Квиток на поїзд замість літака. Чому туристи в різних країнах відмовляються від авіаперельотів

Вихлопні гази від літаків значно забруднюють навколишнє середовище, що спонукає багатьох європейців свідомо відмовлятися від перельотів, особливо на короткі дистанції. Громадські рухи з відмови від перельотів на користь більш екологічних видів транспорту набирають обертів і на інших континентах.

З'являється більше наукових даних про те, що літаки під час перельотів негативно впливають на зміни клімату. Через це в деяких країнах, особливо в ЄС, стали спеціально обмежувати внутрішні перельоти. Наприклад, таке рішення прийняли у Франції. А у 2020-му в Австрії ввели податок розміром у 30 євро на рейси відстанню менш як 350 кілометрів та надали компанії Austrian Airlines державні субсидії за відмову від польотів за сполученням "Відень-Зальцбург".

Але чи може відмова від перельотів дійсно поліпшити ситуацію з кліматом? Суперечки на цю тему тривають. РБК-Україна переклало публікацію видання CNN Travel про туристів, які відмовляються від подорожей авіатранспортом через шкоду екології та поспілкувалося з українським авіаекспертом про те, чи замислюються над подібним питанням в Україні.

Обіцянка не літати на літаках і пандемія COVID

Кілька років тому Шарлотта Вольф повернулася з навколосвітньої подорожі та підрахувала кількість перельотів, які виконала. Вийшло близько 18 рейсів за досить короткий час. Ця цифра змусило жінку задуматися. Раніше вона не думала про вплив польоту на екологію. Але підрахунок перельотів став поворотним моментом, після якого та зовсім відмовилася від переміщень авіатранспортом, йдеться у статті CNN Travel.

"З того часу я в літак не заходила", — розповідає вона виданню.

Фото: Мандрівники підписують обіцянку не літати на літаках протягом року (скріншот з сайту flightfree.co.uk)

Мандрівниця також підписала обіцянку відмовитися від польотів на 2020 рік (його придумала британська група активістів Flight Free UK, що просуває альтернативні способи подорожей, крім авіації). Вольф зробила це, ще не знаючи, що авіаперельоти будуть заборонені протягом більшої частини 2020 і наступного року через пандемію COVID.

На авіаперельоти по всьому світу припадає близько 2% всіх викидів вуглекислого газу. Дані Global Carbon Project показують, що навіть до відновлення багатьох перельотів до грудня 2020 року рівень викидів від авіації залишався на 40% нижче аналогічного у 2019-му.

Ближче до 2022 року загроза COVID не зникла, але кордони країн продовжують відкриватися, а міжнародні поїздки активно поновлюються. Але поки багато хто відраховує дні до наступного польоту, "еко-мандрівники" прагнуть назавжди позбутися звички використовувати цей вид транспорту.

Переосмислення норми

Англійка Шарлотта Вольф не вважає, що її обіцянка уникати авіаперельотів суперечить її ж бажанням досліджувати світ:

"Я все ж дуже люблю і буду подорожувати, але використовуючи альтернативні види транспорту", — говорить вона.

Фото: Austrian Airlines отримала від Австрії державні субсидії за відмову від польотів за повідомленням "Відень-Зальцбург" (unsplash.com/jacek-dylag)

Чоловік Шарлотти теж дотримується принципу життя без перельотів. Влітку 2020-го пара вирушила на південь Франції поїздом, повторивши поїздку у 2021-му. А недавно провели вихідні в Единбурзі, відмовившись від дешевих рейсів до Шотландії й купивши квитки на поїзд.

Пара сподівається одного разу вирушити з Великої Британії до Японії по Транссибірській магістралі. Але Шарлотта не виключає, що коли-небудь знову підніметься на борт літака: частина її сім'ї живе у США — на іншому континенті.

"Коли я була молодшою, то літала в Нью-Йорк приблизно п'ять разів на рік. А тепер думаю, що добре б літати кожні п'ять років - з важливої причини", - пояснює свою позицію Вольф.

Вона також готова летіти в разі надзвичайної ситуації, але подорожувати літаком для дозвілля більше не збирається. Мандрівниця зізнається, що таке рішення було прийняти легше через те, що вона вже поїздила по світу раніше.

"Думаю, що це свого роду привілей. І я не чекаю, що люди зроблять те ж саме, не побачивши світ", — вважає вона.

Вольф також каже, що прекрасно розуміє привабливість дешевих авіаквитків у порівнянні з дорогими поїздами, і що багатьом складно просити у керівництва довшу відпустку при офісній роботі. Також вона зазначає, що як самозайнятій людині їй легше вибрати "довгий шлях" у відпустці й припускає, що державам добре б стимулювати людей до подорожей залізницею.

Фото: У США рух відмови від перельотів не надто активний через популярність внутрішніх рейсів і менш розвинену залізничну інфраструктуру (unsplash.com/tomek-baginski)

"Зрозуміло, що поїздом добиратися до Франції довше, ніж на літаку. Тому думаю, варто заохочувати тих співробітників і давати їм більше відпусток, якщо ті доведуть, що вибирають екологічний спосіб подорожей", — вважає вона.

Вольф не чекає, що всі підуть по її стопах, але позначає свої фото з подорожей в соцмережах тегом #flightfree. Так вона хоче показати, що дістатися з Великобританії в Європу і далі залізницею досить легко.

За що виступають активісти, які відмовляються від перельотів

Активісти руху Flight Free UK надихнулися аналогічним рухом у Швеції — Flygfritt (без польоту). Воно набуло популярності у 2019 році — приблизно в той час, коли в Європі увійшов в ужиток шведський термін "flygskam" (сором польоту). Flight Free UK закликає людей підписувати щорічну обіцянку не здійснювати польоти протягом року, як це зробила Вольф.

Flight Free UK - частина глобальної мережі організацій Stay Grounded ("залишайся на землі"). Її заснували у 2016 році, щоб популяризувати ідею відмови від авіаперельотів.

Для керівника Flight Free UK Анни Хьюз відмова від польотів - не нове явище: вона зробила свій останній політ 12 років тому.

"У мене було багато пригод і захоплюючих подорожей і без перельотів. Тому я не відчуваю, що щось втрачаю. Не вважаю це жертвою, а бачу в цьому позитивний аспект мого способу життя", — розповідає Хьюз CNN Travel.

Фото: На авіаперельоти по всьому світу припадає близько 2% всіх викидів вуглекислого газу (unsplash.com/iwan-shimko)

Більш відкрито заявити про прагнення уникати перельотів вона захотіла після того, як прочитала звіт про шкоду для навколишнього середовища від МГЕЗК (Міжурядової групи експертів зі зміни клімату - ред.) за 2018 рік.

"Я вирішила, що просто займатися своєю справою недостатньо. Потрібно спонукати багатьох робити те ж саме", — каже активістка.

Наскільки успішною була кампанія в контексті пандемії, судити важко, визнає керівниця руху, адже Flight Free UK з'явилися тільки у 2019 році. За словами Анни Хьюз, вплив COVID на" безпольотне" пересування також важко виміряти.

Хьюз та її команда намагаються просувати ідею свідомого прийняття рішень щодо подорожей.

"Кліматична криза - така ж серйозна, як і пандемія, якщо не більше", — вважає вона. Анна Хьюз виступає за введення податку на авіаційне паливо, щоб обмежити бюджетні перельоти. І впевнена, що дії окремих людей все ж можуть призвести до ширших змін у галузі.

Вибір на користь повільних подорожей. Думка зі США

Ден Кастригано з організації Flight Free USA говорить CNN Travel, що американський рух — набагато менший, ніж його європейські аналоги з тієї причини, що в США немає такої розвиненої залізничної інфраструктури.

Хоча відмова від авіації при переміщенні всередині США — справа набагато складніша, деякі американці все ж намагаються популяризувати цей рух. Американка Бетсі Тагард нещодавно приїхала з Каліфорнії в Чикаго в гості до сім'ї, подорожуючи залізницею.

"Два роки тому я вперше заявила, що відмовлюся від польотів. Тоді, звичайно, ми не могли нікуди їздити цілих 18 місяців через COVID. Так що ця поїздка у мене була першою відтоді як я прийняла таке рішення", - розповідає вона.

Хоча поїздки на поїзді означали більш тривалу подорож і більше планування, Тагард каже, що їй подобалося бачити країну з вікна поїзда.

"Це змушує почати звертати увагу на свої рідні місця замість того, щоб летіти кудись ще і дивитися чужі локації", — вважає жінка. Але каже, що через незручне залізничне сполучення їй один раз все ж довелося летіти літаком. З цієї причини американка сподівається, що уряд країни розширить залізничну мережу, що спростить відмову від перельотів.

Фото: Відмовляючись від перельотів, мандрівники продовжують і далі досліджувати світ (unsplash.com/sergey-zolkin)

Вона мріє побувати в Празі та Новій Зеландії, але розуміє, що без перельотів зробити це буде складно. Бетсі Тагард це трохи засмучує, але вона каже, що готова замість цього оцінити красу рідної Каліфорнії та навколишніх її штатів і хоче надихнути інших, чия робота і спосіб життя дозволяють подорожувати повільно.

"Подорож — це частина задоволення від поїздки. Це не просто якийсь неприємний крок, який потрібно зробити, щоб потрапити в інше місце. Важливо, щоб робити це теж було весело", - каже мандрівниця.

Уряди знайшли ще один спосіб оподаткування авіагалузі — експерт

Ситуація, описана у статті, не є чимось незвичайним: на умовному Заході багато людей, стурбованих своїм впливом на довкілля, справді обмежують себе у користуванні авіаційним транспортом або взагалі відмовляються від перельотів, каже в коментарі РБК-Україна адвокат у галузі авіаційного права, авіаексперт Олексій Бурчевський.

"Іронія в тому, що згідно із згаданою у статті статистикою, авіатранспорт відповідальний приблизно за два відсотки викидів у навколишнє середовище. У порівнянні з такими забруднювачами повітря як, наприклад, вугільні електростанції, вплив авіатранспорту на глобальне потепління мінімальний. Проте авіалайнери викидають СО2 в верхні шари атмосфери, і деякі вчені вважають, що це небезпечніше, ніж забруднення біля земної поверхні", - пояснює він.

Як би там не було, звинувачення екологів на адресу авіатранспорту дуже швидко підтримали уряди, знайшовши у них зручний привід для додаткового оподаткування авіаційної галузі, звертає увагу Олексій Бурчевський:

"І тут йдеться насамперед про так звану Систему з торгівлі викидами (Emission Trading System, ETS), впроваджену в Європейському Союзі. Так усі авіакомпанії, що здійснюють рейси в країнах ЄС, отримують на рік квоту на певну кількість викидів, а на будь-які викиди понад цю квоту мають купувати додаткові дозволи на ринку, або сплачувати штраф".

Фото: Творці електросамолетів з двигунами MagniX планують охопити ринок перельотів в Австралії та на відстані між невеликими містами в США та Європі (naukatehnika.com)

Імовірно, така система має мотивувати авіакомпанії оновлювати флот та користуватися менш брудними двигунами. Але на практиці авіакомпанії просто перекладають ці додаткові витрати на пасажирів, а кількість викидів зростає або зменшується, залежно від зміни кількості рейсів на рік, розповідає він.

Розробники вже давно працюють над винаходом "чистого" авіаційного двигуна, каже Олексій Бурчевський. Одним із рішень, що застосовується для регіональних маршрутів, є електричний двигун для гвинтових літаків.

Фото: У 2020 році Airbus представила три концепти літаків майбутнього, що працюють на водні - перших у світі серійних пасажирських лайнерів без шкідливих викидів вуглецю, які планують ввести в експлуатацію у 2035 році (airbus.com)

"Такі розробки вже існують і, швидше за все, в найближчому майбутньому всі гвинтові моделі поступово перейдуть на електрику. Для турбогвинтових і турбореактивних двигунів, що використовуються на середніх та довгих перельотах, розробляються двигуни на водні та синтетичному паливі на основі водню", - пояснює експерт.

Відмова від перельотів через користь для екології в Україні поки не популярна

В Україні відмова від перельотів з екологічних мотивів поки що не є особливо популярною, зазначає авіаексперт.

"Українці в цілому не відрізняються екологічною свідомістю і тільки-тільки починають усвідомлювати необхідність сортування сміття, економії води та відмови від спалювання листя. Тому найближчим часом я не очікую, що наші перевізники будуть якось страждати від бойкоту їхніх послуг з боку еко-активістів. Проте не найкраща кон'юнктура на ринку авіаційного палива цілком може сприяти впровадженню електродвигунів і на наших літаках", - вважає він.

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