Безкоштовно або із 90%-знижкою. Як біженцям знайти квартири за кордоном за допомогою відомих сервісів

Booking та Airbnb надають пільги для українців, які рятуються від війни за кордоном

Популярні світові сайти пошуку та бронювання житла Airbnb та Booking буквально через кілька днів після вторгнення Росії в Україну, оголосили про масштабні знижки на житло для українців, які рятуються від війни з Росією за кордоном.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як біженцям отримати ваучери на житло в різних країнах за допомогою відомих сервісів практично безоплатно або із великими знижками.

Сервіс бронювання житла надає розміщення 100 000 біженцям

Ще наприкінці лютого після вторгнення Росії в Україну відомий сервіс Airbnb.com оголосив, що надасть безкоштовне короткострокове житло для 100 000 біженців, які змушені виїхати з України.

Сервіс бронювання працює через некомерційні організації на місцях, які відповідають за бронювання та координацію перебування гостей-біженців, незалежно від національності, раси, етнічної приналежності. Серед організацій, з якими співпрацює Airbnb є International Organization for Migration, довготривалі партнери HIAS, Nova Ukraine а також уряд Німеччини та Save the Children Sweden.

Біженцям можна заповнити форму на отримання ваучера можна на сайті та у спеціально створеному телеграм-боті.

Як отримати ваучер на житло від Airbnb: інструкція

Подати заяву на розміщення в житлі за кордоном можна за допомогою однієї із організацій-партнерів Nova Ukraine. Це має право зробити кожен громадянин України, який виїхав за межі країни після 20 лютого 2022 року, або планує виїхати за кордон найближчим часом. Ваучер допоможе орендувати житло на благодійному сайті Airbnb.org на декілька тижнів. Термін залежить від того, яке житло ви оберете.

Щоб надіслати заяву, можна скористатися спеціальною формою, або надіслати лист на [email protected] з інформацією про склад вашої родини, яка шукає притулок.

Фото: Airbnb надає житло українцям, які виїхали за межі країни із 20 лютого 2022 року (unsplash.com)

Пріоритет надається сім’ям, що надали коректні дані та потребують житло якомога швидше. Після розгляду заяви ви отримаєте ваучер на вашу електронну пошту, або листа про те, яких даних не вистачає.

Загалом такий ваучер надається зі строком використання, але при цьому ви самі виришуєте, яке саме житло та на які дати орендувати за допомогою ваучеру.

Зверніть увагу. Кожна заява користувача на отримання ваучера розглядається індивідуально, тому він може надійти лише через 2-4 дні. Якщо ви не отримали відповіді протягом 5 діб на житло, яке потрібне у квітні, напишіть на електронну скриньку [email protected]

У випадку позитивного розгляду вашої заявки ви можете отримати ваучер на кілька сотень євро для бронювання житла.

Які дані потрібно вносити у форму:

Електронна пошта користувача;

Імʼя та прізвище (бажано вказати так, як написано у закордонному паспорті);

Номер телефону людини;

Дата виїзду біженця з України;

Фото першої сторінки паспорта з імʼям та фотографією;

Якщо ви за межами України: завантажте фото сторінки вашого паспорта або міграційної картки, де вказана дата останнього виїзду з України або вʼїзду до іншої країни. На фото має бути видний номер паспорту. Для тих, хто ще не виїхав з України: зробіть скріншот вашого місця перебування на Google або Apple мапі. Ви можете зменшити мапу, щоб ми не бачили вашої вулиці, але було зрозуміло, що ви наразі на території України;

Кількість людей у вашій родині, що шукає житло;

Імена всіх членів вашої сімʼї, що планують проживати разом з вами;

В якій саме країні ви плануєте орендувати житло через Airbnb.

Станом на кінець березня всього 380 сімей отримали ваучери сайту AirBnB для бронювання житла.

Як біженцям отримати знижки на Booking

Ще один всесвітньо відомий сервіс бронювання житла, Booking, надає знижки для українських біженців від 50 до 99%, пише у своєму блозі журналістка та мандрівниця Ірина Савіна. Вона зібрала головну інформацію про те, як отримати пільги на цьому сервісі. Корисну інформацію можна знайти за посиланням: Booking знижки для біженців з України.

Житло за спеціальними цінами можна знайти у Словаччині, Румунії, Молдові, Польщі, Австрії, Італії, Угорщині, Німеччині, Чехії та Нідерландах.

“Разом з партнерами – власниками об’єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків та зборів)”, - цитує Ірина Савіна повідомлення отримане від сервісу.

Також знижки для біженців не сумуються з іншими знижками. Приміром, із тими, які передбачені програмою Genius.

Видання lowcost.ua показує приклад бронювання житла для українців в Румунії

Ірина Савіна звертає увагу на термін дії знижок. Booking надає знижки для українських біженців до 15 квітня 2022 року. За її словами, саме до цієї дати треба встигнути забронювати та заселитися у готель або апартаменти.

Важливо: бронювання житла на сервісі має бути зроблене мінімум за три доби до фактичного заїзду у нього. Однак для тих, хто зараз шукає недороге помешкання, або пожити в ньому деякий час, поки не знайдуть постійне проживання.

Платформа створила окрему сторінку з добіркою зі знижками, пошук можна робити по країнам та готелям із позначкою