Квитки за копійки: путівки до Хорватії на літо дивують низькими цінами на відпочинок

Скільки коштують тури на курорти Адріатики в кінці липня

Відпочинок у Хорватії влітку став ще доступнішим для українських туристів. Уряд балканської країни пом'якшив правила в'їзду для громадян України. Тепер обґрунтовувати причину поїздки не потрібно. Раніше в'їзд з туристичною метою українцям дозволявся тільки при бронюванні готелю, апартаментів або яхти.

Тим часом, більшість туристів віддають перевагу курортному відпочинку в Хорватії з пакетними турами, що включають чартерні перельоти.

Скільки коштує відпочити на курортах Адріатики - в матеріалі РБК-Україна.

Правила поїздки в Хорватію влітку: що потрібно знати

За інформацією посольства України в Хорватії, до 31 липня при поїздці необхідно пред'являти такі документи:

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген-RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону;

Фото: Туристи в Дубровнику (unsplash.com/patricia jekki)

- сертифікат про вакцинацію двома дозами препаратом від COVID, який використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію і не є старше 210 днів. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію;

- довідка про одужання від COVID-19 та отримання однієї дози вакцини протягом шести місяців після зараження вірусом, за умови, що особу було щеплено в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

- позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що людина одужала від вірусу. Давність такого тесту - до 180 днів. Або довідка лікаря, що людина одужала від COVID-19.

Якщо жодного з перерахованих документів мандрівник надати не може, в'їзд до Хорватії може бути дозволений після перебування на самоізоляції і здачі тестів на території країни за свій рахунок.

Після отримання результатів тестів турист звільняється від самоізоляції. Якщо аналізи не зробити, необхідно пройти 10-денний карантин. Від тестування звільняються діти до 12 років.

Фото: Краєвиди в Хорватії (unsplash.com/paulo cardoso)

"Хорватія горить синім полум'ям" - експерти

Балканські країни традиційно користуються високим попитом серед українських туристів для літніх відпусток. При цьому вартість відпочинку в Хорватії значно вище, ніж в сусідніх Чорногорії та Албанії. Але в цьому сезоні дешевші країни виграють конкуренцію також завдяки простим умовам для мандрівників.

Хорватія, для в'їзду в яку потрібні ПЛР-тести, "горить синім полум'ям", відзначають експерти. Все через те, що на тлі країн з більш простими умовами в'їзду велика кількість заявлених чартерів в Хорватію не заповнюється, а туроператори змушені продавати авіаквитки окремо від турпакетів.

"Наші туроператори відразу не зрозуміли: зараз не ті часи, коли можна було грати обсягами. Якщо туроператор виставляє ціну за квиток на чартері в 70 євро, то далі просто йде ланцюгова реакція. Скоротити перевезення авіакомпанії не дають, тому що у всіх договорах виписані умови, що не дозволяють зробити це без штрафів. У підсумку ціни на перевезення - копійчані, а "наземка" дорога, - пояснила профільному виданню Turprofi.com.ua директор туристичної компанії "Сієста" Ольга Дяченко.

Фото: Пляж Златні Рач у Хорватії (unsplash.com/oliver sjostrom)

Вона додає, що туристи навіть не знають, що в турі до Хорватії за 3 тисячі євро квитки їм дають безкоштовно.

"Вартість перельоту на сім'ю з трьох осіб просто знімають і люди летять задарма. Туроператорам доводиться перекривати збитки по Хорватії прибутком з інших напрямків", - розповіла експерт.

Скільки коштує відпочинок в Хорватії в кінці липня

Ми переглянули вартість путівок на тижневий відпочинок в Хорватії на двох з авіаперельотом від провідних туристичних компаній на дати з 25 липня до 1 серпня і вибрали найвигідніші ціни.

Наприклад, у мережі турагентств "Поїхали з нами" найдешевші тури на зазначені дати – від 30 тисяч гривень в 2* готелі зі сніданками на курорті Умаг з вильотом 29 липня. У 3* готелі в Трогірі відпустка обійдеться від 35 тис.грн. У 4 * у Врсарі - від 40 тис. грн з вильотом 25 липня. У 5 * зі сніданком - від 55,7 тис.грн в Умазі з вильотом 29 липня.

У "Farvater Travel" можна знайти пропозиції по Хорватії від 26 тис. грн - в 3* готелі в Крніце з харчуванням "сніданок + вечеря" з вильотом 28 липня. За проживання в 4* готелі зі сніданками на курорті Врсар доведеться викласти від 39,5 тис.грн. У 5* готелі зі сніданками можна зупинитися за 48,5 тис.грн на курорті Водице, з триразовим харчуванням – від 53,6 тис. гривень на цьому ж курорті.

Фото: Туристичні локації в Хорватії (unsplash.com/piotr kowalski)

У туристичної компанії "Гамалія" найдешевший тур на двох можна знайти за 21 тис. грн – в 2* готелі без харчування в Макарській, а ось 3* зі сніданками починаються від 29,5 тис. грн – на острові Крк з вильотом 27 липня. В 4* в Макарській можна провести тиждень за ціною від 34,5 тис. грн (без харчування) з вильотом 31 липня. В 5 * в Дубровнику - від 59,5 тис.грн з вильотом 29 липня. А ось відпочинок з харчуванням "все включено" на курорті Рабац обійдеться від 139 тис. гривень.

Судячи з опублікованих цін агентств, бюджетний відпочинок обійдеться на двох від 686 євро, а середня ціна путівок з харчуванням на двох – від 1000 євро за 7 ночей. До слова, найдешевші тури в Туреччині зі схожими умовами коштують мінімум удвічі дешевше - від 311 євро за двох.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують путівки до Туреччини влітку після того, як ціни на тури різко знизилися.

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