нагадаємо, ми писали, чи варто українцям просити статус біженця в Європі.

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