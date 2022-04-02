Бесплатно или с 90%-скидкой. Как беженцам найти квартиры за рубежом с помощью известных сервисов

Booking и Airbnb предоставляют льготы для украинцев, спасающихся от войны за рубежом

Популярные мировые сайты поиска и бронирования жилья Airbnb и Booking буквально через несколько дней после вторжения России в Украину, объявили о масштабных скидки на жилье для украинцев, которые спасаются от войны с Россией за границей.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как беженцам получить ваучеры на жилье в разных странах с помощью известных сервисов практически бесплатно или с большими скидками.

Сервис бронирования жилья предоставляет размещение 100 000 беженцам

Еще в конце февраля после вторжения России в Украину известный сервис Airbnb.com объявил, что предоставит бесплатное краткосрочное жилье для 100 000 беженцев, которые вынуждены уехать из Украины.

Сервис бронирования работает через некоммерческие организации на местах, которые отвечают за бронирование и координацию пребывания гостей-беженцев, независимо от национальности, расы, этнической принадлежности. Среди организаций, с которыми сотрудничает Airbnb - International Organization for Migration, долговременные партнеры HIAS, Nova Ukraine а также правительство Германии и Save the Children Sweden.

Беженцам можно заполнить форму на получение ваучера можно на сайте и в специально созданном телеграм-боте.

Как получить ваучер на жилье от Airbnb: инструкция

Подать заявление на размещение в жилье за рубежом можно с помощью одной из организаций-партнеров Nova Ukraine. На это имеет право каждый гражданин Украины, который выехал за пределы страны после 20 февраля 2022 года, или планирует выехать за границу в ближайшее время. Ваучер поможет арендовать жилье на благотворительном сайте Airbnb.org на несколько недель. Срок зависит от того, какое жилье вы выберете.

Чтобы отправить заявку, можно воспользоваться специальной формой, или прислать письмо на [email protected] с информацией о составе вашей семьи, которая ищет убежище.

Фото: Airbnb предоставляет жилье украинцам, выехавшим за пределы страны с 20 февраля 2022 года (unsplash.com)

Приоритет предоставляется семьям, которые указали корректные данные и которые нуждаются в жилье как можно скорее. После рассмотрения заявления вы получите ваучер на вашу электронную почту, или письмо о том, каких данных не хватает.

В целом такой ваучер предоставляется со сроком использования, но при этом вы сами решаете, какое именно жилье и на какие даты арендовать с помощью ваучера.

Обратите внимание. Каждое заявление пользователя на получение ваучера рассматривается индивидуально, поэтому он может поступить только через 2-4 дня. Если вы не получили ответа в течение 5 суток на жилье, в котором вы нуждаетесь в апреле, напишите на электронную почту [email protected]

В случае положительного рассмотрения вашей заявки вы можете получить ваучер на несколько сотен евро для бронирования жилья.

Какие данные нужно вносить в форму:

Электронная почта пользователя;

Имя и фамилия (желательно указать так, как написано в загранпаспорте);

Номер телефона человека;

Дата выезда беженца из Украины;

Фото первой страницы паспорта с именем и фотографией;

Если вы за пределами Украины: загрузите фото страницы вашего паспорта или миграционной карты, где указана дата последнего выезда из Украины или въезда в другую страну. На фото должен быть виден номер паспорта. Для тех, кто еще не уехал из Украины: сделайте скриншот вашего места пребывания на Google или Apple карте. Вы можете уменьшить карту, чтобы мы не видели вашей улицы, но было понятно, что вы сейчас на территории Украины;

Количество людей в вашей семье, которые ищут жилье;

Имена всех членов вашей семьи, планирующих проживать вместе с вами;

В какой именно стране вы планируете арендовать жилье через Airbnb.

По состоянию на конец марта всего 380 семей получили ваучеры сайта AirBnB для бронирования жилья.

Как беженцам получить скидки на Booking

Еще один всемирно известный сервис бронирования жилья, Booking, предоставляет скидки для украинских беженцев от 50 до 99%, пишет в своем блоге журналистка и путешественница Ирина Савина. Она собрала главную информацию о том, как получить льготы на этом сервисе. Полезную информацию можно найти по ссылке: Booking скидки для беженцев из Украины.

Жилье по специальным ценам можно найти в Словакии, Румынии, Молдове, Польше, Австрии, Италии, Венгрии, Германии, Чехии и Нидерландах.

“Вместе с партнерами – владельцами объектов размещения мы предоставляем возможность бесплатного проживания или бронирования со существенными скидками для людей, которые вынужденно покинули Украину. Мы предлагаем скидки от 50% или полностью бесплатное проживание (без учета налогов и сборов)”, — цитирует Ирина Савина полученное сообщение от сервиса.

Также скидки для беженцев не суммируются с другими скидками. Например, с теми, которые предусмотрены программой Genius.

Издание lowcost.ua показывает пример бронирования жилья для украинцев в Румынии

Ирина Савина обращает внимание на срок действия скидок. Booking предоставляет скидки для украинских беженцев до 15 апреля 2022 года. По ее словам, именно до этой даты надо успеть забронировать и заселиться в отель или апартаменты.

Важно: бронирование жилья на сервисе должно быть сделано минимум за трое суток до фактического заезда в него. Однако для тех, кто сейчас ищет недорогое жилье или пожить в нем некоторое время, пока не найдут постоянное проживание.

Платформа создала отдельную страницу с подборкой со скидками, поиск можно делать по странам и гостиницам с пометкой