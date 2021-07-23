Билеты за копейки: путевки в Хорватию на лето удивляют низкими ценами на отдых

Сколько стоят туры на курорты Адриатики в конце июля

Отдых в Хорватии летом стал еще доступнее для украинских туристов. Правительство балканской страны смягчило правила въезда для граждан Украины. Теперь обосновывать причину поездки не нужно. Ранее въезд с туристической целью украинцам разрешался только при бронировании отеля, апартаментов или яхты.

Между тем, большинство туристов предпочитают курортный отдых в Хорватии с пакетными турами, включающими чартерные перелеты.

Сколько стоит отдохнуть на курортах Адриатики – в материале РБК-Украина.

Правила поездки в Хорватию летом: что нужно знать

По информации посольства Украины в Хорватии, до 31 июля при поездке необходимо предъявлять такие документы:

- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

Фото: Туристы в Дубровнике (unsplash.com/patricia jekki)

- сертификат о вакцинации двумя дозами препаратом от COVID, который используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старше 210 дней. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

- справка о выздоровлении от COVID-19 и получении одной дозы вакцины в течение шести месяцев после заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 210 дней до момента пересечения границы;

- положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, что подтверждает, что человек выздоровлел от вируса. Давность такого теста – до 180 дней. Или справка врача, что человек выздоровле от COVID-19.

Если ни одного из перечисленных документов путешественник предоставить не может, въезд в Хорватию может быть разрешен после пребывания на самоизоляции и сдачи тестов на территории страны за свой счет.

После получения результатов тестов турист освобождается от самоизоляции. Если анализы не сделать, необходимо пройти 10-дневный карантин. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Фото: Виды в Хорватии (unsplash.com/paulo cardoso)

"Хорватия горит синим пламенем" - эксперты

Балканские страны традиционно пользуются высоким спросом среди украинских туристов для летних отпусков. При этом стоимость отдыха в Хорватии значительно выше, чем в соседних Черногории и Албании. Но в этом сезоне более дешевые страны выигрывают конкуренцию также благодаря простым условиям для путешественников.

Хорватия, для въезда в которую требуются ПЦР-тесты, "горит синим пламенем", отмечают эксперты. Все из-за того, что на фоне стран с более простыми условиями въезда большое количество заявленных чартеров в Хорватию не заполняется, а туроператоры вынуждены продавать авиабилеты отдельно от турпакетов.

"Наши туроператоры сразу не поняли: сейчас не те времена, когда можно было играть объемами. Если туроператор выставляет цену за билет на чартере в 70 евро, то дальше просто идет цепная реакция. Сократить перевозку авиакомпании не дают, потому что во всех договорах выписаны условия, не позволяющие сделать это без штрафов. В итоге цены на перевозку — копеечные, а "наземка" дорогая, - объяснила профильному изданию Turprofi.com.ua директор туристической компании "Сиеста" Ольга Дяченко.

Фото: Пляж Златни Рач в Хорватии (unsplash.com/oliver sjostrom)

Она добавляет, что туристы даже не знают, что в туре в Хорватию за 3 тысячи евро билеты им дают бесплатно.

"Стоимость перелета на семью из трех человек просто снимают и люди летят даром. Туроператорам приходится перекрывать убытки по Хорватии прибылью с других направлений", - рассказала эксперт.

Сколько стоит отдых в Хорватии в конце июля

Мы просмотрели стоимость путевок на недельный отдых в Хорватии на двоих с авиаперелетом от ведущих туристических компаний на даты с 25 июля до 1 августа и выбрали самые выгодные цены.

К примеру, у сети турагентств "Поехали с нами" самые дешевые туры на указанные даты – от 30 тысяч гривен в 2* отеле с завтраками на курорте Умаг с вылетом 29 июля. В 3* отеле в Трогире отпуск обойдется от 35 тыс. грн. В 4* во Врсаре – от 40 тыс. грн с вылетом 25 июля. В 5* с завтраком – от 55,7 тыс. грн в Умаге с вылетом 29 июля.

У "Farvater Travel" можно найти предложения по Хорватии от 26 тыс. грн – в 3* отеле в Крнице с питанием "завтрак+ужин" с вылетом 28 июля. За проживание в 4* отеле с завтраками на курорте Врсар придется выложить от 39,5 тыс. грн. В 5* отеле с завтраками можно остановиться за 48,5 тыс. грн на курорте Водице, с трехразовым питанием – от 53,6 тыс. гривен на этом же курорте.

Фото: Туристические локации в Хорватии (unsplash.com/piotr kowalski)

У туристической компании "Гамалия" самый дешевый тур на двоих можно найти за 21 тыс. грн – в 2* отеле без питания в Макарской, а вот 3* с завтраками начинаются от 29,5 тыс. грн – на острове Крк с вылетом 27 июля. В 4* в Макарской можно провести неделю по цене от 34,5 тыс. грн (без питания) с вылетом 31 июля. В 5* в Дубровнике – от 59,5 тыс. грн с вылетом 29 июля. А вот отдых с питанием "все включено" на курорте Рабац обойдется от 139 тыс. гривен.

Судя по опубликованным ценам агентств, самый бюджетный отдых обойдется на двоих от 686 евро, а средняя цена путевок с питанием на двоих – от 1000 евро за 7 ночей. К слову, самые дешевые туры в Турции с похожими условиями стоят минимум в два раза дешевле - от 311 евро за двоих.

Напомним, мы писали, сколько стоят путевки в Турцию летом после того, как цены на туры резко снизились.

Также сообщалось, куда поехать за яркими впечатлениями во время отдыха в Болгарии.